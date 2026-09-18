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Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
Ada Hegerberg lors d’OL Lyonnes – London City Lionesses (crédit : David Hernandez)

Nouvelle démonstration au Havre pour OL Lyonnes (1-8)

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Sept buts contre Fleury et le Paris FC, puis huit au Havre. Ce vendredi, OL Lyonnes a encore été sans pitié pour son adversaire en dominant largement le HAC (1-8).

    Au vu de la marge dont dispose OL Lyonnes en championnat, on est bien content que Jonatan Giráldez ait renoué avec le 4-2-3-1. Après une animation en 3-5-2 contre Fleury (1-7) et le Paris FC (7-1), cela a amené un peu d'intérêt à la nouvelle démonstration de son équipe au Havre ce vendredi (1-8). En Normandie, Jule Brand, qui était devenue piston, a repris son aile droite, tandis que Melchie Durmonay évoluait plutôt à gauche de l'attaque. Tout cela, évidemment, ne prenant pas en considération les nombreuses permutations. Et les Havraises n'ont jamais pu endiguer les vagues rhodaniennes, notamment sur les côtés.

    D'ailleurs, trois des buts de la première période sont venus de centres. D'abord, Jule Brand a déboulé sur la droite, et sa passe pour ses attaquantes a été poussée dans la cage par Eden Le Guilly (12e). Inès Benyahia a ensuite joué le rôle de passeuse pour Melchie Dumornay (0-3, 43e), puis de buteuse sur une offrande de Selma Bacha (0-4, 45e+2). La messe était dite, d'autant qu'Ada Hegerberg avait transformé un penalty pour une main peu après la demi-heure de jeu (0-2, 32e).

    Festival offensif, mais encore un but encaissé

    Le compteur tourne encore et encore pour Melchie Durmonay (six réalisations) et Ada Hegerberg (cinq désormais) en ce début de saison. Et il ne s'est pas arrêté à la mi-temps pour la Norvégienne qui a marqué sur un penalty qu'elle a elle-même obtenu (0-5, 53e). La fête a continué avec un autre contre-son-camp normand provoqué par Jule Brand (0-6, 55e), avant que l'Allemande ne trouve enfin le chemin des filets pour sa pomme, dans une défense spectatrice (0-7, 58e). L'arrière-garde d'OL Lyonnes a elle aussi eu quelques failles (vraiment pas beaucoup), entre autres à la 64e lorsque la jeune Thaïs Gallais a pu défier et tromper Christiane Endler qui n'a rien eu à faire de la soirée (1-7).

    Un nouveau but concédé qui ne va pas ravir le staff. Autre regrettable information, Melchie Dumornay a dû sortir en boitant, touchée à la cheville gauche, à la 71e minute. On se consolera avec la première réalisation officielle de Salma Paralluelo sous ses nouvelles couleurs (1-8, 78e). Ce troisième large succès est de bon augure pour la suite. Au-delà de D1 qu'elles dominent pour l'instant (neuf points sur neuf), les Lyonnaises ont fait le plein de confiance avant la Ligue des champions. Le Servette FC, qui les recevra mercredi (18h45), peut s'inquiéter.

    Le 11 d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Sangaré, Bacha - Shrader, Swierot - Brand, Benyahia, Dumornay - Hegerberg

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    6 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 18 Sep 26 à 20 h 59

      Le but de Brand un régal

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      1. OL-91
        OL-91 - ven 18 Sep 26 à 21 h 00

        👍

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    2. OL-91
      OL-91 - ven 18 Sep 26 à 21 h 00

      Démo, peut-être, mais loin du niveau WCL...

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      1. Avatar
        undeuxtrois - ven 18 Sep 26 à 21 h 19

        Je pense que le Servette va + ou - prendre le même tarif. Il faudra voir contre Chelsea...

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    3. dede74
      dede74 - ven 18 Sep 26 à 21 h 11

      A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire !

      Match sans passion mais = 3 pts

      Que fait encore Becho dans cette équipe ? incapable de contrôler sa frappe sur les centres, toujours le même crochet que les défenseures adverses commencent à bien connaitre, décevante ! voudrait mieux faire mais ne sait pas faire.
      Une autre joueuse ma déçu, c'est Selma Bacha ! tout ce qu'elle savait si bien faire !... elle coure partout, pourquoi, elle s'ennuie de son côté ?

      Heureusement qu'il y avait Jule et son violon, sur le terrain, avec toutes ses qualités, elle a droit à la couronne.

      J'avais prévu un but havrais, j'avais raison.

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      1. Avatar
        undeuxtrois - ven 18 Sep 26 à 21 h 27

        Tu as raison. Pour moi, Becho, Lawrence, sont un ton en dessous des autres. Chawinga n'a qu'une force, la vitesse, et une utilisation, l'espace. Elle a fait globalement n'importe quoi sur ses 30mn jouées... J'imagine qu'on la remettra rapidement sur un côté, mais Paralluelo me semble plusieurs tons au dessus techniquement.

        Il y a cependant des motifs de satisfaction : Dumornay étincelante, Brand marche sur l'eau et fait preuve d'une activité exceptionnelle, Ada retrouve une seconde jeunesse et redevient létale.

        Malheureusement, la médiocrité des adversaires n'est pas du ressort de l'OL (c'est pareil en Espagne). Je crois que Giraldez a trouvé le système en APL pour offrir un maximum de spectacle et de buts sans avoir à trop s'embêter avec la défense. Il faudra voir en UWCL, je pense que l'on resserrera peut-être les lignes. Mais il faut être honnête, cet OL la semble quand même très très fort...

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