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Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Anderlecht - OL : premier déplacement européen ouvert pour les supporters

  • par Alban Nivet

    • L’Olympique lyonnais débutera sa campagne de Ligue Europa face au RSC Anderlecht, le mercredi 16 septembre à 21 heures au Lotto Park.

    Le déplacement à Bruxelles se prépare pour les supporters de l’Olympique lyonnais. Dans un message publié sur X, l’OL a annoncé l’ouverture de la billetterie pour les abonnés de la saison 2026-2027 ainsi que pour les membres du Programme Sympathisants.

    Un premier rendez-vous européen en Belgique

    Les Lyonnais affronteront le RSC Anderlecht le mercredi 16 septembre à 21 heures, au Lotto Park. Cette rencontre lancera la campagne européenne de l’OL, qui retrouvera pour l’occasion une formation belge habituée aux compétitions continentales. Pour ce premier déplacement de la saison en Ligue Europa, les supporters lyonnais pourront donc accompagner leur équipe près de la capitale belge.

    Une billetterie ouverte aux abonnés

    Dans un premier temps, l’OL réserve l’accès à la billetterie aux abonnés 2026-2027 et aux membres du Programme Sympathisants. Les personnes concernées peuvent effectuer leur réservation sur la billetterie officielle du club. Ce rendez-vous constituera également le premier grand déplacement européen de la saison pour les supporters de l’Olympique lyonnais, qui espèrent vivre une nouvelle soirée marquante dans les tribunes du Lotto Park.

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