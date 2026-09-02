Mercato : Keito Nakamura arrive à l’OL comme joker

L’Olympique lyonnais tient finalement le remplaçant de Malick Fofana. Keito Nakamura rejoint le club rhodanien en tant que joker, après une opération retardée par les derniers rebondissements autour du départ de l’ailier belge.

Si le dossier Malick Fofana a mis du temps à se décanter, celui de Keito Nakamura fut visiblement beaucoup plus facile à conclure. En tout cas, mardi, l'OL avait très vite trouvé un accord pour l'arrivée du Japonais, international à 29 reprises. Il évoluait auparavant à Reims, où il a compilé 14 buts et 3 passes décisives en 32 matchs lors du précédent exercice. Cette saison, il était écarté de l'équipe, lui qui souhaitait partir.

L'ailier rejoint finalement le Rhône dans le cadre d'un transfert d'un million d'euros, avec des bonus pouvant atteindre dix-neuf millions d'euros, ainsi qu'un intéressement maximum de 12,5% sur une éventuelle plus-value future. La fin d'un dossier qui était en stand-by depuis plusieurs heures, quand bien même il était déjà sur Lyon. Mais devant lui, le départ de Malick Fofana n'étant toujours pas réglé mardi soir, le Rémois a dû patienter.

Nakamura arrive finalement comme joker

Déjà sous contrat avec les Champenois, Keito Nakamura peut finalement rejoindre l’Olympique lyonnais après la fermeture du marché grâce au statut de joker, qui permet à un club français de recruter un joueur évoluant déjà en France après la clôture du mercato. Paulo Fonseca tient donc bien son renfort offensif, mais avec quelques heures de retard sur le calendrier initialement prévu.

Sa venue permet à l'OL de compenser numériquement le transfert de Fofana. Il apporte une solution supplémentaire sur le côté gauche. Keito Nakamura sera en concurrence avec Julien Duranville, Kaïl Boudache (essayé à ce poste face au Havre), ainsi que potentiellement avec Rémi Himbert et Adil Hamdani. Il est la 9e recrue rhodanienne, si l'on compte la levée de l'option d'achat de Noham Kamara.