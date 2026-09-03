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Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
Mathys De Carvalho au duel lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Bloqué par la concurrence au milieu de terrain à l'OL, Mathys De Carvalho va quitter son club formateur dans les prochaines heures. Le Lyonnais doit s'engager avec le club saoudien d'Al-Diriyah pour un contrat de trois ans.

    Cela ne va pas régler tous les problèmes financiers de l'OL que ce soit dans l'entrée de liquidité que dans la baisse de la masse salariale. Toutefois, dans l'effectif pléthorique lyonnais, le club va se délester d'un élément dans les prochains jours d'après L'Equipe. Barré par la concurrence dans l'entrejeu et absent de l'entraînement ce jeudi, Mathys De Carvalho va bientôt quitter son club formateur et rejoindre le Moyen-Orient. Le milieu de terrain devrait s'engager pour trois saisons avec Al-Diriyah en Arabie saoudite.

    20 matchs avec son club formateur

    L'ambitieux club saoudien devrait débourser un million d'euros pour l'international U20 portugais qui avait signé un premier contrat pro l'été dernier à l'OL. Ayant joué avec la réserve contre Bourgoin samedi dernier, Mathys De Carvalho aura disputé 12 matches de Ligue 1 et 8 en Ligue Europa, sous les ordres de Fonseca. À Al-Diriyah, il retrouvera des noms bien connus du championnat français avec Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot ou Gaëtan Laborde.

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    9 commentaires
    1. Avatar
      Sherman28 - jeu 3 Sep 26 à 18 h 29

      Youpi alors !

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    2. RBV
      RBV - jeu 3 Sep 26 à 18 h 33

      Bon vent p’tit gone ! Il a réussi économiquement sa carrière, c’est deja cool à son âge.
      Rendez-vous pour un retour en Europe d’ici 2 ans 😉

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    3. Avatar
      Sonny03 - jeu 3 Sep 26 à 18 h 33

      Purée génial !
      Je désespèrais...

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    4. cavegone
      cavegone - jeu 3 Sep 26 à 18 h 36

      1Million ??? Ils ont des oursins dans les poches ou quoi ???

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    5. Avatar
      Olreal - jeu 3 Sep 26 à 18 h 40

      Punaise j’y est cru..
      J’ai lu l’ambitieux club saoudien va débourser….
      Un pauvre milieu d’euro…😂
      Faut pas abuser sur les miracles hein…
      Franchement je le trouves dépassé à tout les niveaux, physique, technique, placement sur le terrain.
      Bravo à lui d’avoir pu conclure un contrat saoudien sur 3 ans, c’est un gone et le lui souhaite que je me trompes à 100 % sur son compte.

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    6. Gune56
      Gune56 - jeu 3 Sep 26 à 18 h 48

      joueur peut-être sympathique mais assez limité. Tant mieux s'il gagne bien sa vie en AS!

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    7. Juni38
      Juni38 - jeu 3 Sep 26 à 19 h 14

      Encore un effort les saoudiens , on a deux trois joueurs pas chers pour vous.

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    8. Avatar
      Centoss - jeu 3 Sep 26 à 19 h 28

      Pendant ce temps, on a mis 4M + 2M de bonus sur Kamara qui n'avait même pas 1 match pro dans les jambes (et qui n'est plus dans le groupe au passage). Voilà voilà.

      Si en plus c'est une offre saoudienne, ça aurait été bien de faire quelques millions en plus quand même...

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    9. Avatar
      Poupette38 - jeu 3 Sep 26 à 19 h 34

      Le Portugal aussi était intéressé 🤔

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