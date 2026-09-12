Les supporters lyonnais auront droit à une double confrontation entre l’Olympique lyonnais et le Paris FC ce samedi. Les garçons clôtureront la journée à 20h45 à Paris, tandis qu'OL Lyonnes recevront le club parisien dès 13h30 au Parc OL.

La première affiche de cette journée opposera OL Lyonnes au Paris FC à 13h30 au Parc OL. Pour leur premier match de la saison à domicile en Première Ligue, les Lyonnaises retrouveront l’équipe qu’elles avaient battue en finale des play-offs la saison dernière.

Les joueuses de Jonatan Giráldez ont parfaitement lancé leur exercice 2026-2027 avec une large victoire contre Fleury (7-1). De son côté, le Paris FC s’est également imposé lors de la première journée face à Nantes (2-0). Les deux équipes comptent donc trois points avant ce premier choc de la saison. Ce rendez-vous aura également une saveur particulière puisqu’il s’agira du premier match d'OL Lyonnes au stade cette saison. Le coup d’envoi est prévu à 13h30.

L'équipe masculine prend le relais

Quelques heures plus tard, place à l’équipe masculine. L’OL se déplacera au Stade Jean-Bouin pour affronter le Paris FC à 20h45, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Les deux formations affichent actuellement le même bilan au classement, avec deux victoires et un nul après trois journées, soit sept points chacune. Le déplacement parisien constituera donc un nouveau test pour les Lyonnais, quelques jours avant leur entrée en Ligue Europa face à Anderlecht.

Une journée 100 % OL - Paris FC

Il faudra donc être devant les écrans ou au stade à deux reprises ce samedi : OL Lyonnes - Paris FC à 13h30, puis Paris FC - OL à 20h45. Une double dose de l’affiche entre les deux clubs, avec deux enjeux différents mais un même objectif : poursuivre un début de saison réussi en championnat.