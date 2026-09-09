Mercato : l'OL recrute un autre défenseur pour sa réserve

L'OL cherchait des défenseurs centraux pour sa réserve, il en a recruté deux ces derniers jours. Amayo Seyo a signé pour deux ans avec les Rhodaniens.

Pour se maintenir en National 2 (ex-N3), la réserve de l'OL aura besoin de marquer des buts, mais aussi de rester solide comme elle a pu l'être jusqu'à présent. C'est pour cela qu'elle était cet été en quête de défenseurs centraux. Elle a d'abord rapatrié Ismaël Jabateh, 19 ans, qui évoluait en Autriche. Puis, mardi, elle a officialisé le premier contrat professionnel d'Amayo Seyo, joueur U19 car de la génération 2008.

Deux matchs amicaux cet été

Lui aussi très grand, 1m94, il est passé par l'académie Ivoire FC pendant sa formation. On peut ajouter qu'il était déjà venu dans le Rhône faire des essais en fin de saison dernière. Cet été, il a notamment participé à un match amical contre Rumilly-Vallières (2-2), et à un autre face à Dijon (2-2). Il viendra notamment concurrencer Melvyn Otobo et Noham Kamara lorsque ce dernier redescendra de l'effectif professionnel.

Amayo Seyo et Ismaël Jabateh attendent maintenant de faire leurs débuts officiels en championnat. Après deux 0-0 pour commencer, le groupe de Gueïda Fofana (qui a près de 35 joueurs sous la main) reçoit Thonon Évian samedi 19 septembre à 18 heures.