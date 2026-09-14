Ligue 1 : l'OL recule à la quatrième place après son nul

Toujours invaincu dans ce début de championnat, l'OL a malgré tout déçu samedi soir contre le Paris FC (0-0). Suite à la quatrième journée de Ligue 1, les Lyonnais ont reculé à la quatrième place, doublés par Lille et Rennes.

Il aurait fallu en faire plus pour s'extasier complètement. Après quatre journées de Ligue 1, l'OL est toujours invaincu et les joueurs n'ont pas manqué de le souligner. Après la désillusion de la Ligue des champions, les Lyonnais estiment avoir bien relevé la tête en championnat. Seulement, la prestation contre le Paris FC a laissé un goût un peu amer chez les supporters. Dans ce premier test, ces derniers attendaient sûrement un peu plus de maitrise. Mais il n'en a rien été, l'OL étant contrarié par le système parisien (0-0). Alors, comme Paulo Fonseca l'a dit, "quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre". Les coéquipiers de Corentin Tolisso sont donc repartis de Paris avec un point.

Cinq équipes encore invaincues

Pas de quoi recoller à Monaco, leader en début de journée et qui avait été accroché à Strasbourg. Avec ce nul, l'OL a donc donné l'opportunité à certains de lui passer devant et Rennes ainsi que Lille ne s'en sont pas privés. Les Dogues sont d'ailleurs les nouveaux leaders de la Ligue 1 avec dix unités, devant les Monégasques et les Bretons, également dix points. Les Lyonnais reculent donc à la quatrième place avec huit points, mais restent toujours parmi les cinq formations françaises encore invaincues.