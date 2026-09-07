Actualités
Des supporters devant le Parc OL
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stade

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À compter du prochain match à domicile contre Rennes le 19 septembre prochain, chaque supporter lyonnais devra obligatoirement utiliser l’application "Groupama Stadium" pour pouvoir entrer dans le stade.

    Est-ce que les incidents qui ont touché les rencontres contre Fenerbahçe et Le Havre ont poussé le club à agir ? A la vue du timing, on peut estimer qu'il y a bien une cause à effet, même si tout ne s'est pas passé dans le stade. Dans son communiqué, l'OL avance d'ailleurs que "cette évolution garantit une gestion des billets plus efficace et sécurisée, tout en limitant les fraudes." Mais quelle est-telle ? Tout simplement la fin des billets physiques sous la forme d'un PDF imprimé par exemple. En effet, à compter du 17 septembre prochain et donc du match contre Rennes programmé deux jours plus tard (19 septembre), les supporters ne pourront plus rentrer dans le Parc OL à l'aide d'une feuille imprimée ou d'une capture d'écran.

    Lutter contre la revente illégale et offre une meilleure traçabilité

    Il faudra désormais utiliser obligatoirement l'application "Groupama Stadium" pour accéder à l'enceinte et suivre un match. L'annonce a été faite ces derniers jours par le club, avec une mise en place progressive mais chaque spectateur devra avoir l'application sur son smartphone pour entrer. "L’application mobile devient obligatoire pour entrer dans le stade. Elle sera l’unique moyen de présenter votre abonnement ou votre billet et d’entrer dans le stade. Les PDF, impressions et captures d’écran ne seront plus acceptés… à partir du 17 septembre."

    Dans les faits, ce changement vise à lutter contre les reventes illégales, comme ce fut le cas contre Fenerbahçe pour le barrage retour de Ligue des champions, et avoir une meilleure traçabilité et donc une identification plus facile. Si cette évolution débutera le 19 septembre pour la plupart des tribunes, elle ne concerne pas encore les kops.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Manchester United avait également des vues sur Tagliafico
    3 commentaires
    1. Avatar
      HautLOL - lun 7 Sep 26 à 10 h 02

      Le début, tant espéré, d'une reprise en main par le club de ce qui se passe dans ses tribunes ? Y compris bien évidemment de ses relations avec les Kops, dans un second temps, une fois l'appli stabilisée ? Je veux y croire...

      Signaler
      1. steph54321
        steph54321 - lun 7 Sep 26 à 10 h 06

        Ce serait bien. Autant que tout le monde soit clean, et que les indésirables passent leur chemin.

        Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 7 Sep 26 à 10 h 12

      Ça n'empêchera pas les tarés du cerveau d'entrer au stade vu qu'ils sont dans les ultras.

      Et c'est curieux la police n'est jamais là quand il y a des agressions racistes ou autres, comme dernièrement pour le couple et le jeune rouée de coup par les pourritures d'identitaires...

      D'ailleurs aujourd'hui s'ouvre un procès contre leurs copains nazis parisiens. À l'époque juste avant les élections présidentielles les grands medias avaient passé sous silence le meurtre d'un homme par des nazis, un rugbyman international argentin qui avait porté secours à une personne victime de racisme.

      Quand on voit les gens qui sont impliqués dans cette affaire ca fait froid dans le dos. Encore une fois une énième démonstration de la complicité de membres de notre si belle police républicaine 😡 🤮

      https://contre-attaque.net/2026/09/06/execution-de-federico-aramburu-par-des-neo-nazis-il-y-a-4-ans-le-proces-souvre-demain/

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Manchester United avait également des vues sur Tagliafico 10:15
    Des supporters devant le Parc OL
    À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stade 09:30
    Ainsley Maitland-Niles avec Everton
    Ainsley Maitland-Niles (ex-OL) s'illustre déjà avec Everton 08:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samedi 08:00
    Loïs Openda lors d'OL - Auxerre.
    OL : Openda trop pressé mais très indispensable déjà 07:30
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines repartent sur de bonnes bases 06/09/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 retrouvent le sourire contre le FC Chalonnais 06/09/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : premier but pour Julie Swierot 06/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Benzema de retour à l’OL ? Cela avait fait parler dans TKYDG 06/09/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Canal+ prépare une série documentaire sur l’OL en Ligue Europa 06/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Rafalski (OL Lyonnes) et les Bleuettes débutent leur Coupe du monde U20 06/09/26
    Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
    OL : Nuamah buteur 540 jours plus tard 06/09/26
    Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
    Comme face au Havre, Ferreira était absent pour OL - Auxerre 06/09/26
    Malick Fofana lors de Brentford - Sunderland
    Quatre jours après son départ de l’OL, Fofana a fait ses débuts à Sunderland 06/09/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL Académie : la réserve ne décolle toujours pas à Feurs 06/09/26
    Khalis Merah (OL) face à Lamine Sy (Auxerre)
    Auxerre s’est "tiré trois balles dans le pied" contre l’OL 06/09/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    Paralluelo, 206e joueuse de l’histoire d’OL Lyonnes 06/09/26
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre (3-1) : Moussa Niakhaté a disputé sa 100e en Ligue 1 06/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut