"Auxerre s’est "tiré trois balles dans le pied" contre l’OL"

Avec trois défaites en trois matchs, Auxerre est bon dernier de Ligue 1. La faute notamment à une passivité que regrettait Will Still après le revers contre l’OL.

C’est avec la tête des mauvais jours que la délégation auxerroise a quitté le Parc OL vendredi en fin de soirée. Les choses n’allaient pas forcément bien avant le voyage dans le Rhône, mais ce n’est pas le revers (3-1) contre l’OL qui a arrangé le tout. Avec trois défaites en trois matchs, l’AJA pointe à la dernière place du classement. Pas vraiment les débuts rêvés pour Will Still, de retour en Ligue 1. À Décines, la formation bourguignonne aurait pu faire douter son adversaire si la VAR n’avait pas refusé un but à Archer.

"On est trop gentils sur deux buts"

Un coup dur avant que la machine ne s’enraye. Après la rencontre, le technicien belge ne cachait pas sa déception, estimant surtout que son équipe avait manqué d’agressivité. "On est trop gentils sur le coup de pied arrêté qui amène le premier but, on perd le ballon bêtement sur le deuxième et on est encore gentils sur le troisième. On s’est tiré trois balles dans le pied. C’est assez frustrant, même s’il faut souligner la qualité collective et individuelle de l’OL." Ne refusant pas le jeu, Auxerre va peut-être devoir revoir sa philosophie. Car avec zéro point en trois matchs, il y a déjà urgence dans l'Yonne.