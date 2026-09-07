OL Académie : les U19 récoltent leurs premiers points

Battus lors des deux premières journées de championnat, les U19 de l'OL ont décroché leur premier point dimanche à Metz. Un nul 2-2 avant un rendez-vous déjà important contre Auxerre dans une semaine.

Ce début de saison n'est pas forcément celui espéré pour les U19 de l'OL. Battus logiquement par Clermont lors de la première journée du championnat, les joueurs de Karim Bounouara pensaient avoir fait le plus dur la semaine passée à Meyzieu contre Annecy. Malheureusement, après avoir mené au score, les jeunes Lyonnais avaient craqué contre les Haut-Savoyards (1-2). Alors le déplacement à Metz, tombeur de Clermont une semaine auparavant, avait tout d'un voyage périlleux. Finalement, l'OL en revient avec un point.

Un nul pour lancer la saison

Les Lyonnais ont cette fois réussi à préserver un résultat positif. Menés au score, ils ont trouvé les ressources pour revenir dans la partie et décrocher un nul 2-2 sur la pelouse messine. Ce premier point ne suffit pas à effacer les deux revers initiaux, mais il permet aux joueurs de Karim Bounouara de repartir sur une base plus encourageante. Les jeunes Gones devront désormais s’appuyer sur cette réaction pour retrouver le chemin de la victoire.

Auxerre déjà attendu

Les U19 de l’Olympique lyonnais retrouveront leur public le 13 septembre à 15h avec la réception d’Auxerre. Un rendez-vous déjà important pour les jeunes Gones, qui chercheront à décrocher leur premier succès en championnat. Après ce déplacement à Metz, l’OL devra donc confirmer ce point pris à l’extérieur et enfin lancer sa saison.