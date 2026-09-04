Un OL convaincant bat logiquement Auxerre (3-1)

Dominateur presque de bout en bout, l'OL a logiquement disposé d'Auxerre ce vendredi (3-1). De quoi relancer la machine après une semaine délicate.
La réaction était attendue. Pour sa troisième réception de rang, l’OL devait remettre la marche avant après une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1). Devant une assistance clairsemée, jour et horaire à venir, il a fait bonne impression durant le premier acte contre Auxerre. 45 minutes marquées par les interventions du Var à trois reprises.
Les deux premières fois, cela n’a pas souri aux Lyonnais avec deux potentiels penalties non sifflés et un but hors-jeu d’un rien annulé à Loïs Openda. L’attaquant a d’ailleurs été le plus en vue, mais aussi le moins en réussite des joueurs sur la pelouse avec six occasions non converties (7e, 16e, 18e, 48e, 83e et 89e).
Les recrues frappent fort
Mais comme nous vous le disions, les hommes de Paulo Fonseca ont largement dominé les Auxerrois. Ils ont été récompensés par deux recrues, Felix Bacher de la tête sur corner (28e) et Zachary Athekame via une frappe croisée (31e). À ce moment-là, ils semblaient largement au-dessus de leur adversaire.
Sauf qu’après une première frayeur, la recrue Cameron Archer a réduit la marque juste avant la pause (2-1, 42e). Un quart d’heure plus tôt, l’avant-centre avait déjà trouvé la faille, mais sa réalisation a finalement été annulée en raison d’une faute préalable sur Corentin Tolisso (28e). Au retour aux vestiaires, le 2-1 était plutôt mal payé pour les Rhodaniens.
Ernest Nuamah valide le succès de l'OL
Il ne fallait donc pas se relâcher en seconde période. Ce que Mads Bidstrup et ses compères ont assez bien fait. Le Danois, avec Tyler Morton, était à l’origine d’une récupération haute. Servi par son ancien coéquipier à Nordsjaelland, Ernest Nuamah a parfaitement ajusté son tir pour tromper le portier adverse (3-1, 53e).
Tout en maîtrise sur la fin de la partie, l’OL n’a pas tremblé pour conserver cette avance. On regrettera tout de même qu'il n'ait pas augmenté son matelas, car il en avait largement les moyens. Néanmoins, ce succès qui lui permet de compter sept unités après trois journées. Et à la différence de buts, c’est suffisamment pour prendre provisoirement la tête du championnat avant la suite du week-end. Prochain test samedi 12 septembre avec un déplacement pas évident sur la pelouse du Paris FC. Mais les Lyonnais ont redressé la tête après deux derniers résultats décevants, et c'est déjà pas mal.
On reste sur notre faim par rapport au nombre de tirs , mais Openda n'a pas eu de réalisme dans sa multitude de tentative de buts.
Son 4231 a fonctionné , mais ce n'était que Auxerre qui n'a pas donné à Greif un seul arrêt à faire en 1ére , mais je retiens que l'on n'a pas eu comme habituellement des trous d'air , c'était assez consistant
Bacher et Ahtékamé ont sacrément solidifier la défense
Oui dommage que Athekame ne soit que prêté…passer de AMN à lui…faut se mouiller la nuque ! 🤪
Victoire convaincante mais Ô combien frustrante!
Je chipote mais je suis inquiet de voir Openda jouer jusqu’à la 95e alors qu’il n’a plus de lucidité (mais quel activité!).
La saison va être longue, faut faire tourner coach!
Oui beaucoup d'activité. Mais ça compte aussi, ça pèse sur les défenses, donc on ne pas dire qu'il a fait un mauvais match.
Ça aurait pu faire 6-1 facilement…malheureusement on ne rencontrera pas des équipes aussi faibles tous les week-ends…
Pour retour au parc ol cette saison, beau match accompli
Bidsrtup, il a 3 poumons ce gars 🤣
Auxerre, même si on aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus, ils sont loin d'être nuls, je ne les vois pas descendre en L2, ils accrocheront quelques équipes bien placées a mon avis
Je les ai trouvé très faibles au contraire, 3-1 est un moindre mal, on touche deux fois la barre Openda a vraiment croqué à la finition (mais vu la débauche d'énergie, c'est normal)
+1
En termes de densité et de présence, l'impact de Bidstrup ça va changer du lourdaud Tessman.
