Actualités
Zachary Athekame (OL) face à Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un OL convaincant bat logiquement Auxerre (3-1)

  • par Gwendal Chabas
  • 52 Commentaires

    • Dominateur presque de bout en bout, l'OL a logiquement disposé d'Auxerre ce vendredi (3-1). De quoi relancer la machine après une semaine délicate.

    La réaction était attendue. Pour sa troisième réception de rang, l’OL devait remettre la marche avant après une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1). Devant une assistance clairsemée, jour et horaire à venir, il a fait bonne impression durant le premier acte contre Auxerre. 45 minutes marquées par les interventions du Var à trois reprises.

    Les deux premières fois, cela n’a pas souri aux Lyonnais avec deux potentiels penalties non sifflés et un but hors-jeu d’un rien annulé à Loïs Openda. L’attaquant a d’ailleurs été le plus en vue, mais aussi le moins en réussite des joueurs sur la pelouse avec six occasions non converties (7e, 16e, 18e, 48e, 83e et 89e). 

    Les recrues frappent fort

    Mais comme nous vous le disions, les hommes de Paulo Fonseca ont largement dominé les Auxerrois. Ils ont été récompensés par deux recrues, Felix Bacher de la tête sur corner (28e) et Zachary Athekame via une frappe croisée (31e). À ce moment-là, ils semblaient largement au-dessus de leur adversaire.

    Sauf qu’après une première frayeur, la recrue Cameron Archer a réduit la marque juste avant la pause (2-1, 42e). Un quart d’heure plus tôt, l’avant-centre avait déjà trouvé la faille, mais sa réalisation a finalement été annulée en raison d’une faute préalable sur Corentin Tolisso (28e). Au retour aux vestiaires, le 2-1 était plutôt mal payé pour les Rhodaniens.

    Ernest Nuamah valide le succès de l'OL

    Il ne fallait donc pas se relâcher en seconde période. Ce que Mads Bidstrup et ses compères ont assez bien fait. Le Danois, avec Tyler Morton, était à l’origine d’une récupération haute. Servi par son ancien coéquipier à Nordsjaelland, Ernest Nuamah a parfaitement ajusté son tir pour tromper le portier adverse (3-1, 53e). 

    Tout en maîtrise sur la fin de la partie, l’OL n’a pas tremblé pour conserver cette avance. On regrettera tout de même qu'il n'ait pas augmenté son matelas, car il en avait largement les moyens. Néanmoins, ce succès qui lui permet de compter sept unités après trois journées. Et à la différence de buts, c’est suffisamment pour prendre provisoirement la tête du championnat avant la suite du week-end. Prochain test samedi 12 septembre avec un déplacement pas évident sur la pelouse du Paris FC. Mais les Lyonnais ont redressé la tête après deux derniers résultats décevants, et c'est déjà pas mal.

    à lire également
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Mercato : quelle suite pour Nicolas Tagliafico ? La réponse de Matthieu Louis-Jean
    52 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 4 Sep 26 à 21 h 05

      On reste sur notre faim par rapport au nombre de tirs , mais Openda n'a pas eu de réalisme dans sa multitude de tentative de buts.
      Son 4231 a fonctionné , mais ce n'était que Auxerre qui n'a pas donné à Greif un seul arrêt à faire en 1ére , mais je retiens que l'on n'a pas eu comme habituellement des trous d'air , c'était assez consistant

      Signaler
      1. Gune56
        Gune56 - ven 4 Sep 26 à 21 h 06

        Bacher et Ahtékamé ont sacrément solidifier la défense

        Signaler
        1. RBV
          RBV - ven 4 Sep 26 à 21 h 19

          Oui dommage que Athekame ne soit que prêté…passer de AMN à lui…faut se mouiller la nuque ! 🤪

    2. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 4 Sep 26 à 21 h 05

      Victoire convaincante mais Ô combien frustrante!

      Je chipote mais je suis inquiet de voir Openda jouer jusqu’à la 95e alors qu’il n’a plus de lucidité (mais quel activité!).
      La saison va être longue, faut faire tourner coach!

      Signaler
      1. Lyonniste
        Lyonniste - ven 4 Sep 26 à 21 h 21

        Oui beaucoup d'activité. Mais ça compte aussi, ça pèse sur les défenses, donc on ne pas dire qu'il a fait un mauvais match.

