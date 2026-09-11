Actualités
Tyler Morton (OL) buteur à Metz
Tyler Morton (OL) buteur à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

OL : Tyler Morton a atteint la barre des 50 apparitions avec les Lyonnais

  • par Gwendal Chabas

    • Devenu indispensable très rapidement à l'OL, Tyler Morton a déjà atteint le cap des 50 matchs. Il entame tout juste sa deuxième saison au club.

    Avec la multiplication des matchs, ce n'est pas un gros événement, mais tout de même. Arrivé à l'Olympique lyonnais à l'été 2025, Tyler Morton s'est rapidement inscrit comme la plaque tournante de l'équipe. Depuis la pointe basse du milieu de terrain, il est incontournable à la construction du jeu, dans un rôle discret mais essentiel. Après des débuts remarqués, il est peut-être un peu plus rentré dans le rang aujourd'hui, mais Paulo Fonseca lui fait toujours confiance pour initier les attaques rhodaniennes. Au point de disputer 50 rencontres avec cette tunique, alors que sa deuxième saison vient à peine de démarrer.

    46 titularisations sur 50 apparitions

    Il a atteint ce total vendredi dernier, contre Auxerre (3-1). Il fêtait à cette occasion sa 46e titularisation. Là aussi, un signe de son importance dans l'effectif. Sur ce début d'exercice, il a commencé six des sept affiches des Rhodaniens. L'Anglais, international Espoirs jusqu'à juin 2025, a marqué à trois reprises, dont une fois au retour contre le Sparta Prague au mois d'août (3-0). Il compte également trois passes décisives à son actif.

    Aura-t-il l'occasion d'atteindre les 100 apparitions ? Il est sous contrat jusqu'en 2030 et est valorisé à 30 millions d'euros par Transfermarkt. À l'OL, on sait que cela signifie possibilité de départ lors du mercato. Mais pour l'instant, le footballeur de 23 ans est bien là, et il sera sûrement précieux si le club espère renouer avec la Ligue des champions.

    à lire également
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    Les mots forts de Sidney Govou sur le racisme autour de l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton (OL) buteur à Metz
    OL : Tyler Morton a atteint la barre des 50 apparitions avec les Lyonnais 11:00
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    Les mots forts de Sidney Govou sur le racisme autour de l'OL 10:10
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL académie : le programme du week-end 09:25
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca demande de la "patience" avec Adil Hamdani 08:40
    OL : Felix Bacher - Moussa Niakhaté, les deux font déjà la paire 08:00
    Soprano, célèbre rappeur français
    Soprano donnera un concert au Parc OL en 2027 07:30
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    Paris FC - OL : Duranville et Nakamura prêts, "c'est positif d'avoir tout le groupe" 10/09/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes veut du monde à Décines contre le Paris FC samedi (13h30) 10/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Fonseca et l'OL s'attendent à "un match très tactique" contre le Paris FC 10/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    L'OL surfe sur la vague Nakamura et lance ses réseaux sociaux en japonais 10/09/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : l'OL finalement sans supporters face au Paris FC ? 10/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Keito Nakamura : "L'engouement pour l'OL au Japon a vite pris" 10/09/26
    Clinton Mata lors de Real Betis - OL
    Clinton Mata (OL) heureux papa d'un petit garçon 10/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Les Bleuettes renversent l’Équateur et prennent la tête de leur groupe 10/09/26
    Elma Juntilla Nelhage a prolongé jusqu'en juin 2029 avec OL Lyonnes
    Elma Juntilla Nelhage prolonge avec OL Lyonnes 10/09/26
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Avant Paris FC - OL, Duranville de retour à l'entraînement collectif 10/09/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Anderlecht - OL : premier déplacement européen ouvert pour les supporters 10/09/26
    Mehdi Zeffane avec Maxime Gonalons à l'échauffement à Clermont
    Mercato : Zeffane (ex-OL) rebondit au GOAL FC 10/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut