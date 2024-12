En délicatesse avant d'affronter l'OL, Montpellier retourne au travail

Devançant l'OL de quelques heures, Montpellier met fin aux vacances de ses joueurs ce dimanche 29 décembre. Reprise de l'entraînement à 15 heures, à une semaine d'aller défier l'Olympique lyonnais.

L'heure de la reprise approche pour les clubs de Ligue 1. Une semaine après la Coupe de France, il faut se remettre au travail avant le retour du championnat le week-end prochain. L'OL, par exemple, retrouvera le terrain d'entraînement de Décines lundi 30 décembre. Les partenaires d'Alexandre Lacazette auront bénéficié de huit jours de vacances. Son futur adversaire, Montpellier, reviendra un peu plus tôt sur le pré.

Jean-Louis Gasset et son staff ont convoqué les joueurs ce dimanche 29 décembre à 15 heures pour la première séance en vue de la 16e journée. Ils auront donc presque une semaine pour préparer le déplacement sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Un match programmé samedi 4 janvier à 21 heures.

Contexte lourd au MHSC

L'entraîneur héraultais aura fort à faire pour remobiliser son groupe et le remettre en état pour aller faire un coup dans le Rhône. Dernier du championnat, le MHSC n'a glané aucun point à l'extérieur pour le moment. Il traverse en plus une période délicate sur le plan extra-sportif, entre la grogne des supporters et les propos désobligeants du capitaine Téji Savanier lors de l'élimination en coupe face au Puy Foot (4-0).

En grande délicatesse, les Montpelliérains aimeraient mettre derrière eux cette mauvaise année 2024 pour basculer en 2025 vers un cycle l'éloignant de la Ligue 2. Début de la remontée contre Pierre Sage et sa bande ? L'OL ne sera assurément pas de cet avis.