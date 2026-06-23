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Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
Michele Kang, présidente de l’OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - DNCG : Kang bientôt seule capitaine du navire ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce mardi matin, l'OL va se présenter devant la DNCG. Si tout n'est pas encore officiel, Michele Kang devrait mettre en avant le fait qu'elle sera la nouvelle propriétaire du club. Un signal positif pour le gendarme financier ?

    Avant, ce n'était qu'une formalité. Jean-Michel Aulas faisait sa petite vente qui passait bien avant la fin juin et de belles promesses et le tour était joué. Depuis trois ans, ce n'est clairement plus la même musique. À chaque passage devant la DNCG, les genoux claquent, les visages se crispent et la décision est attendue comme un vrai couperet. John Textor n'est certes plus là, mais ce n'est pas pour autant que tout est rentré dans l'ordre à l'OL.

    DNCG

    La direction est un poil plus optimiste que la saison passée, en raison notamment du travail colossal mené depuis un an et qui avait été salué par la DNCG elle-même il y a quelques mois. Oui, mais voilà, les comptes sont encore dans le rouge et la vente d'Afonso Moreira a servi à montrer un minimum patte blanche. Seulement, comme indiqué lundi sur Olympique-et-Lyonnais, la vente du club allait être un sujet important mis sur la table ce mardi matin à Paris. Sans l'omnipotent Textor et avec une entité mise sur le marché, qui décide et qui contrôle ?

    Kang, plus présidente mais propriétaire

    La question n'est pas encore officiellement répondue, mais tout mène à Michele Kang. Sans véritable surprise, serait-on proche de dire, puisqu'elle faisait partie des favoris. En effet, comme précisé par L'Equipe et RMC, l'Américaine deviendrait la femme forte de l'OL, en renforçant sa participation et en devenant seule maitresse à bord. Pour connaître tous les tenants et les aboutissants de ce processus, notamment avec Ares, créancier du club, il faudra attendre une communication officielle d'Eagle Football Group et d'Eagle Football BidCo. Mais tous les voyants poussent à ce que Kang prenne le contrôle, de quoi envoyer un message positif à la DNCG avec de l'argent injecté.

    Gerlinger toujours en place

    Accompagnée notamment de Michael Gerlinger, ainsi que de Thierry Sauvage, Kang va appuyer encore un peu plus sur le plan d'austérité mis en avant le 9 juillet 2025 et qui s'est concrétisé notamment par une nette réduction de la masse salariale. Les derniers passages ont appris à se méfier de tout, mais ce dernier élément, quasi central, de l'échiquier devrait éviter la déconvenue d'il y a un an. Un moindre mal, même si Gerlinger répète que tout ne reviendra pas à la normale en un claquement de doigts.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - mar 23 Juin 26 à 8 h 03

      C'est donc une journée pratiquement " historique " que ce mardi 23 juin pour notre club.

      L'Olympique Lyonnais changerait donc de propriétaire.

      Bien sûre à première vue je me félicite que ce soit Madame Kang compte tenu de son travail accompli et de sa rigueur reconnue. Aussi avec un possible apport financier.

      Mais ça c'est la Dncg qui va le juger.

      Nous sommes devant un " match de qualification " encore plus important que pour la C1! Et j'attends le résultat avec impatience...

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