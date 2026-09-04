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Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
Moussa Niakhaté lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Rester dans le wagon de tête. Après une semaine décevante, l'OL aimerait se rattraper contre Auxerre ce vendredi. Retrouvez toutes les informations pratiques de cette troisième journée du championnat de France.

    Avant-match

    Et de trois. Ce vendredi, l'OL jouera sa troisième rencontre consécutive à domicile. Avec l'idée de faire mieux que les deux précédentes. Évidemment, car il vient d'enchaîner une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1). Pour la troisième journée de Ligue 1, c'est Auxerre, lanterne rouge, qui vient à Décines. Si l'Olympique lyonnais n'est pas au top de sa forme, l'AJA, elle, est pénalisée par sa fragilité défensive. Elle a perdu 5-2 et 3-1 contre Lens et Angers. Seule formation à ne pas avoir au moins pris un point, elle n'en reste pas moins dangereuse offensivement sur certaines séquences.

    Pour tenter de retrouver le chemin de la victoire, Paulo Fonseca peut s'appuyer sur un groupe quasiment au complet. Seul Julien Duranville est blessé, tandis que Keito Nakamura n'est pas encore qualifié. Il faudra donc un peu bricoler sur l'aile gauche. Car Malick Fofana s'est envolé lors du dernier jour du mercato. Mais l'entraîneur lusitanien était satisfait de son effectif après la période des transferts. Maintenant, c'est à lui et ses joueurs de le montrer en repartant de l'avant.

    La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Bidstrup - Nuamah, Tolisso, Šulc - Openda

    À quelle heure voir OL - Auxerre ?

    Pour la première fois de la saison, le club rhodanien ne disputera pas son match le samedi soir. Non, la partie se déroulera ce vendredi à 19 heures. C'est Ruddy Buquet qui sera aux commandes de cette confrontation. Mais ne vous habituez pas trop à cet horaire, car lors des deux duels de Ligue 1 suivants, ce sera le retour de l'OL pendant le multiplexe du samedi à 20h45.

    Sur quelle chaîne regarder OL - Auxerre ?

    Pas de changement à ce sujet. Si vous ne vous rendez pas au stade, vous pourrez regarder l'affiche entre Lyonnais et Auxerrois sur Ligue 1+. La plateforme de la LFP retransmet toutes les rencontres du championnat.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 4 Sep 26 à 9 h 45

      Cette composition d’équipe me convient. Sauf pour Nuamah, je préfère Boudache qui est un jeune joueur intelligent et agressif dans le bon sens du terme. La connexion Openda et Sulc sera intéressante à observer!

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