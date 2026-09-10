Dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Paris pour affronter le Paris FC. Cette rencontre, qui rappelle certains heurts en Coupe de France il y a quelques années, se jouera avec des supporters lyonnais dans le parcage visiteurs de Jean-Bouin.

C'est une affiche qui concerne le deuxième et le troisième de ce début de championnat. Cela laisse donc supposer un peu de spectacle. Néanmoins, entre le Paris FC et l'OL, cela ramène à des souvenirs bien moins joyeux avec ce triste match de Coupe de France en 2021. Des heurts avaient éclaté en tribunes au stade Charlety, entrainant l'arrêt définitif de la rencontre. Et quand bien même cela avait été en partie du fait de supporters du PSG et non du PFC, les autorités n'ont pas oublié cet épisode. En ce sens, la rencontre de samedi soir (20h45) devrait être classée à hauts risques (4 sur 5) par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH).

Un contre-parcage la saison passée et une prise de risque

Pourquoi ? Tout simplement parce que les supporters de l'OL sont autorisés à venir au stade Jean-Bouin pour ce match de la 4e journée de Ligue 1. Comme la saison passée, le parcage visiteurs ne sera pas vide, mais la jauge sera limitée à cinq bus, d'après L'Équipe, qui feront le déplacement avec l'encadrement des forces policières. S'il y a un encadrement, il reste la crainte de voir un contre-parcage, comme cela avait été le cas la saison passée. Fort heureusement, aucune altercation n'avait éclaté au sein de l'enceinte.