OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite

Bloqué par la concurrence au milieu de terrain à l'OL, Mathys De Carvalho va quitter son club formateur dans les prochaines heures. Le Lyonnais doit s'engager avec le club saoudien d'Al-Diriyah pour un contrat de trois ans.

Cela ne va pas régler tous les problèmes financiers de l'OL que ce soit dans l'entrée de liquidité que dans la baisse de la masse salariale. Toutefois, dans l'effectif pléthorique lyonnais, le club va se délester d'un élément dans les prochains jours d'après L'Equipe. Barré par la concurrence dans l'entrejeu et absent de l'entraînement ce jeudi, Mathys De Carvalho va bientôt quitter son club formateur et rejoindre le Moyen-Orient. Le milieu de terrain devrait s'engager pour trois saisons avec Al-Diriyah en Arabie saoudite.

20 matchs avec son club formateur

L'ambitieux club saoudien devrait débourser un million d'euros pour l'international U20 portugais qui avait signé un premier contrat pro l'été dernier à l'OL. Ayant joué avec la réserve contre Bourgoin samedi dernier, Mathys De Carvalho aura disputé 12 matches de Ligue 1 et 8 en Ligue Europa, sous les ordres de Fonseca. À Al-Diriyah, il retrouvera des noms bien connus du championnat français avec Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot ou Gaëtan Laborde.