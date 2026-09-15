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Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le Parc OL accueillera la finale de la Ligue des champions féminine en 2028

  • par David Hernandez

    • Ce mardi, l'UEFA a acté les stades hôtes pour ses différentes compétitions sur les saisons à venir. Ayant postulé pour la finale de la Ligue des champions féminine, le Parc OL accueillera cet événement en mai 2028.

    Remporter un titre à la maison, il n'y a certainement rien de plus beau. Que ce soit en sélection ou dans un club, soulever un trophée face à son public procure une émotion décuplée. Cette sensation, les joueuses d'OL Lyonnes espèrent bien la vivre en mai 2028. C'est encore dans longtemps, mais le Parc OL sera bien le stade hôte de la finale de la Ligue des champions féminine. Le club lyonnais avait candidaté pour l'édition 2028 et 2029 et l'UEFA a choisi d'attribuer la première date à l'enceinte de Décines, la seconde revenant à Cardiff, comme communiqué par l'instance ce mardi. Ce sera une première pour le football de club puisque le stade a déjà accueilli par le passé la finale de la Ligue Europa en 2018, puis la finale de la Coupe du monde féminine en 2019.

    Une pression supplémentaire sur l'équipe en 2027-2028 ?

    Pour Michele Kang et Vincent Ponsot, cette décision est une bonne nouvelle dans le projet de développement, mais aussi une pression supplémentaire. N'ayant plus remporté la Ligue des champions depuis 2022 et en attendant de connaître le dénouement de cette édition 2026-2027, les attentes seront forcément élevées pour Jonatan Giráldez et ses joueuses dans un peu plus d'un an. Est-ce que cela aura aussi une incidence sur certains renouvellements de contrats ? Des joueuses comme Wendie Renard ou Ada Hegerberg sont en fin de contrat en juin 2027 et la perspective de pouvoir jouer une finale à la maison pourrait bien compter.

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