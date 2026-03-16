Malgré un sixième match sans la moindre victoire, Paulo Fonseca ne voulait pas tirer la sonnette d’alarme. Le technicien estime que l’OL manque avant tout d’efficacité.

On recommence à le voir s’agacer sur le banc et ce n’est peut-être pas une bonne chose. Dimanche après-midi, Paulo Fonseca a reçu un jaune pour avoir contesté une décision de l’arbitre de touche. Néanmoins, cela peut traduire la tension qu’il peut exister à l’OL ces dernières semaines avec une série de six matchs sans victoire, après en avoir enchaîné treize de suite. La formation lyonnaise semble sans idée et ce qui pouvait tourner à sa faveur il y a quelques semaines a disparu.

Au Stade Océane, l’OL a clairement manqué d’imagination contre Le Havre pour repartir avec les trois points (0-0). Sans deux poteaux, les Lyonnais auraient même pu repartir bredouilles de Normandie. Par les temps qui courent, Fonseca n’a pas voulu tirer sur la sonnette d’alarme après la rencontre. "Je ne suis pas préoccupé : nous n’avons pas marqué, mais nous avons réussi à nous créer plusieurs occasions. Sur les derniers matchs, même si nous n’avons pas gagné, l’équipe a montré beaucoup de personnalité et de courage. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs."

"Retrouver des joueurs pour les prochains matchs"

Cela ne fait pas avancer l’OL malgré tout. Avec seulement deux points pris sur les quatre derniers matchs de Ligue 1, la formation rhodanienne fait du surplace et voit ses concurrents la dépasser ou se rapprocher dangereusement. Alors forcément, à la question de savoir ce qui pourrait permettre à l’OL de retrouver une dynamique positive, Paulo Fonseca ne fait pas de mystère : "J’espère que nous pourrons récupérer certains blessés pour les prochains matchs." Le remède aux maux actuels ? Cela ne pourra pas être pire en tout cas.