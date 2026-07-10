Deuxième amical de la présaison lyonnaise ce samedi 11 juillet à 10h30. L'OL reçoit le FC Saint-Gall à huis clos au GOLTC.

Trois jours après sa large victoire face à Mâcon (5-2), l'OL va disputer un autre match amical. Les Rhodaniens accueillent le FC Saint-Gall, vice-champion suisse en titre et récent vainqueur de la Coupe nationale.

Contrairement au pensionnaire de National 2 rencontré mercredi, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront cette fois un adversaire déjà bien avancé dans sa préparation.

Les Suisses, entraînés par Enrico Maaßen, disputeront prochainement le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa et ont déjà enchaîné plusieurs rencontres amicales : victoires face à Altach (3-2), Winterthour (1-0) et Vaduz (1-0), et courte défaite contre l'Austria Lustenau (0-1).

Deux équipes suisses au programme avant le stage en Autriche

Côté rhodanien, l'heure reste à la remise en jambes et à l'intégration des nouvelles recrues. Sans enjeu sportif majeur, ce rendez-vous permettra surtout d'observer l'évolution du groupe. La question que se posent les supporters concerne la présence ou non de Malick Fofana sur la feuille de match. Trop juste, l'ailier belge n'avait pas participé à l'opposition contre les Bourguignons.

Ce deuxième amical s'inscrit dans une préparation intense, calibrée pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Comme pour la rencontre face à Mâcon, le match sera diffusé en exclusivité sur OL Play, la chaîne du club. Après la réception de l'équipe suisse, l'OL enchaînera le 15 juillet avec un court déplacement à Bourgoin-Jallieu pour défier le Servette FC.