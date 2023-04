Comme chaque 13 avril, l’OL et ses supporters se retrouvent hantés par la désillusion du PSV Stadion en 2005. Cette année, Jean-Michel Aulas est revenu sur cet épisode douloureux avec Tony Chapron, ancien arbitre.

Une plaie ouverte et qui ne cicatrisera sûrement jamais. À chaque fois qu’il repense à ce 13 avril 2005, Jean-Michel Aulas est forcément pris par l’émotion, mais certainement pas celle de la nostalgie. De la colère, de la frustration plus que de l’envie de se retrouver une fois de plus au PSV Stadion. Le président lyonnais aimerait peut-être y retourner pour changer le cours de l’histoire, celui des rendez-vous manqués. Comme chaque 13 avril depuis 18 ans, l’épisode du fameux "il y avait penalty sur Nilmar" revient hanter les pensées de tout un club et de tous les supporters de l’OL. Pour les besoins du nouveau numéro de l’émission "Décrypté" de Canal Plus, le président Aulas a revisionné les images de ce match mythique à l’issue tragique. Avec ce qui est probablement la plus grande équipe de l’histoire de l’OL, la Ligue des champions était à portée de mains.

Seulement, le PSV et Mr Kim Milton Nielsen en ont décidé autrement dans ce quart de finale retour de la Ligue des champions. "C’est le regret de ma carrière. Dans les tribunes, je suis sûr qu’il y a penalty donc on n’est forcément pas d’accord avec la décision. Autour de moi, même les observateurs qui ne sont pas du club, sont d’accord avec nous, s’est remémoré "JMA" aux côtés de Tony Chapron. Il y a d’abord de l’incompréhension, puis de la détresse qui entraîne des reproches. Je suis persuadé que l’arbitre a été de bonne foi, mais il a été victime de sa sérénité tout au long du match."

"Ça fait plus mal maintenant qu'en 2005"

Éliminé lors de la séance des tirs au but, l’OL a laissé une occasion en or d’intégrer le dernier carré de la plus prestigieuse des coupes. Les Lyonnais prendront bien leur revanche l’année suivante en huitième contre le PSV, mais il faudra finalement attendre 2010 pour voir le club rhodanien se qualifier pour une demie. Dix-huit ans après, Jean-Michel Aulas est finalement plus marqué qu’au moment des faits. "Une demi-finale de Ligue des champions, vous êtes tout en haut. Pour arriver là, on sait que c’est très difficile et encore plus maintenant. C’est une détresse parfaite. Ça fait encore plus mal à présent parce qu’à l’époque, on se dit qu’il y aura une prochaine fois, on n’est pas forcément très remonté. On l’est bien sûr, mais plus dans le feu de l’action. Sauf que la prochaine fois ne viendra jamais."

Il y a bien eu depuis deux demi-finales contre le Bayern Munich, mais il n'y avait pas ce sentiment de puissance qui se dégageait de cette équipe de l'OL version 2004-2005.