Mata (OL) accepte "ce rôle de grand frère"

Relégué dans la hiérarchie défensive de l'OL cette saison, Clinton Mata doit se contenter d'un rôle de remplaçant. Le défenseur, qui revient en Belgique sur ses terres, ne fait pas de vagues et accepte de jouer ce rôle de grand frère.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Il est passé de celui ayant eu le plus de minutes la saison passée à l'un de ceux qui en a le moins quelques mois plus tard. Quasiment indéboulonnable depuis son arrivée à l'OL en 2024, Clinton Mata vit une situation presque nouvelle dans sa carrière. À 33 ans et après avoir prolongé avec le club lyonnais, le défenseur se retrouve relégué sur le banc, Paulo Fonseca ayant avant tout misé sur le duo Kluivert - Niakhaté puis Bacher - Niakhaté depuis le début de la saison.

Un coup dur pour l'Angolais qui retrouve ses terres natales ce mercredi à Anderlecht. "C'est clair que cette année, il y a beaucoup moins de minutes. On est des professionnels, ça ne veut rien dire. Il faut se dire qu'une saison est très longue et qu'il y a beaucoup de matchs. J'ai joué tous les matchs la saison dernière et c'est important de pouvoir gérer avec plus de rotation comme on a cette année."

"Un rôle que j'ai toujours eu depuis que je suis arrivé"

Cantonné sur le banc, Clinton Mata reste une voix qui compte dans le vestiaire de Paulo Fonseca et il continue de le jouer. Ce rôle, c'est celui de grand frère comme il avait pu le faire lors de la première journée de Ligue 1 à Toulouse. Brassard autour du bras, Clinton Mata avait guidé une formation lyonnaise qui ne dépassait pas la moyenne d'âge de 23 ans. "C'est important de me dire que j'ai aussi un rôle. Ce rôle de grand frère, je l'ai toujours eu depuis que je suis arrivé à l'OL." Pressenti pour être titulaire mercredi soir contre Anderlecht, Clinton Mata compte bien installer le doute dans l'esprit de son entraîneur. De quoi tirer vers le haut tout le collectif pour atteindre les différents objectifs.