Première Ligue : OL Lyonnes ne fait qu'une bouchée du Paris FC

Dans l’affiche entre les deux derniers finalistes des play-offs de Première Ligue, OL Lyonnes a encore fait respecter la hiérarchie. En appuyant quand il le fallait, les Lyonnaises ont écrasé ce "choc" avec une victoire 7-1.

Elles étaient devenues le poil à gratter d’OL Lyonnes ces dernières saisons. Cependant, les deux derniers rendez-vous ont quelque peu tordu le cou à cette rivalité naissante avec le Paris FC. Quatre mois après la finale de play-offs de Première Ligue facilement remportée par les Lyonnaises, ces dernières ont remis ça ce samedi en début d’après-midi. Sous le soleil de Décines et devant plus de 8 000 spectateurs, les joueuses de Jonatan Giráldez ont signé un deuxième succès consécutif en championnat (7-1). Si elles n’ont pas gardé leur cage inviolée comme en mai dernier, elles ont encore fait parler la poudre avec sept buts inscrits.

Katoto retrouve le sourire

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison en Première Ligue, Giraldez est resté dans la continuité de l’été avec ce système hybride qui permet à Jule Brand de débouler sur le couloir. Cela porte ses fruits offensivement puisque l’Allemande est quasiment dans tous les bons coups rhodaniens. Elle a d’ailleurs ajouté une passe décisive à son bilan en centrant parfaitement vers Dumornay pour le 2-0 d’OL Lyonnes à la 43e.

Car après avoir longtemps buté sur Chavas pendant une demi-heure et eu quelques alertes sur le but de Mala Grohs, les coéquipières de Selma Bacha ont trouvé la faille à la 41e sur une tête de Marie-Antoinette Katoto, qui avait bien suivi une tentative repoussée de Yohannes. En marquant deux buts en deux minutes juste avant la mi-temps, OL Lyonnes a mis un coup sur la tête de son adversaire. Et cela lui a donné des idées pour la deuxième mi-temps.

Grohs a joué son rôle, un triplé pour Hegerberg

Libérée par ce premier but, Katoto n’a pas manqué d’en ajouter un deuxième et avec la manière. Sur une percussion de Paralluelo, l’internationale française s’est offert une Madjer (60e, 3-0) comme dernier ballon. Elle a été remplacée dans la foulée par Ada Hegerberg qui n’a pas été en reste. Buteuse sur son premier ballon, la Norvégienne a récidivé à la 71e minute alors que le Paris FC avait réduit la marque par Clara Matéo une minute auparavant (5-1).

Les nombreux changements effectués par Giraldez et un vrai passage à trois derrière ont quelque peu déstabilisé le bloc lyonnais, mais il n’y avait pas photo ce samedi encore. Le penalty transformé par Dumornay à un quart d’heure de la fin a permis de voir trois joueuses avec un doublé ce samedi. C'était sans compter sur Ada Hegerberg qui a rentabilisé son temps passé sur la pelouse. Dans le temps additionnel, elle a parfaitement coupé le corner de Benyahia pour inscrire un triplé. Quatorze buts en deux matchs pour OL Lyonnes, les problèmes offensifs ne sont pas pour tout de suite.