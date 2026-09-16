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Maxime Blanc (ex-OL) rejoint le FC Limonest

  • par Alban Nivet

    • Formé à l’Olympique lyonnais, Maxime Blanc retrouve le Rhône. À 34 ans, le milieu de terrain a quitté l’AS Cannes et s’est engagé avec le FC Limonest.

    Le FC Limonest accueille un joueur expérimenté. Maxime Blanc s’est engagé avec le club rhodanien après avoir passé les deux dernières saisons à l’AS Cannes. Le milieu de terrain, né le 23 janvier 1992 à Avignon, évolue principalement dans l’axe, mais peut également jouer comme milieu offensif ou ailier droit.

    Un joueur formé à l’Olympique lyonnais

    Maxime Blanc a effectué sa formation à l’Olympique lyonnais, qu’il a rejoint dès les catégories de jeunes. Il a évolué avec les U17 puis les U19 avant de rejoindre l’équipe réserve lyonnaise. Avec l’OL B, le milieu de terrain a disputé 67 rencontres. Il a ensuite quitté le club à l’été 2013 pour rejoindre Thonon Évian

    Une longue expérience dans les divisions françaises

    Après son départ de Lyon, Maxime Blanc a multiplié les expériences dans le football français. Son passage le plus conséquent reste celui au FC Villefranche-Beaujolais, où il a disputé 176 rencontres, pour 39 buts et 14 passes décisives. Son expérience à Villefranche s’est notamment étendue sur six saisons. Il y a notamment côtoyé Jérémy Berthod, aujourd’hui entraîneur du FC Limonest. Le joueur a également porté les couleurs de l’AS Cannes, de l’AC Arles-Avignon, de Bourg-en-Bresse, de Châteauroux, du FC Chambly Oise et d’Évian Thonon Gaillard.

    Un retour dans le Rhône après Cannes

    Avant de rejoindre LimonestMaxime Blanc évoluait à l’AS Cannes, qu’il avait rejoint à l’été 2024. Son passage sur la Côte d’Azur s’est notamment conclu par une montée du club en Ligue 3. Le milieu de terrain n’avait cependant pas encore joué cette saison avec Cannes. Il change donc de projet et revient dans le Rhône, cette fois sous les couleurs du FC Limonest, promu en National 1.

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