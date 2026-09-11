Devenu indispensable très rapidement à l'OL, Tyler Morton a déjà atteint le cap des 50 matchs. Il entame tout juste sa deuxième saison au club.

Avec la multiplication des matchs, ce n'est pas un gros événement, mais tout de même. Arrivé à l'Olympique lyonnais à l'été 2025, Tyler Morton s'est rapidement inscrit comme la plaque tournante de l'équipe. Depuis la pointe basse du milieu de terrain, il est incontournable à la construction du jeu, dans un rôle discret mais essentiel. Après des débuts remarqués, il est peut-être un peu plus rentré dans le rang aujourd'hui, mais Paulo Fonseca lui fait toujours confiance pour initier les attaques rhodaniennes. Au point de disputer 50 rencontres avec cette tunique, alors que sa deuxième saison vient à peine de démarrer.

46 titularisations sur 50 apparitions

Il a atteint ce total vendredi dernier, contre Auxerre (3-1). Il fêtait à cette occasion sa 46e titularisation. Là aussi, un signe de son importance dans l'effectif. Sur ce début d'exercice, il a commencé six des sept affiches des Rhodaniens. L'Anglais, international Espoirs jusqu'à juin 2025, a marqué à trois reprises, dont une fois au retour contre le Sparta Prague au mois d'août (3-0). Il compte également trois passes décisives à son actif.

Aura-t-il l'occasion d'atteindre les 100 apparitions ? Il est sous contrat jusqu'en 2030 et est valorisé à 30 millions d'euros par Transfermarkt. À l'OL, on sait que cela signifie possibilité de départ lors du mercato. Mais pour l'instant, le footballeur de 23 ans est bien là, et il sera sûrement précieux si le club espère renouer avec la Ligue des champions.