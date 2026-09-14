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Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL en 2024-2025 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : week-end noir pour les U19 et U17

  • par Alban Nivet

    • Les deux équipes de l’académie lyonnaise ont connu la défaite ce dimanche. Les U19 se sont inclinés face à l’AJ Auxerre (1-2), tandis que les U17 ont perdu sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (3-5).

    À domicile, les U19 de l’Olympique lyonnais ont rapidement pris les devants face à l’AJ Auxerre. Jason Nkelenda Kashiba a ouvert le score à la 45e minute et permis aux Lyonnais de rejoindre les vestiaires avec un avantage d’un but. Les Auxerrois ont toutefois renversé la rencontre dans le dernier quart d’heure. Ailton Jose Gomes Martins a égalisé à la 84e minute, avant que Mathis-Tony Loue ne donne définitivement l’avantage à l’AJA à la 90e minute.

    Après quatre journées de championnat national U19, l’OL doit donc encore patienter avant de décrocher sa première victoire. Ils se placent à la 13e position avec seulement 1 point.

    Les U17 craquent à Strasbourg

    Dans le même temps, les U17 lyonnais se déplaçaient sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace. Les joueurs de l’OL avaient pourtant parfaitement lancé leur rencontre puisque Mohamed Megueni a ouvert le score dès la 3e minute. Mais les Alsaciens ont rapidement repris le contrôle de la partie. Imran Gribi a égalisé juste avant la pause, avant que Lenny Floricourt ne donne l’avantage à Strasbourg à la 53e minute. Khalil Mahichi a ensuite relancé les Lyonnais à la 58e minute, mais le RC Strasbourg Alsace a de nouveau pris le large grâce à Clément Michel (63e), Jesus Polo (67e) et Souna Toure (72e). Malgré un nouveau but de Khalil Mahichi à la 76e minute, l’OL n’a pas réussi à revenir au score et s’incline finalement 5-3.

    Cette défaite intervient une semaine après le succès lyonnais contre Chalon-sur-Saône (2-0), qui avait permis aux U17 de décrocher leur deuxième victoire de la saison.

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