L'OL roule sur Rennes (4-0) et grimpe provisoirement à la 2e place

Auteur d'une démonstration ce samedi soir à Décines, l'OL a corrigé Rennes (4-0) et passera la trêve internationale sur le podium.
Il y a des soirées qui font du bien. Ce samedi au Parc OL, les hommes de Paulo Fonseca ont livré un véritable match référence face au Stade Rennais. Une démonstration collective conclue sur le score de 4-0, qui permet à l'OL de grimper à la deuxième place, tout en s'assurant de passer la trêve internationale sur le podium grâce à un goal-average largement bonifié.
Pourtant, les Bretons étaient bien entrés dans leur match. Dès la deuxième minute, Moussa Niakhaté écopait d'un carton jaune, offrant un coup franc dangereux aux visiteurs. Piégés par le pressing rennais, gênés par quelques imprécisions à la relance, les Lyonnais ont d'abord tremblé, rassurés par un Dominik Greif intraitable.
Nuamah, l'homme de la première période
Car l'OL n'a pas tardé à faire parler sa qualité. Dès la 7e minute, sur une belle inspiration, Tyler Morton trouvait Corentin Tolisso aux abords de la surface. Le capitaine lyonnais glissait délicieusement le ballon à Ernest Nuamah, qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score. Un premier quart d'heure globalement équilibré dans la possession, mais sans réelle frayeur pour les Rhodaniens, hormis une frappe lointaine de Nordin (14e).
Peu à peu, les Lyonnais ont étouffé leur adversaire, à l'image d'un Mads Bidstrup encore une fois époustouflant dans ses courses à haute intensité. Le Danois aurait d'ailleurs pu ouvrir son compteur à la 27e, sur un nouveau service de Tolisso, avec un brin de réussite en plus. C'était sans compter sur Nuamah : à la 30e, l'international ghanéen combinait avec Pavel Šulc pour s'offrir un doublé, son premier sous les couleurs rhodaniennes.
Une seconde période maîtrisée de bout en bout
Une fin de première période toutefois marquée par un petit événement. À la 40e minute, après quelques instants de flottement, l'arbitre renvoyait tout le monde au vestiaire à la suite d'une banderole insultante provenant des tribunes. Image forte de la soirée : Tolisso et Fonseca venant au pied de la tribune nord pour calmer les esprits. Un arrêt de jeu de près de dix minutes, qui a haché le jeu avant la pause.
Au retour des vestiaires, l'OL a définitivement plié la rencontre. Dès la 48e, Zachary Athekame reprenait un centre d'Abner mal repoussé par la défense bretonne pour inscrire son deuxième but en Ligue 1, le troisième de son équipe. Toujours aussi remuant, Loïs Openda se démenait sur le front de l'attaque, malchanceux sur un but refusé à la 63e. À la 65e, Khalis Merah, fraîchement entré à la place de Šulc, faisait passer un frisson sur le but de Brice Samba d'un coup franc plein axe.
Tolisso régale, Rennes sombre
Le festival lyonnais n'était pas terminé. À la 76e, sur une récupération du tout jeune entrant Boudache, Tolisso profitait d'une merveille de passe d'Athekame pour inscrire un splendide but sans contrôle à l'entrée de la surface. Le capitaine exultait après ce 4-0, une manière de rappeler qu'il faudra encore compter sur lui cette saison. Fonseca en profitait pour faire tourner son effectif, avec les entrées de Tessmann, Nakamura et Nartey dans le dernier quart d'heure.
Au coup de sifflet final, le constat est sans appel. Jamais menacés, les Lyonnais ont maîtrisé leur seconde période de bout en bout face à des Rennais inoffensifs, réduits au rang de spectateurs. Avec un deuxième clean sheet consécutif en championnat et une différence de buts soignée, l'OL signe une soirée aussi enthousiasmante que précieuse. De quoi aborder la trêve avec le sourire, et l'ambition assumée de jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1.
Superbe victoire à l'issue d'un match quasiment intégralement maîtrisé !
L'équipe a bien très joué dans son ensemble, collectivement, avec mentions particulières pour Pavel, qui a montré un visage tout autre que lors de sa piètre rentrée face à Anderlecht où, en plus d'être mauvais, il invectivait ses coéquipiers, ainsi que pour Corentin, qui a véritablement lancé sa saison !
A noter que c'était plus qu'un 4-3-1-2 qu'un 4-4-2 losange. Mais, que cela soit ça ou pas, cela montre que, plus que le système de l'entraîneur, ce sont les joueurs qui peuvent tout changer lorsqu'ils font les efforts, lorsqu'ils sont motivés.
