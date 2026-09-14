Auteure d'un doublé contre le Paris FC, Melchie Dumornay rayonne sur ce début de saison. Après son triplé à Fleury lors de la première journée, l'Haïtienne en est déjà à cinq buts avec OL Lyonnes. Soit plus que sur l'ensemble de la saison passée en saison régulière.

Il y a eu le triplé d'Ada Hegerberg, le doublé de Marie-Antoinette Katoto, dont une Madjer, mais Melchie Dumornay a cette capacité à pouvoir prendre la lumière dans n'importe quelle circonstance. Samedi, face au Paris FC, l'Haïtienne aurait pu laisser les honneurs aux deux attaquantes. Et pourtant, avec deux buts et deux passes décisives, la numéro 6 d'OL Lyonnes a encore marqué de son empreinte le large succès lyonnais (7-1). Sur ce début de saison, il n'y en a presque que pour elle, tant elle surnage sur les deux premières journées de Première Ligue.

"Le coach nous pousse à devenir meilleures chaque jour"

Après un triplé contre Fleury, Dumornay a donc remis ça contre le Paris FC une semaine plus tard. "Je reste humble, il n'y a que deux matchs, nous a-t-elle confié après le match. Il reste encore énormément. C'est ce que j'ai envie de produire avec l'équipe chaque semaine. Le coach nous pousse individuellement et collectivement pour qu'on soit dans les bons espaces et qu'on puisse faire mal à l'adversaire. Il connaît nos qualités. Il nous pousse à devenir des meilleures joueuses aujourd'hui pour demain."

Ne souhaitant pas tirer la couverture sur sa simple performance, Melchie Dumornay attaque pourtant cette saison tambour battant. Estimant n'avoir pas assez marqué la saison passée en championnat (4 buts en saison régulière), la nommée au Ballon d'Or a déjà dépassé ce total en seulement 180 minutes.