Depuis ce lundi, le football mondial est entré dans sa première trêve internationale de la saison. Une fenêtre qui s’étire désormais sur trois semaines et qui pousse logiquement à s’adapter. À l’OL, le contingent de joueurs présents en sélection va plus que limiter le travail fait à Décines.

C'est un rythme soutenu qui attend l'OL à compter du 9 octobre prochain et le déplacement à Lens. En l'espace d'un mois, presque jour pour jour, la formation lyonnaise disputera huit matchs entre le championnat et la Ligue Europa. À la différence des dernières saisons, il n'y aura pas de trêve internationale sur la fin du mois d'octobre et pour cause. Le calendrier du football mondial a été modifié pour cette nouvelle saison avec pas moins de trois semaines de coupure sur ce mois de septembre.

Depuis dimanche, la plupart des joueurs ont pris la direction de leur sélection pour un long rassemblement et l'OL n'y coupe pas. Après l'euphorie et l'excitation du succès 4-0 contre Rennes, ils sont nombreux à avoir pris la poudre d'escampette pour rejoindre leur pays. Une nouveauté pour certains comme Mads Bidstrup ou Zachary Athekame, une habitude pour d'autres.

Du beau monde laissé sur le carreau

Quoi qu'il en soit, pour l'OL et l'ensemble des autres clubs, qu'ils soient de Ligue 1 ou d'ailleurs, cette nouvelle fenêtre internationale est un véritable casse-tête. Disposant d'un effectif pléthorique habituellement, Paulo Fonseca ne va avoir besoin que de ses deux mains pour compter les joueurs disponibles à Décines. Ils sont en effet moins de dix à ne pas avoir été conviés à un rassemblement : Tolisso, Duranville, Abner, Tessmann, Morton, Ouedraogo, Kluivert, Mata et Descamps.

Presque de quoi faire un onze, mais pas suffisant pour pouvoir organiser une opposition que ce soit contre un autre club ou en interne, comme l'a laissé entendre Paulo Fonseca. "L’organisation est difficile et le travail sera plus individuel, il ne nous restera pas beaucoup de joueurs à l'entraînement mais c’est un signal que nous avons de bons joueurs. Nous avons besoin de nous reposer."

Des trois séances matinales à une semaine de repos

Pour ceux concernés par les matchs internationaux, le repos attendra. En revanche, les internationaux restés à Décines vont pouvoir profiter de quelques jours de repos. Initialement, le programme du staff technique voulait que Corentin Tolisso et ceux restés dans la capitale des Gaules effectuent des séances matinales entre lundi et mercredi, après un jour off dimanche. La victoire contre Rennes a-t-elle rebattu les cartes ? Peut-être bien puisque Paulo Fonseca a finalement choisi de donner quartier libre pendant une semaine. De quoi bien couper après une préparation estivale intense et une reprise de la compétition il y a déjà un mois et demi.