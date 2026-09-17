Actualités
Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Zachary Athekame (OL) retrouve la sélection suisse, un an après

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Auteur de débuts remarqués depuis son arrivée à l'OL, Zachary Athekame va retrouver la sélection suisse durant la trêve internationale. Un an après sa première convocation, le latéral droit participera au rassemblement de la Nati.

    Rejoindre l'OL a plutôt du bon et cela devrait peut-être aider la direction dans les prochains mois à recruter. Il y a deux jours, Mads Bidstrup a été convié au rassemblement du Danemark, quelques semaines après son arrivée dans la capitale des Gaules. Cela faisait pourtant deux ans que le milieu n'avait pas été retenu avec son pays. Faire le choix de l'OL a également eu un effet positif pour Zachary Athekame. Comme son partenaire en club, le latéral va profiter de la trêve internationale pour retrouver sa sélection.

    Une seule convocation en octobre 2025

    Ce jeudi, Murat Yakin a dévoilé sa liste pour affronter la Macédoine du Nord (deux fois), l'Écosse et la Slovénie et Athekame fait partie de cette sélection. Une bonne nouvelle pour le Lyonnais qui, malgré des apparitions avec l'AC Milan, n'avait pas été retenu pour la Coupe du monde 2026. Il n'avait d'ailleurs été appelé qu'à une seule reprise depuis ses bonnes performances avec les Young Boys de Berne. C'était en octobre 2025, soit presque un an.

    à lire également
    OL - OL Lyonnes : Michele Kang élue meilleure dirigeante 2026 par le World Football Summit
    2 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 17 Sep 26 à 13 h 41

      Aller après bacher, akhetame
      Je me souviens plus, akhetame il y a 1 oa ?
      Et bacher c'est 1 transfert je crois, non ?

      Signaler
    2. Avatar
      Dieu Aulas - jeu 17 Sep 26 à 13 h 44

      Bacher c'est un transfert, Athekame c'est un prêt sec (valorisé auj à 15M)
      Allez les prochains ça sera Openda et plus tard Nartey s'il continue comme ça

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    Zachary Athekame (OL) retrouve la sélection suisse, un an après 13:30
    OL - OL Lyonnes : Michele Kang élue meilleure dirigeante 2026 par le World Football Summit 12:40
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : PSG - OL Lyonnes finalement avancé au 17 octobre 11:50
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Face à Anderlecht, l'OL a mis fin à une très longue série 11:00
    Le tifo des supporters de la Mauves Army pour les Lyon 1950
    Les supporters d'Anderlecht et de l'OL ont fait cause commune 10:15
    Vitor Bruno, entraîneur d'Anderlecht
    Ligue Europa : Anderlecht "a trop respecté" l'OL 09:30
    Rémy Descamps lors d'Anderlecht - OL
    Descamps (OL) : "On va devoir compter sur tout le monde pour aller loin" 08:45
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    Keito Nakamura : "Fier de ce premier but avec l'OL" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
    Avec Boudache et Nakamura, l'OL a (re)déployé ses ailes contre Anderlecht 07:30
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca après Anderlecht - OL (1-2) : "On aurait dû tuer ce match à 3-0" 16/09/26
    Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
    Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 16/09/26
    Noah Nartey lors d'Anderlecht - OL
    Ligue Europa : l’OL réussit son entrée face à Anderlecht 16/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Anderlecht - OL : première titularisation pour Nakamura et huit changements 16/09/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Quel pourcentage de chance pour l'OL de remporter la Ligue Europa ? 16/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Angel Garcia et Rémi Himbert (OL) convoqués avec les U19 français 16/09/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : un 75e match en Ligue Europa face à Anderlecht 16/09/26
    Maxime Blanc (ex-OL) rejoint le FC Limonest 16/09/26
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Anderlecht - OL : Julien Duranville retrouve son club formateur 16/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut