OL : cette saison, les buteurs se répartissent la marque

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec 8 réalisations, Alexandre Lacazette est le meilleur buteur de l'OL aujourd'hui. Mais contrairement aux dernières saisons, la concurrence n'est pas loin.

Depuis son retour, il devait se sentir bien seul à son altitude. En effet, avec 61 buts inscrits en deux saisons et demie, Alexandre Lacazette n'a rien perdu ou presque de son talent de renard des surfaces. Mais il était bien trop seul pour accomplir cette tâche. A l'OL, les deuxièmes meilleurs réalisateurs en 2022-2023 et en 2023-2024 se nommaient Bradley Barcola (7 réalisations au total) et Jake O'Brien (5).

Pendant ce temps, le capitaine rhodanien terminait à 31 et 22 buts toutes compétitions confondues. Il lui sera peut-être difficile de faire aussi bien sur l'exercice 2024-2025, même si avec la Ligue Europa, il aura des opportunités. Le plus important est surtout qu'il a trouvé des coéquipiers pour le suppléer. Car oui, avec 8 réalisations en 20 apparitions, l'ancien Gunner n'est pas tout à fait dans ses standards à mi-parcours.

Mikautadze et Fofana sur le podium

Mais ce qui compte, c'est que l'Olympique lyonnais, lui, soit dans les clous. Et si Lacazette n'a pas spécialement affolé les compteurs, notamment au début de la saison, ses compères ont eux fait le travail. On peut toujours viser plus haut, mais avec Georges Mikautadze (7 buts) et Malick Fofana (7) sur le podium, ils font déjà aussi bien, voire mieux, que leurs prédécesseurs.

En outre, derrière, d'autres éléments ne sont pas si loin. On pense bien sûr à Rayan Cherki (5 réalisations), et un peu à Saïd Benrahma (3). La marque est beaucoup mieux répartie, puisque huit joueurs supplémentaires ont inscrit leur nom au tableau d'affichage : Corentin Tolisso, Abner, Nicolas Tagliafico, Gift Orban (2), Ainsley Maitland-Niles, Jordan Veretout, Duje Caleta-Car et Ernest Nuamah (1).

13 buteurs différents

Après 22 sorties, Pierre Sage s'appuie déjà 13 réalisateurs différents. A titre de comparaison, on a recensé 16 sur toute la saison 2023-2024, et le même nombre en 2022-2023. Il faudra voir si la marque continue à être aussi bien partagée sur la deuxième partie de l'exercice, mais en maintenant ce rythme, Lacazette et les canonniers lyonnais feront assurément du bien à leur équipe.