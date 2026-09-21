En championnat, l'OL domine l'Europe défensivement

L’OL fait figure de grand d’Europe en possédant la meilleure défense des cinq grands championnats. Avec deux buts encaissés en cinq matchs de championnat, les Lyonnais sont à égalité avec le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et Cagliari.

C’était le point le plus inquiétant à la fin de la préparation estivale mais au bout de cinq matchs, la dynamique a bien changé : l’Olympique lyonnais est tout simplement le meilleur club d’Europe défensivement. Avec seulement deux buts encaissés en cinq rencontres de Ligue 1, les Lyonnais ont montré une assise défensive parmi les plus solides d’Europe, à égalité avec le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et Cagliari. Cela constitue une nette amélioration par rapport à la préparation estivale de juillet. Concernant les cleans sheets, seul le Real Betis Séville, que l'OL avait rencontré en fin de préparation, fait mieux avec quatre matchs sans prendre de buts contre trois pour les Lyonnais depuis la reprise du championnat.

Fonseca a-t-il trouvé sa défense ?

Les deux recrues, arrivées en fin de mercato estival en provenance de Milan pour Zachary Athekame et d'Estoril pour Felix Bacher, ont énormément apporté au collectif lyonnais. Après une préparation assez difficile défensivement, les deux joueurs ont apporté à l’OL ce qu’il recherche depuis la reprise. En plus d’apporter une sérénité défensive, Athekame est le latéral le plus décisif d’Europe avec quatre actions décisives (deux buts et deux passes).