Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette (crédit : David Hernandez)

Ligue des champions : l’OL Lyonnes connaitra ses adversaires le 19 septembre

  • par David Hernandez

    • Après l’OL en Ligue Europa fin août, le club lyonnais suivra encore un tirage européen cette saison. Le 19 septembre prochain, l’OL Lyonnes découvrira ses futurs adversaires dans la nouvelle version de la Ligue des champions.

    Un petit match et déjà au repos. Facile vainqueur (3-1) de l’OM dimanche dernier, l’OL Lyonnes fait relâche ce week-end en raison de la nouvelle Coupe de la Ligue féminine. L’entrée en lice des Fenottes n’est pas pour tout de suite et c’est donc quinze jours de travail supplémentaires pour Jonatan Giraldez avec ses joueuses avant le derby à Saint-Etienne. Ce match de la 2e journée de Première Ligue se jouera le samedi 20 septembre au stade Salif Keita (15h30) et interviendra après un premier gros rendez-vous dans la saison des Lyonnaises. Non pas sur le terrain, mais dans les locaux de l’UEFA à Nyon.

    Six matchs contre six équipes différentes

    Trois semaines après le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa chez les garçons, les coéquipières de Wendie Renard connaitront également leurs futurs adversaires en Ligue des champions, le vendredi 19 septembre . Demi-finaliste la saison passée, l’OL Lyonnes fera face à une nouvelle version de la coupe européenne. À l’image de ce qui se fait dans le foot masculin, la Ligue des champions féminine passera sous le format d’un championnat unique où chaque équipe disputera six matchs contre six équipes différentes (trois à domicile, trois à l’extérieur). Les quatre premières équipes de la ligue se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées de la 5e à la 12e place disputeront des matches de barrage aller et retour afin de se qualifier pour les quarts de finale. Les équipes classées du 13e au 18e rang seront éliminées.

    à lire également
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : un effectif moins valorisé mais plus valeureux ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes connaitra ses adversaires le 19 septembre 14:20
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : un effectif moins valorisé mais plus valeureux ? 13:32
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Face à Rennes, l’OL va se lancer dans un rythme d’enfer 12:40
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : De Bruyne fan du profil de Fofana 11:50
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Mercato : avec son été, l’OL garde une belle place dans les balances de la décennie 11:03
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - International : Barisic tenu en échec avec les Espoirs croates 10:15
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Rennes - OL : dernière interdiction de vestiaires en Ligue 1 pour Fonseca 09:30
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    À Rennes, enfin l’heure du choix à l’OL entre Descamps et Greif ? 08:47
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Avant de retrouver l’OL, Tagliafico s’incline avec l’Argentine 08:00
    OL : Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement 07:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    OL : un vestiaire cosmopolite 09/09/25
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    OL : Nicolas Tagliafico, dernier international lyonnais sur le pont 09/09/25
    Alexandra Collin au sifflet du derby ASSE - OL Lyonnes 09/09/25
    Estéban Lepaul à Rennes
    Rennes : Estéban Lepaul va retrouver l'OL 09/09/25
    Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l'OL.
    Bruno Cheyrou (ex-OL) intègre l'UEFA 09/09/25
    Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
    Mercato : cet été, 20 joueurs sont partis de l'OL 09/09/25
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    OL : Michele Kang réagit à la prolongation du partenariat avec Groupama 09/09/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani avec la France U17 09/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut