OL : téléchargez l'application d'Olympique et Lyonnais

Depuis novembre, notre application Olympique-et-Lyonnais a fait peau neuve. Vous pouvez la télécharger via l'App Store et Play Store.

Les utilisateurs de la première heure ont sûrement remarqué le changement. Pour les autres, ceux ayant téléchargé notre application mobile Olympique et Lyonnais plus récemment, il faut savoir qu'elle a connu une refonte profonde au mois de novembre.

Elle a fait peau, avec un nouveau design, mais toujours un accès privilégié aux dernières informations sur votre club de cœur. Interviews, comptes rendus des matchs, classement de Ligue 1, mercato, tout s'y trouve. On n'oublie pas non plus votre émission hebdomadaire Tant qu'il y aura des Gones, que vous pouvez suivre en direct ou en replay.

Ainsi, si notre site sur navigateur vous est familier, vous pouvez également nous lire sur l'application. Elle peut se télécharger sur l'App Store et Play Store. Vous pouvez aussi effectuer la mise-à-jour si vous la possédez déjà sur votre smartphone. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos retours dans l'espace consacré aux commentaires.

Pour découvrir ou redécouvrir l'application sur Play Store, c'est ici.

Pour découvrir ou redécouvrir l'application sur App Store, cliquez ici.