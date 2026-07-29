Suivez Real Betis - OL en direct

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi, l'OL affronte le Real Betis dans le cadre du Trofeo Ciudad de la Línea. Cette sortie en Espagne est le dernier match de préparation pour les Lyonnais avant de se projeter définitivement sur le troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

    Il va falloir ressortir ses souvenirs de LV2 espagnol au collège et au lycée, mais la dernière sortie de l'OL avant la Ligue des champions est disponible gratuitement ce mercredi soir. Le Real Betis diffuse en effet cette rencontre comptant pour le Trofeo Ciudad de la Línea. Un duel de clubs européens qui vaut le coup d'oeil et qui est donc à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais à partir de 20h.

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