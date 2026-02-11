OL - Ligue 1 : Endrick connaitra sa sanction ce mercredi soir

Expulsé pour un geste d'humeur samedi dernier à Nantes, Endrick sait déjà qu'il manquera le rendez-vous contre Nice, dimanche (20h45). Ce mercredi soir, l'attaquant de l'OL saura s'il manquera plus d'un ou non.

La coupure de deux jours lui a certainement permis de repenser à son geste et aux conséquences qu'il a pu avoir sur le reste de l'équipe. Samedi dernier, à l'heure de jeu, Endrick, fatigué par le traitement infligé par les joueurs du FC Nantes, a eu un geste d'humeur répréhensible. Après lui avoir infligé un deuxième jaune, Mathieu Vernice est finalement revenu sur sa décision et a dégainé un rouge direct contre le Brésilien. À dix contre onze pendant quarante minutes, l'OL a tenu bon, mais a laissé des plumes physiques en route.

Éviter une absence pour le choc des Olympiques

Suspendu pour la réception de Nice ce dimanche (20h45) pour le match automatique, Endrick est dans l'attente de savoir si son absence s'étirera sur plus d'une semaine ou non. En règle générale, un rouge direct entraîne deux matchs de suspension a minima, selon ce qui est inscrit dans le rapport du match. C'est tout l'enjeu de la commission de discipline de la LFP qui se tient ce mercredi soir à Paris. L'attaquant et l'OL vont forcément plaider pour une peine réduite, Tabibou n'ayant finalement qu'un simple coup à la cheville. Mais il y a fort à parier qu'Endrick manquera Nice et Strasbourg. Avec l'espoir de ne pas le voir prendre plus et ainsi manquer le déplacement à Marseille le 1er mars...