        Signaler
    3. RBV
      RBV - ven 4 Sep 26 à 21 h 06

      Ça aurait pu faire 6-1 facilement…malheureusement on ne rencontrera pas des équipes aussi faibles tous les week-ends…

      Signaler
    4. J.F.ol
      J.F.ol - ven 4 Sep 26 à 21 h 08

      Pour retour au parc ol cette saison, beau match accompli
      Bidsrtup, il a 3 poumons ce gars 🤣

      Auxerre, même si on aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus, ils sont loin d'être nuls, je ne les vois pas descendre en L2, ils accrocheront quelques équipes bien placées a mon avis

      Signaler
      1. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - ven 4 Sep 26 à 21 h 13

        Je les ai trouvé très faibles au contraire, 3-1 est un moindre mal, on touche deux fois la barre Openda a vraiment croqué à la finition (mais vu la débauche d'énergie, c'est normal)

        Signaler
        1. Mimoun
          Mimoun - ven 4 Sep 26 à 21 h 17

          +1

      2. Tongariro
        Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 16

        En termes de densité et de présence, l'impact de Bidstrup ça va changer du lourdaud Tessman.

        Signaler
      3. Avatar
        Tom63 - ven 4 Sep 26 à 21 h 16

        Mads "Toulalan" Bidstrup ^^

        Signaler
        1. RBV
          RBV - ven 4 Sep 26 à 21 h 19

          Après « la toul’ » on peut faire « le trup’ » 🤣

      4. Avatar
        Tom63 - ven 4 Sep 26 à 21 h 16

        Mads "Toulalan" Bidstrup ^^

        Signaler
    5. Avatar
      OL Fans CZ SK - ven 4 Sep 26 à 21 h 09

      Bonjour, comment Šulc a joué aujourd’hui ? Comment était sa performance par rapport à celles de ses coéquipiers ? Je n’ai pas pu voir le match aujourd’hui. Merci !

      Signaler
      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 4 Sep 26 à 21 h 23

        Techniquement pas bon du tout.

        Il a su toucher des ballons dans d’excellentes zones mais ne peut pas développer à cause d’un contrôle de balle trop long (deux fois sur le pied gauche, une fois de la poitrine dans la surface).
        Deux fois ça peut amener un but si le contrôle est réussi.

        Fidèle à lui même, il court mais pas de passe ou d’action notable au final.

        Signaler
    6. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - ven 4 Sep 26 à 21 h 11

      Quand on regarde le positionnement des joueurs, on était beaucoup plus en losange qu'en 4 2 3 1, avec Sulc dans l'axe et openda attaquant axe gauche et Nuamah axe droit.
      Boudache et Merah ont fait une entrée correcte mais frustrante pour le 1er qui loupe deux grosses occasions.
      Bidstrup, Bacher et Athekame convaincants.

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - ven 4 Sep 26 à 21 h 29

        Mike Altheos Blueberry : perso j'ai vu énormément de décrochages (celui qui m'a le plus surpris c'est Nuama qui venait chercher des ballons dans le rond central et qui a notamment fait de belles percussions dans l'axe) et de changements (Openda qui fait un appel dans la profondeur à gauche car Sulc n'est pas un joueur de profondeur) ...

        Signaler
    7. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 13

      L’entrée de Khalis Merah face à Auxerre :

      -28 min
      -18 ballons touchés (1 seul perdu)
      -100% de passes réussies (12/12, dont 8 dans le camp adverse)
      -1 passe clé
      -80% de duels remportés (4/5)🥈e du match au % (au moins 2 disputés)
      -4 tacles🥈

      Signaler
    8. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 13

      Ernest Nuamah sous Paulo Fonseca :

      -1089 min TCC (12.1 matchs)
      -8 G/A (6 buts + 2 passes décisives)

      Signaler
    9. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 14

      Loïs Openda a tiré 9 fois ce soir, soit plus qu’Auxerre (8).

      Signaler
      1. Lyonniste
        Lyonniste - ven 4 Sep 26 à 21 h 23

        Et en a cadré 3.

        Signaler
    10. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 14

      Mads Bidstrup compte plus de kilomètres (10) que de passes réussies dans le camp adverse (6) face à Auxerre.

      Signaler
      1. RBV
        RBV - ven 4 Sep 26 à 21 h 20

        Ça résume bien son profil…on avait besoin d’un joueur de ce type dans l’équipe. J’ai encore du mal à comprendre pourquoi Fonseca voulait rajouter Fofana…à la place de Morton peut-être ?

        Signaler
        1. Tongariro
          Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 24

          En effet, je comprends absolument pas pourquoi Fofana.

          Le but de Bidstrup est de délester Morton et Tolisso (normalement les deux joueurs techniques du milieu) de certaines charges, ce que le gros balourd Tessman ne pouvait pas faire.
          Donc en effet je vois pas l'intérêt de Fofana.

          Mais en tout cas vu les qualités immenses de Merah en termes de courses, endurance etc, je pense que Bidstrup et Merah ça va fatiguer beaucoup d'adversaires.

          D'ailleurs je reviens là dessus : contre la vieille équipe du Fener, avoir mis Tessman plutôt que Bidstrup c'est une sacrée erreur sachant que Bidstrup aurait pu énormément fatiguer Kanté ou Guendouzi et donc libérer un peu Morton & Tolisso.