En espérant que ce match, le plus réussi depuis de la saison, un peu comme le 4-2 de la dernière aussi face à Rennes chez nous, ne débouche pas sur l'effondrement qui en avait suivi (défaite 2-1 à Toulouse et humiliation 4-0 à la maison face au Lens de notre regretté Pierre).
La trêve arrive mal, comme souvent. Prochain match face à Lens, dans quasiment 3 semaines, vendredi 9 octobre.
En espérant également qu'on ne pâtisse pas trop de l'interruption causée par quelques abrutis.
Dans tous les cas, nous allons passer une bonne nuit et une bonne fin de week-end !
Rennes était en effet une bête noire mais là on est sur nos 3 derniers matches à domicile :
- 4-1 pour l'OL en avril 2025 (Fofana Lacazette Tolisso Mikautadze qui marquent avec sublimes buts ce soir là, notamment la frappe de Fofana et le relais Cherki Mikau)
- 4-2 pour l'OL en mai 2026 (buts de Iaremtchouk, Tolisso, Moreira et Endrick)
- 4-0 ce soir
David et Razik étaient à la buvette entrain de fêter cette belle victoire!!! 😉
Rejoins par Gwendal. Du coup, c'est un intérimaire qui s'y est collé. Merci à lui.
Thomas est un journaliste indépendant (terme politiquement correct pour pigiste).
Merci à lui également, j'apprécie sa manière d'écrire !
* Tops ce soir :
Fonseca (son meilleur match à l'OL et bravo aussi pour son message aux BG), Nuamah, Sulc, Tolisso, Athekame, tout le monde en fait (et même Openda est tellement utile)
* Homme du début de saison :
Mathieu Louis Jean -> regardez ce que ce mec a fait depuis un an qu'il est libéré de Textor : Sulc, Morton, Greif, Moreira, Bacher, Bidstrup, Boudache, convaincre Endrick, Athekame, Openda.
Imaginez si ce mec avait été là plutôt que tocard Cheyrou à l'époque des Sarr 12 M, Faivre 15 M,
* Flops :
Rennes équipe surcotée (certes là c'est la B), je le dis depuis un bail
Les Bad Gones qui nous ridiculisent encore
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Et je vous le redis :
- Athekame > AMN
- Bacher + Mata > juste Mata
- Bidstrup (pas un grand technicien mais profil utile pour décharger Morton & Tolisso grâce à son intensité) > Tessman
- Openda > Satriano
- Nuamah-Boudache > Karabec-Ghezzal
Hormis en ailier gauche, on a un bien meilleur effectif que y a un an !
je suis d'accord avec toi sauf sur Faivre et Sarr. Un peu plus de respect pour le remplaçant de Paqueta qui nous l'a vite fait oublier et le goat Amin Sarr le goleador suédois (34 matchs en 25/26 0 but )
"Un peu plus de respect pour le remplaçant de Paqueta"
Haha oui on se rappellera toujours du message de moncon qui nous disait que Faivre remplacerait "aisément" Paqueta et son irrégularité 😀
Le temps qu'on a perdu avec cette burne de Cheyrou...
Magnifique soirée !
J'étais comme tous ici déçu du spectacle et de notre prestation à Paris mais on avais été tres solide.
Et paradoxalement j'étais persuadé que ce système allait etre reconduit car des joueurs aussi intelligents que Tolisso, Sulc, Openda allais forcément retrouver la lumiere combiné à notre solidité, ca peut faire tres mal et ce soir on a vu.
Toute nos recrues sont tres bonnes, on ne c'est pas trompé.
Je signe tout de suite pour des 0-0 immondes toute la saison à l'extérieur avec des magnifiques 4-0 à domicile en 442 losange.
Ce schéma est fait pour Sulc et Tolisso, Openda vient côté gauche pour libérer les espaces à Coco et Pavel..
Ca peut etre la saison de Nuamah car lui il va profiter de tout cela!
Juste je te corrige sur l’animation qui était pas la même face au PFC.
Tolisso a délaisser l’aile gauche à profit de Openda et franchement ça change tout, Tolisso a énormément fait de mal au rennais car il jouait presque en électron libre.
Au stade ça se voyait énormément.
En tous cas c’est le meilleur match de l’année et pour tous les protagonistes.
Ne pas s’enflammer car une équipe avec une attaque bis, mais profitez car franchement je suis persuadé que les 3 points on les aurait pris quand meme vu comment on leur a fait mal au milieu et devant.
Une très bonne soirée qui j’espère vont en appeler d’autre
Ca c'est parce que les joueurs ne l'ont pas fait ou n'ont pas su le faire face au PFC mais le but etait le meme.
