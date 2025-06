Pour le maire de Lyon, l'OL "est un ciment de la ville"

La situation dramatique dans laquelle se trouve l'OL a fait réagir le milieu politique à Lyon ce jeudi 26 juin.

En ces jours de fortes chaleurs, l’Olympique lyonnais a subi un coup de froid glacial. Le club rhodanien a vu le verdict de la DNCG tomber ce mardi 24 juin. Une décision lourde avant une rétrogradation en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Dans la tourmente, John Textor compte évidemment faire appel de cette décision. Ce sera alors la toute dernière chance pour la direction lyonnaise de sauver le club d'une relégation en Ligue 2. Par ailleurs, la tension autour de l’OL fait réagir jusque dans les sphères politiques à Lyon.

"Une avenir à ne pas prendre à la légère"

Lors d'une réunion du conseil municipal de la ville de Lyon ce jeudi 26 juin, plusieurs acteurs politiques se sont exprimés au sujet de l'actualité brulante de l'OL.

À commencer par le maire en personne, Grégory Doucet (Les Écologistes) qui évoque son "inquiétude et sa préoccupation vis-à-vis du risque de relégation du club en Ligue 2." "Permettez-moi d’avoir une pensée pour les salariés, les joueurs et les supporters. Bien plus qu’un club de foot, l’OL est un ciment de notre ville. Il fédère, rassemble Lyonnaises et Lyonnais, et son avenir ne doit pas être pris à la légère. Mais je ne doute pas que les responsables du club ne soient pas mobilisés pour éviter cette relégation", assure-t-il.

De son côté, David Kimelfeld (Progressistes et républicains) appelle au rassemblement : "Je pense qu’il faudra aller au-delà de la pensée et que les grands élus, présidents de la Métropole, maires, se mobilisent pour accompagner ce dossier bien difficile."