      2. Avatar
        gOLdorak - ven 4 Sep 26 à 22 h 07

        Ca résume assez bien l'impression qu'il me laisse : court beaucoup, mais n'est pas au courant qu'il est censé le faire avec le ballon.

        Énorme activité, mais que de passes foireuses et de ballons faciles ratés...

        Signaler
    11. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 15

      Ernest Nuamah face à Auxerre :

      -67 min
      -0.19 xG 🥈e à sa sortie
      -4 tirs (1 cadré) 🥇
      -1 but
      -70% de passes réussies (14/20)
      -1 passe décisive
      -3 dribbles réussis 🥇
      -6 duels remportés (/10) 🥉
      -3 récupérations
      -3 fautes 🥇
      -1 faute provoquée

      Signaler
    12. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 15

      L’OL a encaissé au moins 1 but lors de 10 de ses 12 derniers matchs TCC.

      Signaler
    13. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 19

      Openda, Athekame, Bidstrup, Bacher, Boudache.

      L'an passé : Moreira, Morton, Greif, Sulc

      Je veux bien qu'on critique la direction sportive pour certaines erreurs (certains joueurs qu'on n'arrive pas à vendre, Fofana et Mikau vendus en fin de mercato, etc) mais avec si peu d'argent, recruter autant de joueurs de qualité à la fois utiles, hargneux et avec une bonne mentalité, ça doit être salué.

      Je rappelle que y a quelques années on mettait 12 M sur Sarr, 15 M sur Faivre, 25 M sur JRA, 9 M sur Y. Koné etc etc (je parle même pas des 35 M sur Nuamah).

      Signaler
      1. RBV
        RBV - ven 4 Sep 26 à 21 h 21

        Totalement d’accord la dessus…MLJ et son équipe de scout sont en train de sauver le club grâce à des achats qui boost non seulement le sportif mais aussi le financier…
        Meilleur recrue du club : MLJ et de loin…

        Signaler
        1. Gune56
          Gune56 - ven 4 Sep 26 à 22 h 07

          Merci Textor...

      2. Lyonniste
        Lyonniste - ven 4 Sep 26 à 21 h 25

        MLJ est l'homme fort du club.

        Signaler
      3. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 4 Sep 26 à 22 h 02

        24M pour le coup de foudre de Maurice Andersen, 25M pour Thiago « Magic » Mendes, 10M Pape « City » Diop….

        On a de l’argent ou des idées mais rarement en même temps.

        Signaler
    14. Avatar
      Poupette38 - ven 4 Sep 26 à 21 h 25

      Je me demande toujours pourquoi Moussa monte sur les corners, il n'a jamais marqué 🤔
      La victoire c'est bien, il ne pouvait pas y avoir d'autre résultat contre Auxerre .
      Le score aurait dû, pu être plus lourd, dommage .

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - ven 4 Sep 26 à 21 h 35

        @Poupette38 il prend de la place et est athlétique selon moi

        Signaler
    15. janot06
      janot06 - ven 4 Sep 26 à 21 h 27

      Très bon match de Nuamah, le meilleur sans aucun doute que je lui ai vu faire, avec un but à la clé lui qui n'avait plus marqué depuis mars 2025.
      Le souffle dans son dos de Boudrache peut-être ?

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 30

        Nuamah marque au retour contre le Sparta.

        Signaler
        1. janot06
          janot06 - ven 4 Sep 26 à 21 h 42

          En ligue1..

      2. OL-91
        OL-91 - ven 4 Sep 26 à 21 h 33

        Pourtant, Ernest a été souvent louangé à ses débuts chez nous avec la même activité.

        Signaler
      3. Tongariro
        Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 36

        " le meilleur sans aucun doute que je lui ai vu fair"

        Nuamah est pourtant énorme avec Sage contre Marseille et Nice, au printemps 2024, ainsi que contre Francfort en EL en décembre.
        Et avec Fonseca il sort des matches énormes contre Bucarest et Montpellier, au printemps 2025, juste avant sa blessure.

        Signaler
    16. Avatar
      Gonedamien38 - ven 4 Sep 26 à 21 h 30

      Ole le, ola la, on est toujours la, qu'est-ce qui ya ??
      Belle victoire ✌, les recrues au top, finalement pas si mauvais ce mercato
      On va voir, mais je vois mal Monaco gagner même si paris reste sur 2 nul
      C que le début, mais on peut être premier exequo
      Chaque point est bon à prendre
      Bonne soirée a tous

      Signaler
    17. Avatar
      le demon mbargkus - ven 4 Sep 26 à 21 h 30

      Peut-être c'est fonsceca qui parvient à les faire progresser ?? Il y a qu'a qu'à regarder la progression de tolisso et niakate pour voir la pâte de PF

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 34

        Tolisso ?
        Tolisso revient à un énorme niveau début 2024-25 sous Sage.

