Le Havre - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

Après deux journées de championnat, OL Lyonnes se déplace au Havre ce vendredi pour la troisième journée de Première Ligue. Retrouvez toutes les informations pratiques avant cette rencontre.

L'avant-match

Les OL Lyonnes enchaîne en championnat avec un déplacement en Normandie. Après deux journées, les joueuses de Jonatan Giráldez ont parfaitement lancé leur saison et restent sur un large succès face au Paris FC (7-1), après une première victoire contre Fleury sur le même score. Les Rhodaniennes souhaitent maintenir cette dynamique prolifique sur la pelouse du Havre.

La saison dernière, elles avaient largement dominé les trois confrontations face au HAC. Elles s’étaient imposées 7-0 à l'extérieur en D1 le 13 décembre 2025, puis 3-0 à domicile le 10 mars 2026. Huit jours plus tard, elles avaient encore gagné 7-0, cette fois en quarts de finale de Coupe de France.

Les forces en présence et les absentes

Pour cette troisième journée de D1, les tenantes du titre feront à nouveau sans Wendie Renard ni Caroline Weir. Les deux joueuses n'ont pas encore lancé leur exercice 2026-2027. Idem pour Liana Joseph, qui patiente avant de retrouver la compétition. Elma Nelhage aussi est hors du groupe, tout comme Johanna Kaneryd, blessée pour plusieurs mois. En revanche, Tabiha Chawinga devrait faire son retour sur les terrains, un mois après la finale de la CAN perdue avec le Malawi.

À quelle heure voir et où voir Le Havre - OL Lyonnes ?

Le rendez-vous est fixé ce vendredi 18 septembre à 19 heures. Les Lyonnaises se déplaceront au stade Océane pour cette troisième journée de Première Ligue. La rencontre sera à suivre gratuitement sur la chaîne YouTube de la compétition. Une première pour les supporteurs après deux confrontations sur Canal + pour lancer la saison. Olympique-et-Lyonnais vous proposera également de suivre l'affiche en direct.