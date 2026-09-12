Invité presque surprise du haut du tableau, le Paris FC reste sur une victoire contre l'OM. Ce samedi, le club parisien reçoit l'OL et pourrait bien affirmer ses ambitions, même si Liam Rosenior s'en défend.

La dernière fois qu'il a croisé la route de l'OL, cela avait donné lieu à une sortie médiatique polémique. En octobre 2025, Liam Rosenior avait quelque peu manqué de classe au moment de juger l'attentat d'Ismaël Doukouré sur Malick Fofana, estimant que le rouge de son joueur n'avait pas été mérité. La suite et la longue blessure du désormais ex-ailier lyonnais avaient donné tort à l'entraîneur de Strasbourg à l'époque.

Ce samedi, c'est en qualité de coach du Paris FC que Rosenior recroise le chemin de la formation lyonnaise, après un court intermède à Chelsea. "L’OL, ce n’est pas une surprise, c’est une très belle équipe qui joue avec énormément d’intensité, et beaucoup de technique au milieu avec Morton, Tolisso et Bidstrup. J’ai énormément de respect pour Paulo Fonseca qui nous a donné du fil à retordre quand on était à Strasbourg. On se méfie, car on sait que ce sera très difficile pour nous."

"Il faut garder les pieds sur terre"

Pourtant, sur ce début de saison, le Paris FC est peut-être bien la belle surprise de la Ligue 1. La victoire au Vélodrome dimanche dernier a forcément mis un peu plus les projecteurs sur la formation parisienne. Portée notamment par le duo Pagis - Sinayoko, elle a basculé dans une autre dimension sous l'arrivée des actionnaires Arnault - Red Bull. Mais le coach ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. "Oui, on a gagné à Marseille. Mais on n’a joué que trois matches. Cette place est très bien pour rêver, mais il faut garder les pieds sur terre. On se concentre sur ce que l’on peut contrôler. On a beaucoup de choses à améliorer avec ou sans ballon. On fait abstraction de ce qui se dit sur nous."

Ce samedi, que ce soit pour le PFC ou pour l'OL, il y aura un message à envoyer au stade Jean-Bouin.