        Tolisso était déjà élu meilleur joueur de l'OL en décembre 2024, devant Cherki (qui faisait pourtant la saison de sa vie)
        https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-votez-pour-le-meilleur-joueur-de-la-premiere-moitie-de-saison,347241.html

        Désolé mais vos mensonges pour défendre Fonseca contre toute vérité, ça passera pas.

        Signaler
    18. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 32

      L'OL a son destin entre les mains pour le titre.

      Le meilleur coach de l'histoire intergalactique se doit de nous ramener le triplé L1 - EL - CdF cette saison.

      (oui j'exagère mais pas autant que lui)

      Signaler
    19. OL-91
      OL-91 - ven 4 Sep 26 à 21 h 35

      Beaucoup de joueurs brouillons, mais c'est au coach à resserrer tout ça. Pas assez d'entente, des imprécisions... Une organisation de jeu à parfaire.

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - ven 4 Sep 26 à 21 h 40

        +1

        Signaler
    20. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 21 h 39

      Autant c'est évident qu'on a perdu gros sur l'aile gauche, autant sur l'aile droite, si Nuamah garde confiance et si Boudache explose (comme on peut s'y attendre) ça peut secouer pas mal de défenses adverses !

      Signaler
      1. Avatar
        Tom63 - ven 4 Sep 26 à 21 h 56

        Athekame a l'air d'être une bonne pioche, à confirmer mais son entente avec Boudache pour l'instant ça marche bien. Je me demande ce qui a prévu à droite en remplaçant par contre, Mata et Kluivert j'imagine ?

        Signaler
        1. Tongariro
          Tongariro - ven 4 Sep 26 à 22 h 01

          Oui je pense que Mata et Kluivert sont les remplaçants amovibles des DCD et ARD.

      2. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 4 Sep 26 à 21 h 59

        Faut juste qu’il arrive à éviter de tirer sur la barre seul face au but vide à 1 mèrtre mais c’est une belle promesse ce jeune homme!

        Signaler
    21. Avatar
      gOLdorak - ven 4 Sep 26 à 22 h 00

      On voit des bonnes choses, mais je tempèrerais un peu les ardeurs de tout le monde en rappelant que pour le moment, on a joué Toulouse, Le Havre et Auxerre, soient trois candidats au maintien, et qu'on a trouvé le moyen de perdre deux points à domicile.

      Offensivement, si on arrête de vendanger quinze occasions immanquables par match, on peut faire mal. Par contre, la défense est loin de dégager la même solidité que l'année dernière.

      Signaler
    22. Tongariro
      Tongariro - ven 4 Sep 26 à 22 h 02

      En tout cas ce match prouve ce qu'on savait tous : si contre les vieux du Fener, tu mettais Athekame, Bistrup et Bacher à la place de AMN le nonchalant, Tessman le lourdaud et Kluivert l'irrégulier, bah tu passais.

      On le savait tous, mais le meilleur coach de l'histoire de l'Univers ne s'en était pas rendu compte.

      Mais bon c'est pas grave, ça nous coûte juste 20 à 30 M...

      Signaler
    23. Avatar
      Gonedamien38 - ven 4 Sep 26 à 22 h 05

      Ben akhetame, Bidstrup, openda, que du bon , on est bien là, 3 point qui font plaisir

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Mercato : quelle suite pour Nicolas Tagliafico ? La réponse de Matthieu Louis-Jean 21:50
    OL - Auxerre (3-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 21:30
    Un OL convaincant bat logiquement Auxerre (3-1) 20:57
    Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
    Fleury - OL Lyonnes : le premier 11 de Giráldez avec Tarciane, Paralluelo et Katoto 20:07
    Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague - OL
    OL : Abner et Pavel Šulc titulaires face à Auxerre 18:02
    OL : comment Paulo Fonseca gère ses jeunes joueurs 17:00
    Felix Bacher : "Quand l'OL vous approche, vous êtes forcément à l’écoute" 16:00
    Surveillance accrue pour OL - Auxerre ce vendredi 15:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL académie : Ismaël Jabateh vient renforcer la réserve 14:05
    Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd'hui à Lens
    OL - Auxerre : Archer retenu, Oppegard absent du groupe auxerrois 13:15
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : OL Lyonnes à la sauce anglaise pour la phase de classement 12:28
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco le dimanche 29 novembre pour conclure la 12e journée 11:50
    Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura 11:00
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Première Ligue : c'est la reprise pour OL Lyonnes 10:10
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 09:25
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ? 08:40
    Will Still, entraîneur de Reims
    Will Still (Auxerre) : l'OL, une équipe "de niveau Ligue des champions" 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Ligue des champions : OL Lyonnes connaitra ses adversaires ce vendredi (12h) 07:30
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut