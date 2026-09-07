À compter du prochain match à domicile contre Rennes le 19 septembre prochain, chaque supporter lyonnais devra obligatoirement utiliser l’application "Groupama Stadium" pour pouvoir entrer dans le stade.

Est-ce que les incidents qui ont touché les rencontres contre Fenerbahçe et Le Havre ont poussé le club à agir ? A la vue du timing, on peut estimer qu'il y a bien une cause à effet, même si tout ne s'est pas passé dans le stade. Dans son communiqué, l'OL avance d'ailleurs que "cette évolution garantit une gestion des billets plus efficace et sécurisée, tout en limitant les fraudes." Mais quelle est-telle ? Tout simplement la fin des billets physiques sous la forme d'un PDF imprimé par exemple. En effet, à compter du 17 septembre prochain et donc du match contre Rennes programmé deux jours plus tard (19 septembre), les supporters ne pourront plus rentrer dans le Parc OL à l'aide d'une feuille imprimée ou d'une capture d'écran.

Lutter contre la revente illégale et offre une meilleure traçabilité

Il faudra désormais utiliser obligatoirement l'application "Groupama Stadium" pour accéder à l'enceinte et suivre un match. L'annonce a été faite ces derniers jours par le club, avec une mise en place progressive mais chaque spectateur devra avoir l'application sur son smartphone pour entrer. "L’application mobile devient obligatoire pour entrer dans le stade. Elle sera l’unique moyen de présenter votre abonnement ou votre billet et d’entrer dans le stade. Les PDF, impressions et captures d’écran ne seront plus acceptés… à partir du 17 septembre."

Dans les faits, ce changement vise à lutter contre les reventes illégales, comme ce fut le cas contre Fenerbahçe pour le barrage retour de Ligue des champions, et avoir une meilleure traçabilité et donc une identification plus facile. Si cette évolution débutera le 19 septembre pour la plupart des tribunes, elle ne concerne pas encore les kops.