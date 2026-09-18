Nouvelle démonstration au Havre pour OL Lyonnes (1-8)

Sept buts contre Fleury et le Paris FC, puis huit au Havre. Ce vendredi, OL Lyonnes a encore été sans pitié pour son adversaire en dominant largement le HAC (1-8).

Au vu de la marge dont dispose OL Lyonnes en championnat, on est bien content que Jonatan Giráldez ait renoué avec le 4-2-3-1. Après une animation en 3-5-2 contre Fleury (1-7) et le Paris FC (7-1), cela a amené un peu d'intérêt à la nouvelle démonstration de son équipe au Havre ce vendredi (1-8). En Normandie, Jule Brand, qui était devenue piston, a repris son aile droite, tandis que Melchie Durmonay évoluait plutôt à gauche de l'attaque. Tout cela, évidemment, ne prenant pas en considération les nombreuses permutations. Et les Havraises n'ont jamais pu endiguer les vagues rhodaniennes, notamment sur les côtés.

D'ailleurs, trois des buts de la première période sont venus de centres. D'abord, Jule Brand a déboulé sur la droite, et sa passe pour ses attaquantes a été poussée dans la cage par Eden Le Guilly (12e). Inès Benyahia a ensuite joué le rôle de passeuse pour Melchie Dumornay (0-3, 43e), puis de buteuse sur une offrande de Selma Bacha (0-4, 45e+2). La messe était dite, d'autant qu'Ada Hegerberg avait transformé un penalty pour une main peu après la demi-heure de jeu (0-2, 32e).

Festival offensif, mais encore un but encaissé

Le compteur tourne encore et encore pour Melchie Durmonay (six réalisations) et Ada Hegerberg (cinq désormais) en ce début de saison. Et il ne s'est pas arrêté à la mi-temps pour la Norvégienne qui a marqué sur un penalty qu'elle a elle-même obtenu (0-5, 53e). La fête a continué avec un autre contre-son-camp normand provoqué par Jule Brand (0-6, 55e), avant que l'Allemande ne trouve enfin le chemin des filets pour sa pomme, dans une défense spectatrice (0-7, 58e). L'arrière-garde d'OL Lyonnes a elle aussi eu quelques failles (vraiment pas beaucoup), entre autres à la 64e lorsque la jeune Thaïs Gallais a pu défier et tromper Christiane Endler qui n'a rien eu à faire de la soirée (1-7).

Un nouveau but concédé qui ne va pas ravir le staff. Autre regrettable information, Melchie Dumornay a dû sortir en boitant, touchée à la cheville gauche, à la 71e minute. On se consolera avec la première réalisation officielle de Salma Paralluelo sous ses nouvelles couleurs (1-8, 78e). Ce troisième large succès est de bon augure pour la suite. Au-delà de D1 qu'elles dominent pour l'instant (neuf points sur neuf), les Lyonnaises ont fait le plein de confiance avant la Ligue des champions. Le Servette FC, qui les recevra mercredi (18h45), peut s'inquiéter.

Le 11 d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Sangaré, Bacha - Shrader, Swierot - Brand, Benyahia, Dumornay - Hegerberg