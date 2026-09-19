L'OL roule sur Rennes (4-0) et grimpe provisoirement à la 2e place

Auteur d'une démonstration ce samedi soir à Décines, l'OL a corrigé Rennes (4-0) et passera la trêve internationale sur le podium.

Il y a des soirées qui font du bien. Ce samedi au Parc OL, les hommes de Paulo Fonseca ont livré un véritable match référence face au Stade Rennais. Une démonstration collective conclue sur le score de 4-0, qui permet à l'OL de grimper à la deuxième place, tout en s'assurant de passer la trêve internationale sur le podium grâce à un goal-average largement bonifié.

Pourtant, les Bretons étaient bien entrés dans leur match. Dès la deuxième minute, Moussa Niakhaté écopait d'un carton jaune, offrant un coup franc dangereux aux visiteurs. Piégés par le pressing rennais, gênés par quelques imprécisions à la relance, les Lyonnais ont d'abord tremblé, rassurés par un Dominik Greif intraitable.

Nuamah, l'homme de la première période

Car l'OL n'a pas tardé à faire parler sa qualité. Dès la 7e minute, sur une belle inspiration, Tyler Morton trouvait Corentin Tolisso aux abords de la surface. Le capitaine lyonnais glissait délicieusement le ballon à Ernest Nuamah, qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score. Un premier quart d'heure globalement équilibré dans la possession, mais sans réelle frayeur pour les Rhodaniens, hormis une frappe lointaine de Nordin (14e).

Peu à peu, les Lyonnais ont étouffé leur adversaire, à l'image d'un Mads Bidstrup encore une fois époustouflant dans ses courses à haute intensité. Le Danois aurait d'ailleurs pu ouvrir son compteur à la 27e, sur un nouveau service de Tolisso, avec un brin de réussite en plus. C'était sans compter sur Nuamah : à la 30e, l'international ghanéen combinait avec Pavel Šulc pour s'offrir un doublé, son premier sous les couleurs rhodaniennes.

Une seconde période maîtrisée de bout en bout

Une fin de première période toutefois marquée par un petit événement. À la 40e minute, après quelques instants de flottement, l'arbitre renvoyait tout le monde au vestiaire à la suite d'une banderole insultante provenant des tribunes. Image forte de la soirée : Tolisso et Fonseca venant au pied de la tribune nord pour calmer les esprits. Un arrêt de jeu de près de dix minutes, qui a haché le jeu avant la pause.

Au retour des vestiaires, l'OL a définitivement plié la rencontre. Dès la 48e, Zachary Athekame reprenait un centre d'Abner mal repoussé par la défense bretonne pour inscrire son deuxième but en Ligue 1, le troisième de son équipe. Toujours aussi remuant, Loïs Openda se démenait sur le front de l'attaque, malchanceux sur un but refusé à la 63e. À la 65e, Khalis Merah, fraîchement entré à la place de Šulc, faisait passer un frisson sur le but de Brice Samba d'un coup franc plein axe.

Tolisso régale, Rennes sombre

Le festival lyonnais n'était pas terminé. À la 76e, sur une récupération du tout jeune entrant Boudache, Tolisso profitait d'une merveille de passe d'Athekame pour inscrire un splendide but sans contrôle à l'entrée de la surface. Le capitaine exultait après ce 4-0, une manière de rappeler qu'il faudra encore compter sur lui cette saison. Fonseca en profitait pour faire tourner son effectif, avec les entrées de Tessmann, Nakamura et Nartey dans le dernier quart d'heure.

Au coup de sifflet final, le constat est sans appel. Jamais menacés, les Lyonnais ont maîtrisé leur seconde période de bout en bout face à des Rennais inoffensifs, réduits au rang de spectateurs. Avec un deuxième clean sheet consécutif en championnat et une différence de buts soignée, l'OL signe une soirée aussi enthousiasmante que précieuse. De quoi aborder la trêve avec le sourire, et l'ambition assumée de jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1.