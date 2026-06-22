Actualités
Clinton Mata (OL) face à Laval en Coupe de France
Clinton Mata (OL) face à Laval en Coupe de France (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Coupe de France : l’OL fera son entrée le 20 décembre 2026

  • par David Hernandez

    • À une semaine de la reprise de l'entraînement, l’OL est avant tout focalisé sur son troisième tour de qualification de Ligue des champions. Néanmoins, la saison s’annonce haletante avec pas moins de trois compétitions, dont la Coupe de France.

    Plus qu'une semaine avant que le train-train quotidien ne reprenne ses droits à Décines. Après six semaines de vacances, les joueurs de l'OL sont attendus le lundi 29 juin au GOLTC pour passer les premiers tests de reprise. Il sera ensuite temps de retrouver le ballon, les tours de terrain pour monter en puissance avant la date du 4 août, théâtre de la manche aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Le point de départ d'une saison qui s'annonce encore héritante physiquement.

    Trois compétitions à disputer

    Devant ajouter quatre matchs supplémentaires à son programme si elle veut disputer la Ligue des champions, la formation lyonnaise va donc disputer trois compétitions, comme la saison passée. Matthieu Louis-Jean avait pointé du doigt un effectif qui n'avait pas les armes pour performer sur tous les fronts, et la cellule de recrutement va tenter de remédier à tout ça. Car ce sont déjà 45 matchs qui sont assurés d'être au calendrier de l'OL.

    Une entrée en lice qui marquera la fin de l'année 2026

    Dans le détail, cela fait 34 journées de Ligue 1 entre le 23 août prochain et le 29 mai 2027, un troisième tour préliminaire le 4 ou 5 août et le 11 août, huit matchs de Ligue des champions ou Ligue Europa et un match de Coupe de France. Ce dernier se tiendra lors du week-end du 20 décembre 2026. L'OL, comme l'ensemble des clubs de Ligue 1, fera son entrée dans la compétition à cette date et cela viendra ainsi clôturer cette année civile de football.

    à lire également
    Bryan Meyo avec le Gabon
    Non conservé à l'OL, Bryan Meyo va rebondir au Portugal

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata (OL) face à Laval en Coupe de France
    Coupe de France : l’OL fera son entrée le 20 décembre 2026 16:30
    Erling Haaland face à Moussa Niakhaté lors de Mayence - Borussia Dortmund
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté (OL) a hâte de se frotter à Haaland 15:30
    OL U19 face à l'AJ Auxerre
    Académie : l'OL fait l'impasse sur le Challenge Espoirs 14:30
    Bryan Meyo avec le Gabon
    Non conservé à l'OL, Bryan Meyo va rebondir au Portugal 13:30
    Yahya Soumaré
    Mercato : un ancien attaquant de l’OL du côté de Limonest 12:30
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    L'OL et ses joueurs rendent hommage à Cheikh, jeune fan décédé d'une grave maladie 11:30
    Moussa Niakhaté au duel avec Kylian Mbappé lors de France - Sénégal
    Coupe du monde 2026 : deux rendez-vous cruciaux pour Tagliafico et Niakhaté 10:30
    Rachel Saïdi, ancienne entraîneure de Lille
    OL Lyonnes : Rachel Saïdi va évoluer dans son rôle 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : plus qu'une semaine avant la reprise de l'entraînement 08:45
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Face à la DNCG, l'OL doit aussi penser vente du club 08:00
    Mercato : Moreira dans le top 15 des plus grosses ventes de l'OL 07:30
    Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
    OL Lyonnes débutera la Ligue des champions le 22 ou 23 septembre 2026 21/06/26
    Mercato : passé par l'OL Académie, Manny Allegret signe à Grenoble 21/06/26
    Mercato : Romain Segui (ex-OL Lyonnes) quitte le Mexique 21/06/26
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL : une 39e campagne européenne pour le club lyonnais 21/06/26
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    Ligue des champions : un adversaire potentiel en moins au 3e tour pour l'OL 21/06/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le bilan de la réserve en 2025-2026 21/06/26
    Mercato : une première semaine mouvementée pour l'OL 21/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut