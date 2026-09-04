Un OL convaincant bat logiquement Auxerre (3-1)

Dominateur presque de bout en bout, l'OL a logiquement disposé d'Auxerre ce vendredi (3-1). De quoi relancer la machine après une semaine délicate.

La réaction était attendue. Pour sa troisième réception de rang, l’OL devait remettre la marche avant après une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1). Devant une assistance clairsemée, jour et horaire à venir, il a fait bonne impression durant le premier acte contre Auxerre. 45 minutes marquées par les interventions du Var à trois reprises.

Les deux premières fois, cela n’a pas souri aux Lyonnais avec deux potentiels penalties non sifflés et un but hors-jeu d’un rien annulé à Loïs Openda. L’attaquant a d’ailleurs été le plus en vue, mais aussi le moins en réussite des joueurs sur la pelouse avec six occasions non converties (7e, 16e, 18e, 48e, 83e et 89e).

Les recrues frappent fort

Mais comme nous vous le disions, les hommes de Paulo Fonseca ont largement dominé les Auxerrois. Ils ont été récompensés par deux recrues, Felix Bacher de la tête sur corner (28e) et Zachary Athekame via une frappe croisée (31e). À ce moment-là, ils semblaient largement au-dessus de leur adversaire.

Sauf qu’après une première frayeur, la recrue Cameron Archer a réduit la marque juste avant la pause (2-1, 42e). Un quart d’heure plus tôt, l’avant-centre avait déjà trouvé la faille, mais sa réalisation a finalement été annulée en raison d’une faute préalable sur Corentin Tolisso (28e). Au retour aux vestiaires, le 2-1 était plutôt mal payé pour les Rhodaniens.

Ernest Nuamah valide le succès de l'OL

Il ne fallait donc pas se relâcher en seconde période. Ce que Mads Bidstrup et ses compères ont assez bien fait. Le Danois, avec Tyler Morton, était à l’origine d’une récupération haute. Servi par son ancien coéquipier à Nordsjaelland, Ernest Nuamah a parfaitement ajusté son tir pour tromper le portier adverse (3-1, 53e).

Tout en maîtrise sur la fin de la partie, l’OL n’a pas tremblé pour conserver cette avance. On regrettera tout de même qu'il n'ait pas augmenté son matelas, car il en avait largement les moyens. Néanmoins, ce succès qui lui permet de compter sept unités après trois journées. Et à la différence de buts, c’est suffisamment pour prendre provisoirement la tête du championnat avant la suite du week-end. Prochain test samedi 12 septembre avec un déplacement pas évident sur la pelouse du Paris FC. Mais les Lyonnais ont redressé la tête après deux derniers résultats décevants, et c'est déjà pas mal.