Mads "Toulalan" Bidstrup ^^
Après « la toul’ » on peut faire « le trup’ » 🤣
Mads "Toulalan" Bidstrup ^^
Bonjour, comment Šulc a joué aujourd’hui ? Comment était sa performance par rapport à celles de ses coéquipiers ? Je n’ai pas pu voir le match aujourd’hui. Merci !
Techniquement pas bon du tout.
Il a su toucher des ballons dans d’excellentes zones mais ne peut pas développer à cause d’un contrôle de balle trop long (deux fois sur le pied gauche, une fois de la poitrine dans la surface).
Deux fois ça peut amener un but si le contrôle est réussi.
Fidèle à lui même, il court mais pas de passe ou d’action notable au final.
Quand on regarde le positionnement des joueurs, on était beaucoup plus en losange qu'en 4 2 3 1, avec Sulc dans l'axe et openda attaquant axe gauche et Nuamah axe droit.
Boudache et Merah ont fait une entrée correcte mais frustrante pour le 1er qui loupe deux grosses occasions.
Bidstrup, Bacher et Athekame convaincants.
Mike Altheos Blueberry : perso j'ai vu énormément de décrochages (celui qui m'a le plus surpris c'est Nuama qui venait chercher des ballons dans le rond central et qui a notamment fait de belles percussions dans l'axe) et de changements (Openda qui fait un appel dans la profondeur à gauche car Sulc n'est pas un joueur de profondeur) ...
L’entrée de Khalis Merah face à Auxerre :
-28 min
-18 ballons touchés (1 seul perdu)
-100% de passes réussies (12/12, dont 8 dans le camp adverse)
-1 passe clé
-80% de duels remportés (4/5)🥈e du match au % (au moins 2 disputés)
-4 tacles🥈
Ernest Nuamah sous Paulo Fonseca :
-1089 min TCC (12.1 matchs)
-8 G/A (6 buts + 2 passes décisives)
Loïs Openda a tiré 9 fois ce soir, soit plus qu’Auxerre (8).
Et en a cadré 3.
Mads Bidstrup compte plus de kilomètres (10) que de passes réussies dans le camp adverse (6) face à Auxerre.
Ça résume bien son profil…on avait besoin d’un joueur de ce type dans l’équipe. J’ai encore du mal à comprendre pourquoi Fonseca voulait rajouter Fofana…à la place de Morton peut-être ?
En effet, je comprends absolument pas pourquoi Fofana.
Le but de Bidstrup est de délester Morton et Tolisso (normalement les deux joueurs techniques du milieu) de certaines charges, ce que le gros balourd Tessman ne pouvait pas faire.
Donc en effet je vois pas l'intérêt de Fofana.
Mais en tout cas vu les qualités immenses de Merah en termes de courses, endurance etc, je pense que Bidstrup et Merah ça va fatiguer beaucoup d'adversaires.
D'ailleurs je reviens là dessus : contre la vieille équipe du Fener, avoir mis Tessman plutôt que Bidstrup c'est une sacrée erreur sachant que Bidstrup aurait pu énormément fatiguer Kanté ou Guendouzi et donc libérer un peu Morton & Tolisso.
Ca résume assez bien l'impression qu'il me laisse : court beaucoup, mais n'est pas au courant qu'il est censé le faire avec le ballon.
Énorme activité, mais que de passes foireuses et de ballons faciles ratés...
Ernest Nuamah face à Auxerre :
-67 min
-0.19 xG 🥈e à sa sortie
-4 tirs (1 cadré) 🥇
-1 but
-70% de passes réussies (14/20)
-1 passe décisive
-3 dribbles réussis 🥇
-6 duels remportés (/10) 🥉
-3 récupérations
-3 fautes 🥇
-1 faute provoquée
L’OL a encaissé au moins 1 but lors de 10 de ses 12 derniers matchs TCC.
Openda, Athekame, Bidstrup, Bacher, Boudache.
L'an passé : Moreira, Morton, Greif, Sulc
Je veux bien qu'on critique la direction sportive pour certaines erreurs (certains joueurs qu'on n'arrive pas à vendre, Fofana et Mikau vendus en fin de mercato, etc) mais avec si peu d'argent, recruter autant de joueurs de qualité à la fois utiles, hargneux et avec une bonne mentalité, ça doit être salué.
Je rappelle que y a quelques années on mettait 12 M sur Sarr, 15 M sur Faivre, 25 M sur JRA, 9 M sur Y. Koné etc etc (je parle même pas des 35 M sur Nuamah).
Totalement d’accord la dessus…MLJ et son équipe de scout sont en train de sauver le club grâce à des achats qui boost non seulement le sportif mais aussi le financier…
Meilleur recrue du club : MLJ et de loin…
Merci Textor...
MLJ est l'homme fort du club.
24M pour le coup de foudre de Maurice Andersen, 25M pour Thiago « Magic » Mendes, 10M Pape « City » Diop….
On a de l’argent ou des idées mais rarement en même temps.
Je me demande toujours pourquoi Moussa monte sur les corners, il n'a jamais marqué 🤔
La victoire c'est bien, il ne pouvait pas y avoir d'autre résultat contre Auxerre .
Le score aurait dû, pu être plus lourd, dommage .
@Poupette38 il prend de la place et est athlétique selon moi
Très bon match de Nuamah, le meilleur sans aucun doute que je lui ai vu faire, avec un but à la clé lui qui n'avait plus marqué depuis mars 2025.
Le souffle dans son dos de Boudrache peut-être ?
Nuamah marque au retour contre le Sparta.
En ligue1..
Pourtant, Ernest a été souvent louangé à ses débuts chez nous avec la même activité.
" le meilleur sans aucun doute que je lui ai vu fair"
Nuamah est pourtant énorme avec Sage contre Marseille et Nice, au printemps 2024, ainsi que contre Francfort en EL en décembre.
Et avec Fonseca il sort des matches énormes contre Bucarest et Montpellier, au printemps 2025, juste avant sa blessure.
Ole le, ola la, on est toujours la, qu'est-ce qui ya ??
Belle victoire ✌, les recrues au top, finalement pas si mauvais ce mercato
On va voir, mais je vois mal Monaco gagner même si paris reste sur 2 nul
C que le début, mais on peut être premier exequo
Chaque point est bon à prendre
Bonne soirée a tous
Peut-être c'est fonsceca qui parvient à les faire progresser ?? Il y a qu'a qu'à regarder la progression de tolisso et niakate pour voir la pâte de PF
Tolisso ?
Tolisso revient à un énorme niveau début 2024-25 sous Sage.
Tolisso était déjà élu meilleur joueur de l'OL en décembre 2024, devant Cherki (qui faisait pourtant la saison de sa vie)
https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-votez-pour-le-meilleur-joueur-de-la-premiere-moitie-de-saison,347241.html
Désolé mais vos mensonges pour défendre Fonseca contre toute vérité, ça passera pas.
L'OL a son destin entre les mains pour le titre.
Le meilleur coach de l'histoire intergalactique se doit de nous ramener le triplé L1 - EL - CdF cette saison.
(oui j'exagère mais pas autant que lui)
Beaucoup de joueurs brouillons, mais c'est au coach à resserrer tout ça. Pas assez d'entente, des imprécisions... Une organisation de jeu à parfaire.
+1
Autant c'est évident qu'on a perdu gros sur l'aile gauche, autant sur l'aile droite, si Nuamah garde confiance et si Boudache explose (comme on peut s'y attendre) ça peut secouer pas mal de défenses adverses !
Athekame a l'air d'être une bonne pioche, à confirmer mais son entente avec Boudache pour l'instant ça marche bien. Je me demande ce qui a prévu à droite en remplaçant par contre, Mata et Kluivert j'imagine ?
Oui je pense que Mata et Kluivert sont les remplaçants amovibles des DCD et ARD.
Faut juste qu’il arrive à éviter de tirer sur la barre seul face au but vide à 1 mèrtre mais c’est une belle promesse ce jeune homme!
On voit des bonnes choses, mais je tempèrerais un peu les ardeurs de tout le monde en rappelant que pour le moment, on a joué Toulouse, Le Havre et Auxerre, soient trois candidats au maintien, et qu'on a trouvé le moyen de perdre deux points à domicile.
Offensivement, si on arrête de vendanger quinze occasions immanquables par match, on peut faire mal. Par contre, la défense est loin de dégager la même solidité que l'année dernière.
En tout cas ce match prouve ce qu'on savait tous : si contre les vieux du Fener, tu mettais Athekame, Bistrup et Bacher à la place de AMN le nonchalant, Tessman le lourdaud et Kluivert l'irrégulier, bah tu passais.
On le savait tous, mais le meilleur coach de l'histoire de l'Univers ne s'en était pas rendu compte.
Mais bon c'est pas grave, ça nous coûte juste 20 à 30 M...
Ben akhetame, Bidstrup, openda, que du bon , on est bien là, 3 point qui font plaisir