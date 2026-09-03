OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite

Bloqué par la concurrence au milieu de terrain à l'OL, Mathys De Carvalho va quitter son club formateur dans les prochaines heures. Le Lyonnais doit s'engager avec le club saoudien d'Al-Diriyah pour un contrat de trois ans.
Cela ne va pas régler tous les problèmes financiers de l'OL que ce soit dans l'entrée de liquidité que dans la baisse de la masse salariale. Toutefois, dans l'effectif pléthorique lyonnais, le club va se délester d'un élément dans les prochains jours d'après L'Equipe. Barré par la concurrence dans l'entrejeu et absent de l'entraînement ce jeudi, Mathys De Carvalho va bientôt quitter son club formateur et rejoindre le Moyen-Orient. Le milieu de terrain devrait s'engager pour trois saisons avec Al-Diriyah en Arabie saoudite.
20 matchs avec son club formateur
L'ambitieux club saoudien devrait débourser un million d'euros pour l'international U20 portugais qui avait signé un premier contrat pro l'été dernier à l'OL. Ayant joué avec la réserve contre Bourgoin samedi dernier, Mathys De Carvalho aura disputé 12 matches de Ligue 1 et 8 en Ligue Europa, sous les ordres de Fonseca. À Al-Diriyah, il retrouvera des noms bien connus du championnat français avec Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot ou Gaëtan Laborde.
Youpi alors !
Bon vent p’tit gone ! Il a réussi économiquement sa carrière, c’est deja cool à son âge.
Rendez-vous pour un retour en Europe d’ici 2 ans 😉
Purée génial !
Je désespèrais...
1Million ??? Ils ont des oursins dans les poches ou quoi ???
Punaise j’y est cru..
J’ai lu l’ambitieux club saoudien va débourser….
Un pauvre milieu d’euro…😂
Faut pas abuser sur les miracles hein…
Franchement je le trouves dépassé à tout les niveaux, physique, technique, placement sur le terrain.
Bravo à lui d’avoir pu conclure un contrat saoudien sur 3 ans, c’est un gone et le lui souhaite que je me trompes à 100 % sur son compte.
joueur peut-être sympathique mais assez limité. Tant mieux s'il gagne bien sa vie en AS!
Encore un effort les saoudiens , on a deux trois joueurs pas chers pour vous.
Pendant ce temps, on a mis 4M + 2M de bonus sur Kamara qui n'avait même pas 1 match pro dans les jambes (et qui n'est plus dans le groupe au passage). Voilà voilà.
Si en plus c'est une offre saoudienne, ça aurait été bien de faire quelques millions en plus quand même...
Le Portugal aussi était intéressé 🤔