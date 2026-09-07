La France a concédé le nul face à la Corée du Sud (1-1), dimanche en Pologne. La Lyonnaise Romane Rafalski a disputé l’intégralité de la rencontre.

Les Bleuettes devront patienter avant de décrocher leur première victoire dans cette Coupe du monde U20 féminine 2026. Opposée à la Corée du Sud dimanche à l’Arena de Sosnowiec, la France a été tenue en échec (1-1) pour son premier match de la compétition. Titulaire, la joueuse de l’Olympique lyonnais Romane Rafalski a joué les 90 minutes. Les Françaises ont pourtant rapidement concédé l’ouverture du score, avant de revenir au tableau d’affichage grâce à Naolia Traoré.

Les Françaises reviennent après un début compliqué

La sélection sud-coréenne a pris les devants dès la 12e minute. Après une relance manquée de la défense française, Minseo Han a trouvé Hyeyoung Jo, qui a trompé Fernandes d’un lob malgré un angle fermé. La France a égalisé avant la pause. À la suite d’un pressing haut, Rouquet a servi Naolia Traoré en retrait. L’attaquante a alors déclenché une frappe tendue depuis les vingt mètres, venue se loger au pied du poteau (36e). Malgré plusieurs situations, les joueuses de Philippe Joly n’ont pas réussi à inscrire un deuxième but. Avec ce point, elles occupent provisoirement la deuxième place du groupe, derrière l’Équateur.

Philippe Joly attend davantage de régularité

Après la rencontre, le sélectionneur français a reconnu un bilan mitigé, tout en soulignant la réaction de son équipe. "L’impression est mitigée, avec une alternance de bonnes et de moins bonnes choses. Une petite frustration aussi, il y avait le moyen de faire beaucoup mieux que ça."

Philippe Joly a notamment regretté le manque de constance dans le jeu et les déplacements offensifs, tout en estimant que ses joueuses avaient su éviter une défaite importante pour la suite de la compétition. "Il faudra être beaucoup plus constant et plus réaliste pour avoir le bonheur d’aller jouer les 8es de finale."

Un deuxième rendez-vous contre l’Équateur

La France retrouvera l’Équateur mercredi 9 septembre à 18 heures, toujours à Sosnowiec. Les Équatoriennes ont parfaitement débuté leur tournoi avec une victoire 3-0 contre le Ghana. La phase de groupes se terminera samedi 12 septembre face au Ghana, à 18 heures. L’objectif des Bleuettes reste de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale.