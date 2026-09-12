Actualités
Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes) (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Ligue 1 - Première Ligue : double dose entre l'OL et le Paris FC ce samedi

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Les supporters lyonnais auront droit à une double confrontation entre l’Olympique lyonnais et le Paris FC ce samedi. Les garçons clôtureront la journée à 20h45 à Paris, tandis qu'OL Lyonnes recevront le club parisien dès 13h30 au Parc OL.

    La première affiche de cette journée opposera OL Lyonnes au Paris FC à 13h30 au Parc OL. Pour leur premier match de la saison à domicile en Première Ligue, les Lyonnaises retrouveront l’équipe qu’elles avaient battue en finale des play-offs la saison dernière. 

    Les joueuses de Jonatan Giráldez ont parfaitement lancé leur exercice 2026-2027 avec une large victoire contre Fleury (7-1). De son côté, le Paris FC s’est également imposé lors de la première journée face à Nantes (2-0). Les deux équipes comptent donc trois points avant ce premier choc de la saison. Ce rendez-vous aura également une saveur particulière puisqu’il s’agira du premier match d'OL Lyonnes au stade cette saison. Le coup d’envoi est prévu à 13h30

    L'équipe masculine prend le relais

    Quelques heures plus tard, place à l’équipe masculine. L’OL se déplacera au Stade Jean-Bouin pour affronter le Paris FC à 20h45, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Les deux formations affichent actuellement le même bilan au classement, avec deux victoires et un nul après trois journées, soit sept points chacune. Le déplacement parisien constituera donc un nouveau test pour les Lyonnais, quelques jours avant leur entrée en Ligue Europa face à Anderlecht.

    Une journée 100 % OL - Paris FC

    Il faudra donc être devant les écrans ou au stade à deux reprises ce samedi : OL Lyonnes - Paris FC à 13h30, puis Paris FC - OL à 20h45. Une double dose de l’affiche entre les deux clubs, avec deux enjeux différents mais un même objectif : poursuivre un début de saison réussi en championnat.

    à lire également
    Mala Grohs, gardienne d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : première pour Grohs dans le but
    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 12 Sep 26 à 11 h 52

      Comme l'a fait remarquer P. Menes " qu'est ce que paris fc - Olympique lyonnais fait dans une multiplex" ? 🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mala Grohs, gardienne d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : première pour Grohs dans le but 12:39
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    Ligue 1 - Première Ligue : double dose entre l'OL et le Paris FC ce samedi 11:50
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 11:00
    Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes, avec les présidents de l'Université Lyon 1 et HCL
    OL Lyonnes s'associe avec les HCL et l'Université Lyon 1 10:15
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : le 4-4-2 losange au révélateur du Paris FC ? 09:30
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Face au Paris FC, l'OL lance une semaine charnière avant la trêve internationale 08:45
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Jonatan Giráldez (OL Lyonnes) : "Il y a toujours des choses qu'on peut faire beaucoup mieux" 08:00
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : toujours pas de Renard ni Weir 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Première de Nakamura, Duranville et Himbert absents... Le groupe de l'OL contre le Paris FC 11/09/26
    Thibault De Smet, défenseur du Paris FC
    Trois forfaits et un retour pour le Paris FC contre l'OL 11/09/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : un match amical pour la réserve face à Grenoble 11/09/26
    OL : Clinton Mata à l'entraînement ce vendredi 11/09/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Moment de partage entre XV de France féminin et OL Lyonnes 11/09/26
    Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Elma Nelhage a "l'impression d'avoir beaucoup appris" à OL Lyonnes 11/09/26
    Keito Nakamura, milieu du Japon et de Linz
    OL : Keito Nakamura, un profil "différent" des autres ailiers 11/09/26
    Supporters de l'OL
    Paris FC - OL : les supporters lyonnais finalement bien présents à Jean-Bouin 11/09/26
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL : Jean-Bouin, une citadelle difficilement prenable 11/09/26
    Tyler Morton (OL) buteur à Metz
    OL : Tyler Morton a atteint la barre des 50 apparitions avec les Lyonnais 11/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut