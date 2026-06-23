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Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
Michele Kang, présidente de l’OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

DNCG : l'OL pas fixé sur son sort ce mardi ?

  • par David Hernandez

    • Ce mardi matin, l'OL passe son grand oral devant la DNCG. Seulement, avec la vente du club et la reprise de Michele Kang, la décision du gendarme financier sur les potentielles sanctions ou non pourrait ne pas intervenir ce mardi.

    Au mois d'août, l'OL va jouer son avenir sportif avec le troisième tour préliminaire et le potentiel barrage de Ligue des champions. Un avenir sportif auquel se lie aussi un avenir financier puisque le pactole avec la C1 sera non négligeable avec pas moins de 40 millions d'euros de plus dans les caisses. Cette somme, la direction lyonnaise ne va clairement pas la mettre en avant ce mardi matin au moment du passage devant la DNCG. Tout simplement parce qu'elle est hypothétique à ce stade et que le gendarme financier veut du concret. Toutefois, Michele Kang et Michael Gerlinger vont s'appuyer sur le travail fait depuis un an pour montrer que le club va dans le bon chemin.

    La DNCG dans l'attente de pièces complémentaires ?

    Un chemin loin d'être un long fleuve tranquille et dans lequel l'Américaine doit devenir la nouvelle propriétaire et donc la guide à part entière. Ce choix acté ces dernières heures va être largement discuté durant l'audience avec la DNCG. Et cela pourrait avoir une incidence sur le rendu de la décision du gendarme financier du football français. En effet, comme l'avance L'Équipe, l'oral de ce mardi matin se transforme désormais en audition de reprise avec la très probable prise de contrôle de Michele Kang. Ce qui pourrait repousser la décision de la DNCG et donc laisser encore un flou pendant quelques jours supplémentaires.

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