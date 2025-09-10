Après l’OL en Ligue Europa fin août, le club lyonnais suivra encore un tirage européen cette saison. Le 19 septembre prochain, l’OL Lyonnes découvrira ses futurs adversaires dans la nouvelle version de la Ligue des champions.

Un petit match et déjà au repos. Facile vainqueur (3-1) de l’OM dimanche dernier, l’OL Lyonnes fait relâche ce week-end en raison de la nouvelle Coupe de la Ligue féminine. L’entrée en lice des Fenottes n’est pas pour tout de suite et c’est donc quinze jours de travail supplémentaires pour Jonatan Giraldez avec ses joueuses avant le derby à Saint-Etienne. Ce match de la 2e journée de Première Ligue se jouera le samedi 20 septembre au stade Salif Keita (15h30) et interviendra après un premier gros rendez-vous dans la saison des Lyonnaises. Non pas sur le terrain, mais dans les locaux de l’UEFA à Nyon.

Six matchs contre six équipes différentes

Trois semaines après le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa chez les garçons, les coéquipières de Wendie Renard connaitront également leurs futurs adversaires en Ligue des champions, le vendredi 19 septembre . Demi-finaliste la saison passée, l’OL Lyonnes fera face à une nouvelle version de la coupe européenne. À l’image de ce qui se fait dans le foot masculin, la Ligue des champions féminine passera sous le format d’un championnat unique où chaque équipe disputera six matchs contre six équipes différentes (trois à domicile, trois à l’extérieur). Les quatre premières équipes de la ligue se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées de la 5e à la 12e place disputeront des matches de barrage aller et retour afin de se qualifier pour les quarts de finale. Les équipes classées du 13e au 18e rang seront éliminées.