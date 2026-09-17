Zachary Athekame (OL) retrouve la sélection suisse, un an après

Auteur de débuts remarqués depuis son arrivée à l'OL, Zachary Athekame va retrouver la sélection suisse durant la trêve internationale. Un an après sa première convocation, le latéral droit participera au rassemblement de la Nati.

Rejoindre l'OL a plutôt du bon et cela devrait peut-être aider la direction dans les prochains mois à recruter. Il y a deux jours, Mads Bidstrup a été convié au rassemblement du Danemark, quelques semaines après son arrivée dans la capitale des Gaules. Cela faisait pourtant deux ans que le milieu n'avait pas été retenu avec son pays. Faire le choix de l'OL a également eu un effet positif pour Zachary Athekame. Comme son partenaire en club, le latéral va profiter de la trêve internationale pour retrouver sa sélection.

Une seule convocation en octobre 2025

Ce jeudi, Murat Yakin a dévoilé sa liste pour affronter la Macédoine du Nord (deux fois), l'Écosse et la Slovénie et Athekame fait partie de cette sélection. Une bonne nouvelle pour le Lyonnais qui, malgré des apparitions avec l'AC Milan, n'avait pas été retenu pour la Coupe du monde 2026. Il n'avait d'ailleurs été appelé qu'à une seule reprise depuis ses bonnes performances avec les Young Boys de Berne. C'était en octobre 2025, soit presque un an.