Malgré un sixième match sans la moindre victoire, Paulo Fonseca ne voulait pas tirer la sonnette d’alarme. Le technicien estime que l’OL manque avant tout d’efficacité.
On recommence à le voir s’agacer sur le banc et ce n’est peut-être pas une bonne chose. Dimanche après-midi, Paulo Fonseca a reçu un jaune pour avoir contesté une décision de l’arbitre de touche. Néanmoins, cela peut traduire la tension qu’il peut exister à l’OL ces dernières semaines avec une série de six matchs sans victoire, après en avoir enchaîné treize de suite. La formation lyonnaise semble sans idée et ce qui pouvait tourner à sa faveur il y a quelques semaines a disparu.
Au Stade Océane, l’OL a clairement manqué d’imagination contre Le Havre pour repartir avec les trois points (0-0). Sans deux poteaux, les Lyonnais auraient même pu repartir bredouilles de Normandie. Par les temps qui courent, Fonseca n’a pas voulu tirer sur la sonnette d’alarme après la rencontre. "Je ne suis pas préoccupé : nous n’avons pas marqué, mais nous avons réussi à nous créer plusieurs occasions. Sur les derniers matchs, même si nous n’avons pas gagné, l’équipe a montré beaucoup de personnalité et de courage. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs."
"Retrouver des joueurs pour les prochains matchs"
Cela ne fait pas avancer l’OL malgré tout. Avec seulement deux points pris sur les quatre derniers matchs de Ligue 1, la formation rhodanienne fait du surplace et voit ses concurrents la dépasser ou se rapprocher dangereusement. Alors forcément, à la question de savoir ce qui pourrait permettre à l’OL de retrouver une dynamique positive, Paulo Fonseca ne fait pas de mystère : "J’espère que nous pourrons récupérer certains blessés pour les prochains matchs." Le remède aux maux actuels ? Cela ne pourra pas être pire en tout cas.
Je suis d'accord avec lui , bravo aux joueurs qui font le maximum en ce mois de mars difficile , ou l'équipe est décimée.
Ils se créent malgré tout de belles occasions , leur gardien fait trois arrêts déterminants .
Pour retrouver un élan offensif , c'est bien évidemment en récupérant nos armes dans ce secteur , et on croise les doigts peut être enfin cette semaine !
Notamment Sulc qui était notre meilleur buteur , et Moreira notre meilleur passeur !
C'est tellement évident .
Le reste n'est que blabla sans fondement .
100% d’accord. A croire que les commentateurs ne regardent pas le nombre de blessés et suspendus pour les derniers matchs…
C’est le but d’Aubameyang qui nous fait très mal. La dessus, Abner fait une faute de débutant (et refait la même conte Vigo).
C’est quand même pas la faute de Fonseca si Abner a un QI foot négatif…
Il fait avec le matos qu’il a. Et nous sommes donc devant un paquet d’équipe qui ont dépenses des sommes folles lors des deux derniers mercatos…
On devrait tous être positif franchement !!!
Juni 👏
Je craignais ce match, et au final un nul compte tenu des circonstances ne me semble pas être une si mauvaise opération.
Certes l'OM prend deux points d'avance, mais on en garde 3 sur Lille.
On a donc un joker pour garder la 4ème place.
Marseille va perdre des matches, c'est sûr vu comme ils jouent. Leurs victoires contre Toulouse et Auxerre sont très heureuses.
On va enfin récupérer des joueurs en attaque, et on va avoir 2 semaines de trêve pour bosser avec un groupe presque au complet.
Un dernier coup de collier jeudi avant un repos bien mérité.