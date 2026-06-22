Coupe de France : l’OL fera son entrée le 20 décembre 2026

À une semaine de la reprise de l'entraînement, l’OL est avant tout focalisé sur son troisième tour de qualification de Ligue des champions. Néanmoins, la saison s’annonce haletante avec pas moins de trois compétitions, dont la Coupe de France.

Plus qu'une semaine avant que le train-train quotidien ne reprenne ses droits à Décines. Après six semaines de vacances, les joueurs de l'OL sont attendus le lundi 29 juin au GOLTC pour passer les premiers tests de reprise. Il sera ensuite temps de retrouver le ballon, les tours de terrain pour monter en puissance avant la date du 4 août, théâtre de la manche aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Le point de départ d'une saison qui s'annonce encore héritante physiquement.

Trois compétitions à disputer

Devant ajouter quatre matchs supplémentaires à son programme si elle veut disputer la Ligue des champions, la formation lyonnaise va donc disputer trois compétitions, comme la saison passée. Matthieu Louis-Jean avait pointé du doigt un effectif qui n'avait pas les armes pour performer sur tous les fronts, et la cellule de recrutement va tenter de remédier à tout ça. Car ce sont déjà 45 matchs qui sont assurés d'être au calendrier de l'OL.

Une entrée en lice qui marquera la fin de l'année 2026

Dans le détail, cela fait 34 journées de Ligue 1 entre le 23 août prochain et le 29 mai 2027, un troisième tour préliminaire le 4 ou 5 août et le 11 août, huit matchs de Ligue des champions ou Ligue Europa et un match de Coupe de France. Ce dernier se tiendra lors du week-end du 20 décembre 2026. L'OL, comme l'ensemble des clubs de Ligue 1, fera son entrée dans la compétition à cette date et cela viendra ainsi clôturer cette année civile de football.