Coco l'a avouer en interview tout à lheure il n'a pas été bon depuis le debut de saison est particulièrement contre le PFC, mais ce n'était pas la faute à la tactique mis en place.
Bah profitez oui, encore heureux non?
Mais pas parce que je pense que c'est un bon schéma (moi j'aime tous les schémas qui nous font gagner 352, 442, 433 j'en ai rien a foutre)
Je profite juste d'avoir vu l'OL gagner.
Et l'attaque titulaire à jouer 30min, ce match on l'aurait gagner meme avec leur titulaire on les mange au milieu !
Oui et puis ils nous sont rentrés dedans à Paris on pouvait pas jouer. Ce soir ils étaient plus timorés.
Et effectivement Bidstrup commence à trouver des passes, Sulc est bien plus mobile que le plot qu’il a été à Paris.
Coco aussi a fait de meilleurs choix.
Je te rejoins sur les joueurs mais je parle unquement de l’animation pas de la tactique.
On avait des super matchs dans la même tactique que face au PFC et Rennes et avec des moins bons joueurs.
Je pense sincèrement que face au PFC l’animation offensive était pas bonne, Ce soir ce sont les mêmes joueurs mais avec des mouvements différents au milieu et en attaque.
Après concernant Tolisso, peut importe la tactique il était sous terre ces derniers temps.
Mercredi il fait une entrée juste catastrophique, son pire match à l’OL je pense.
Très content pour lui…
Vu que goldorak parlait de la solidité de Bacher, je remets l'historique de nos défenses centrales titulaires ces dernières saisons :
2025-26 : Niakhaté - Mata
2024-25 : Niakhaté-DCC puis Niakhaté-Mata
2023-24 : O'Brien-DCC
2022-23 : Lukeba-Diomandé puis Lukeba-Lovren
2021-22 : Denayer-Boateng puis Mendes-Boateng puis Lukeba-Boateng (y a même Damien Da Silva qui a pas mal joué en fin de saison..)
2020-21 : Denayer-Marcelo
2019-20 : Denayer-Marcelo
Quand Tolisso va, tout va !
Quand Tolisso joue aussi plus au milieu que ailier gauche c’est plus facile…
Mais quand je vois son entrée mercredi dernier je me dis c’est pas le même joueur.
Ca fait plaisir de le revoir à son niveau.
Personne n’en parle trop mais Rennes a franchement bien raté son match. Aucune réaction, peu d’engagement pas de révolte…
Haise a raté son match aussi car on était en surnombre au milieu et il n’a pas corrigé. Il a sacrifié les côtés ce qui avec le losange nous a facilité les choses.
Haise nous a sous estimé, comme beaucoup ici..
Peut etre qu'il nous lit. 😀
Ils ont aussi joué en Europa league, mais nous contrairement à l’année dernière on a pu largement faire tourner.
Si il met les 3 titulaires devant je suis persuadé qu’on gagne quand même car la bataille on l’a gagner au milieu et devant.
Et avec la fatigue ils auraient pas fait grand chose de plus.
Espérons qu'on reverra les joueurs évoluer au niveau auquel on les a vus ce soit, parce que ça devrait offrir quelques beaux matchs. Ca sera plus compliqué contre des équipes qui montrent autre chose que le Rennes B de ce soir, mais on ne va pas cracher sur les trois points généreusement offerts par Haise (en espérant que les fafitos en tribunes ne nous coutent pas des points de pénalité).
Après, on ne va pas s'emballer: quatre buts contre Rennes à domicile, c'est le tarif conventionné. Ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est si Tolisso, Sulc et Morton sont réveillés pour de bon – l'ennui étant qu'il va falloir attendre trois semaines pour connaître la réponse, et que dans le laps de temps ce sera déjà bien si personne ne se blesse en sélection.
N’empêche Fonseca a changé de bord, maintenant il a lancé les changements à la 65ieme !
Et même ça va faire plaisir à nos politiques du site, en fin de match Fonseca a fait du Zemmour en optant pour le grand remplacement 😅🤭🤭
quelle belle réponse sur le terrain ce soir ! justifiant s'il était nécessaire les critiques faites depuis le début de la saison. Un milieu de terrain et un Nuamah ressuscités avec un grand Tolisso, un vrai Morton, un Sulc à qui on a donné sa place dans le plan de jeu, ... et même une rotation faite en temps et en heure. Prouvant également ce que je pense à savoir que l'OL a l'équipe la plus complète avec du banc des 7-8 dernières années, permettant rotations, gestion de l'effectif, variété des plans de jeux, Il n'y a plus qu'à confirmer jusqu'à la fin de saison. Et un stade rennais très faible ... Et encore merci à la nouvelle Direction pour le travail effectué, un recrutement de folie, allez l'OL !