Actualités
Amayo Seyo, défenseur central de la réserver (OL)

Mercato : l'OL recrute un autre défenseur pour sa réserve

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'OL cherchait des défenseurs centraux pour sa réserve, il en a recruté deux ces derniers jours. Amayo Seyo a signé pour deux ans avec les Rhodaniens.

    Pour se maintenir en National 2 (ex-N3), la réserve de l'OL aura besoin de marquer des buts, mais aussi de rester solide comme elle a pu l'être jusqu'à présent. C'est pour cela qu'elle était cet été en quête de défenseurs centraux. Elle a d'abord rapatrié Ismaël Jabateh, 19 ans, qui évoluait en Autriche. Puis, mardi, elle a officialisé le premier contrat professionnel d'Amayo Seyo, joueur U19 car de la génération 2008.

    Deux matchs amicaux cet été

    Lui aussi très grand, 1m94, il est passé par l'académie Ivoire FC pendant sa formation. On peut ajouter qu'il était déjà venu dans le Rhône faire des essais en fin de saison dernière. Cet été, il a notamment participé à un match amical contre Rumilly-Vallières (2-2), et à un autre face à Dijon (2-2). Il viendra notamment concurrencer Melvyn Otobo et Noham Kamara lorsque ce dernier redescendra de l'effectif professionnel.

    Amayo Seyo et Ismaël Jabateh attendent maintenant de faire leurs débuts officiels en championnat. Après deux 0-0 pour commencer, le groupe de Gueïda Fofana (qui a près de 35 joueurs sous la main) reçoit Thonon Évian samedi 19 septembre à 18 heures.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Mercato : Paulo Fonseca, un sujet qui va rythmer la saison de l'OL
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mer 9 Sep 26 à 8 h 38

      A propos de défenseur , n'y avait il pas mieux à faire que recruter Ouadrego , certes très peu cher ( 2,2 M€ ) , mais au final il va apporter quoi si le poste se partage entre Abner et Tagliafico ( puisqu'il n'est pas parti ) ?
      Venant d'un petit club autrichien ( leur stade fait 8500 places et ils ont recruté pour ... O € ) , c'est un drole de pari que l'OL a fait la .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Mercato : Paulo Fonseca, un sujet qui va rythmer la saison de l'OL 08:40
    Mercato : l'OL recrute un autre défenseur pour sa réserve 08:00
    Trois joueuses d'OL Lyonnes appelées avec les U17 françaises 07:30
    Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
    Mercato : avec De Carvalho, l'OL se rapproche des 65 M€ de vente cet été 08/09/26
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Ballon d'Or : Giráldez, Dumornay, Bacha... Les membres d'OL Lyonnes nommés 08/09/26
    Mads Bidstrup milieu de l'OL
    OL : les Lyonnais sur le podium européen des sprints et de la distance parcourue 08/09/26
    OL Académie
    Mercato : le jeune Kylian Negri (17 ans) a prolongé à l'OL 08/09/26
    Mercato : Bertrand Traoré (ex-OL) continue son histoire anglaise à Wolverhampton 08/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : Lyonna, la nouvelle mascotte du club 08/09/26
    Mapou Yanga-Mbiwa, ancien défenseur de l'OL
    Mercato : Mapou Yanga-Mbiwa (ex-OL) poursuit sa carrière en Régional 2 08/09/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    Ballon d'Or : OL Lyonnes en course pour être "le club de l'année" 08/09/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    L'OL "à jamais dans le cœur" de Mathys De Carvalho 08/09/26
    Le Parc OL
    Agression d'un couple après OL - Le Havre : deux individus seront jugés 08/09/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Violences autour du Parc OL : Michael Gerlinger en appelle "à l'aide de l'État" 08/09/26
    Ligue 1 : l'OL se sent bien à la maison 08/09/26
    Tyler Morton et Ernest Nuamah lors d'OL - Sparta Prague
    Pour l'OL, l'enjeu c'est la transition 08/09/26
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : Jérôme Brisard animera les débats lors de Paris FC - OL 08/09/26
    Mercato : Louis-Jean réagit à la piste Benzema à l’OL 08/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut