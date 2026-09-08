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De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d’OL – Angers (@OL )

L'OL "à jamais dans le cœur" de Mathys De Carvalho

  • par Gwendal Chabas

    • La fin d'une histoire de 16 ans. Lundi, Mathys De Carvalho a rejoint l'Arabie saoudite. Le milieu formé à l'OL a partagé un mot d'adieu.

    Arrivé à l'OL en 2010, Mathys De Carvalho en repart en 2026, 16 ans plus tard. Après plus de 50 matchs en réserve, et 22 apparitions chez les professionnels, le voilà désormais joueur d'Al-Diriyah, en Arabie saoudite. Il s'y est officiellement engagé lundi, moyennant 1,1 million d'euros. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de trois saisons avec sa nouvelle formation. Une vraie page qui se tourne dans la carrière du Gone de 21 ans.

    Au club depuis ses six ans

    C'est d'ailleurs l'entame de son message d'au revoir. L'international portugais U20 (dix capes) a tenu à remercier "toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin" à son parcours. "Je garderai à jamais Lyon et son club dans mon cœur", a-t-il conclu. Il faut dire qu'il y a tout vécu, ayant intégré la formation à ses six ans. Il n'a d'ailleurs connu aucune autre équipe dans sa vie.

    Sur ce début d'exercice, il devait faire face à une grosse concurrence dans l'entrejeu. Titulaire contre le Sparta Prague (2-1) et Toulouse (0-2), il n'est plus apparu sous les ordres de Paulo Fonseca. Il ne figurait même pas dans les groupes lors des deux dernières journées de championnat.

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