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Les supporters de l’OL face à Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL a "identifié" le problème de billetterie face à Rennes et "s'excuse" auprès des supporters

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Quelques jours après les soucis de billetterie rencontrés lors d'OL - Rennes samedi, le club a "présenté ses excuses" aux supporters. Il promet une amélioration avant la prochaine affiche à domicile le 15 octobre.

    Ce n'était pas tout à fait le chaos, mais nous n'en étions pas très loin. Lors d'OL - Rennes samedi (4-0), plusieurs milliers de supporters lyonnais ont raté l'entame de partie. Et pourtant, ils étaient arrivés à l'heure et avaient leur billet. Et c'est là que ça coince. À l'occasion de cette rencontre, le club a initié l'obligation d'avoir son ticket dématérialisé via l'application du stade. Concrètement, votre place prend désormais la forme d'un QR code dynamique. Impossible dès lors de s'en sortir avec un simple PDF, une capture d'écran ou une version imprimée.

    Comme nous avons pu l'observer sur place ce week-end, cette première a viré au fiasco. L'outil est tombé en panne au plus mauvais des moments, empêchant les spectateurs d'accéder à l'enceinte jusqu'aux environs de 20h30, lorsqu'il a été décidé d'ouvrir les portes sans demander le justificatif. Tout au long de la soirée, les témoignages relatant ce couac se sont multipliés, à l'image de ce que notre rédaction a pu constater.

    Une communication attendue avant le prochain match à domicile

    Ce mardi, la direction rhodanienne a réagi après cet imbroglio. Elle commence par présenter ses "excuses" au public qui a eu du mal à entrer dans les travées du Parc OL. "Une enquête menée avec notre prestataire technique a permis d’identifier un problème au sein de notre système de billetterie, et nos équipes sont mobilisées pour veiller à ce que cela ne se reproduise plus", a affirmé l'Olympique lyonnais. Il promet de donner de plus amples détails "avant le prochain match à domicile, le duel de Ligue Europa contre Crystal Palace, le jeudi 15 octobre."

    Autre contretemps lors de cette 5e journée de Ligue 1 : la banderole qui a engendré l'arrêt de la rencontre pendant un petit quart d'heure. À ce sujet, "le club regrette cette interruption et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect et du fair-play. Les joueurs et les staffs des deux équipes travaillent dur pour ces affiches et cela mérite le respect, rivalité comprise. Ces principes doivent s’appliquer à toutes les confrontations, dans tous les stades." À voir maintenant si cela débouchera sur une sanction de la LFP comme nous en avons déjà vécu pour ce type d'incident.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Interol - mar 22 Sep 26 à 14 h 33

      Très bon choix de photos de supporters !!
      Le cercueil vert est très bien fait et il n'y a pas tant que ça de doigts d'honneur
      😄😄😄

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