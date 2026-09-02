Mercato : Keito Nakamura arrive à l’OL comme joker

L’Olympique lyonnais tient finalement le remplaçant de Malick Fofana. Keito Nakamura rejoint le club rhodanien en tant que joker, après une opération retardée par les derniers rebondissements autour du départ de l’ailier belge.
Si le dossier Malick Fofana a mis du temps à se décanter, celui de Keito Nakamura fut visiblement beaucoup plus facile à conclure. En tout cas, mardi, l'OL avait très vite trouvé un accord pour l'arrivée du Japonais, international à 29 reprises. Il évoluait auparavant à Reims, où il a compilé 14 buts et 3 passes décisives en 32 matchs lors du précédent exercice. Cette saison, il était écarté de l'équipe, lui qui souhaitait partir.
L'ailier rejoint finalement le Rhône dans le cadre d'un transfert d'un million d'euros, avec des bonus pouvant atteindre dix-neuf millions d'euros, ainsi qu'un intéressement maximum de 12,5% sur une éventuelle plus-value future. La fin d'un dossier qui était en stand-by depuis plusieurs heures, quand bien même il était déjà sur Lyon. Mais devant lui, le départ de Malick Fofana n'étant toujours pas réglé mardi soir, le Rémois a dû patienter.
Nakamura arrive finalement comme joker
Déjà sous contrat avec les Champenois, Keito Nakamura peut finalement rejoindre l’Olympique lyonnais après la fermeture du marché grâce au statut de joker, qui permet à un club français de recruter un joueur évoluant déjà en France après la clôture du mercato. Paulo Fonseca tient donc bien son renfort offensif, mais avec quelques heures de retard sur le calendrier initialement prévu.
Sa venue permet à l'OL de compenser numériquement le transfert de Fofana. Il apporte une solution supplémentaire sur le côté gauche. Keito Nakamura sera en concurrence avec Julien Duranville, Kaïl Boudache (essayé à ce poste face au Havre), ainsi que potentiellement avec Rémi Himbert et Adil Hamdani. Il est la 9e recrue rhodanienne, si l'on compte la levée de l'option d'achat de Noham Kamara.
19 MILLIONS?????!!!!!!!
Mais c’est à Reims qu’il fallait confier la vente de Fofana, on aurait touché 150 millions!!!
Mais ils sont fous!
12,5% à la revente en prime.
C’est de la folie!
Si l’option n’est qu’une option strictement optionnelle, alors 1M c’est bien vu et bienvenue.
1M€ + 19M€ de bonus max .... reste à voir les bonus, m'ais c'est pas fréquent ce type de deal.
Donc il sera bien dispo pour les matchs européens.
Ça va être de plus en plus le.cas ce genre de deal pour étaler les paiements !
Kim tu t'emballe pour rien souviens toi qu'on a fait pire avec JRA et ses 25 millions,et puis il y a eu pas mal de raté avec Nono Cheyrou et même Maurice.
Et puis tout dépend comment les bonus sont ficelés pas sûr qu'on atteigne cette somme au final.
Tu as su trouver les mots pour finalement me rassurer 🤣
Oui tant mieux.🤣
Edit à moi-même, j’ai cru que c’était un prêt avec option d’achat, c’est un transfert sec, on peut même pas payer pour voir. Mea culpa.
J’espère que le bonus c’est qu’on gagne l’europa league, la ligue 1, la coupe intercontinentale et le tournoi des anciens du collège Jean Moulin promotion 1993 parce que c’est du suicide.
Oui on verra j'espère que c'est un truc comme ça.😉
Bienvenue à lui
Pour le prix c’est la première fois que l’OL ne communique pas les prix exactes.
Très bizarre car il ne parle pas d’option d’achat, mais uniquement d’un transfert de 1 millions d’euro et des bonus pouvant aller jusqu’à 19 millions.
Je pense que c’est surtout lier au participations à la ligue des champions.
En tous cas je ne suis pas déçu de cet achat.
On avait pas beaucoup de choix vu nos budgets, il me semble que la direction a hésité entre lui et le toulousain.
J’espère qu’il ne fera pas mentir la direction.
Du coup on a malgré des mauvaises ventes réussit à avoir un meilleure effecid que l’année dernière à la même période
Le prix exact c'est 1 million cette saison et ensuite peuvent s'y ajouter des bonus.
C'est original et c'est intéressant.
Mais comme d'habitude, nous n'aurons pas une seule info sur les bonus et les conditions d'obtention de ces bonus
@OLV
Exact.
Je pense que Louis Jean innove et plutôt bien sur le prix et les bonus pour attirer des joueurs plutôt intéressant.
Bienvenue à lui.
Sur les différents matchs que j'ai vu de lui à Reims je l'ai trouvé bon.(Même si pas le même style que Fofana).
Je pense qu'il peut bien s'entendre avec Sulc.
Il est resté au moins Sulc?(comme dit dans un commentaire sur un autre fil je n'ai pas tout suivi cette année).
Moi j'ai toujours aimé ce joueur, et pourtant j'aime pas reims.
Je trouve qu'il a un truc qui fait qu'il est intéressant sur un terrain.
Après c est pas un top player mais je suis surpris qu'il n ai pas eu d'offres.
Concernant le montant, je pense que c est surtout pour éviter de sortir trop d' un coup, donc juste 1M€, et les bonus.
Mais il doit y a voir une majorité de bonus facilement atteignables. Je ne vois pas reims le brader alors qu'ils ont besoin d argent et qu'ils en voulait 25M€.
En tout cas, je trouve que l'effectif est complet. Si on arrivait à se séparer d un ou 2 joueurs indésirables avec les autres championnats ou les transferts sont encore possible (je pense a akouokou,
Il fallait un ailier gauche, avait ont le choix ? Nakamura ou Gboho ? A mon avis Gboho c'était entre 20 et 25.
20m car il jouait en ligue 2. N'importe quel alier de ligue 1 c'est 60m minimum...
...sauf les nôtres, visiblement.
https://x.com/OL/status/2095180015205847189?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2095180015205847189%7Ctwgr%5E92e245bedf75230e805c4238933957476e2a6bce%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2FActualites%2FMercato-l-ol-officialise-l-arrivee-de-keito-nakamura-en-tant-que-joker-en-provenance-de-reims%2F1715534
Voilà on vend notre meilleur joueur pour remplacer par un joueur de ligue 2 et les génies viendront nous faire comprendre qu'on a une grande équipe , tout en disant haut et fort que c'est le coach qui est nul. Regardez le mercato de Lille, PSG, Pfc, Monaco
Tu compares serieusement notre situation financière et nos moyens à ceux de ses 4 clubs ?
C'est un raisonnement par l'absurde.
Joueur de Ligue 2 qui a marqué 11 buts en L1 (ce qui est pas donné pour un ailier) y a deux saisons avec une équipe de peintres, qui est valorisé à 12 M sur transferkmakt et qui est un pilier d'une sélection solide au niveau mondial, qui a fait une bonne Coupe du Monde.
C'est moins bon que Fofana mais on parle pas de Amin Sarr non plus hein.
"Regardez le mercato de Lille, PSG, Pfc, Monaco"
PSG ? Tu te compares encore avec le PSG ? C'est mignon.
Lille ? Leur mercato a consisté à vendre pour 4 fois plus qu'ils n'ont acheté, sans se renforcer.
PFC ? Ils partent de loin.
Monaco ? En effet, leur effectif est peut être meilleur que nous mais on sait leurs avantages fiscaux.
En termes de valorisation l'OL a le 4ème effectif de France (suffit de regarder les valeurs estimées pour chaque club), donc oui Fonseca doit viser le top 4.
Sur 11 postes, on s'est renforcé dans 4 (ARD, DCD, MDF, AC), statu quo dans 5 et affaibli dans 2 (les ailiers).
Donc oui top 4 obligatoire pour Fonseca, sinon hop hop hop goulag.
Ne pas oublier que Lille certes continue a faire du recrutement low coast et intelligent comme le notre, mais que la plupart des bénéfices de ces transferts filent tout droit au Luxembourg sur le compte des actionnaires, et notamment le fonds Merlyn Partners.
Selon L'Equipe, la moitié des 19 millions de bonus est quasiment inatteignable.
Si on paie réellement la moitié des bonus, ça fait un transfert autour de 9-10 millions.
Moins que Bidstrup ou Morton.
Maintenant on ne saura qu'avec son rendement dans le temps si c'est un bon deal. Ou pas.
Petite pensée pour leroilyon qui doit être en pls.
Sachant qu'il est valorisé à 12 M sur transferkmakt.
20 millions pour un attaquant de L2.
Après avoir lâché Moreira pour 30 millions.
Ce n'est même plus hallucinant, c'est du troll, à ce stade.
1 millions plus 19 de bonus dont la moitie ne sont pas raisonnablement atteignables.
10 millions donc au final.
Il était valorisé à 12.
si on atteint les 19 de bonus c'est que nous aurons fait une saison exceptionnelle
Bonsoir a tous, pour moi le mercato pas simple est plutôt réussi
arrivé, boudache, prometteur, openda de bon début a confirmer, on compte sur basher, Bidstrup et akhetame, ouedraogo et duranville vont devoir hausser leur niveau de jeu, bienvenue à nakamura, va falloir qu'il assure
"grosse vente" a contre cœur mais nécessaire, moreira et fofana. Ne pas oublier ce qu'on gratte sur les transferts de guimares et barcola, avec amn, ca fait environ 15m, a ne pas négliger
des jeunes en prêts, turner, on se sépare de dcc, amn, pour la saison mangala et diawara
Kango est-il encore au club ou prêté ?? Mais des kango, camara, de carvalho, agr, voir hamdani vont avoir que des miettes, ca aurait été bien de les prêter, sinon pour renforcer la réserve
Vu qu'il n'y a pas eu d'autre départ au milieu, au final je pense pas plus mal de ne pas avoir fait y fofana, embouteillage et ms oblige
dommage de ne pas avoir pu régler le problème des latéral gauche, reste la Turquie ou 1 retour au pays
Akouokou reste le dossier impossible... a moins qu'on rejoue contre mu, ok je sors...
Pour moi, ca a fait le taf, on s'en sort pas mal
On devrait rivaliser en l1, et faire notre chemin en c3
Reste a ce que tout le monde y mette du sien
Mais il va falloir se battre et pas qu'un peu, allez l'ol !!
A fonseca et son staff, on arrête les compo farfelues. On fait jouer les joueurs a leur poste dans le système qui convient à notre effectif. Et on fait du bon coaching dans le match
et retrouvont cette flamme qui nous a permis cette belle série la saison passée, on ne veut plus voir du le Havre, c'était indigeste
Si tout le monde y met du sien, ça peut le faire
Un très bon deal. Pauvre Malick qui a peut-être dû chercher ce matin sur Google map à quel endroit il se trouvait