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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Le Havre (1-1) : un jeune passé à tabac, 30 jours d’ITT

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Suite au communiqué publié par l’OL après des violences survenus en marge du match contre Le Havre, un jeune homme a reçu 30 jours d’ITT après avoir été passé à tabac par un groupe d’individus sur le parvis du Parc OL.

    Trop, c'est trop ! C’est un fléau qui touche les tribunes lyonnaises depuis bien trop d’années ! Une fois de plus, un match de l’OL a été entaché par des histoires de violence et de racisme. Lundi, le club a condamné ces actes dans un communiqué et depuis les langues se délient sur les réseaux sociaux. Meriem Bouchedda, élue à Rilleux-la-Pape, était au match OL - Le Havre samedi soir (1-1). En rentrant chez elle avec son conjoint, elle explique qu'ils ont "été victimes d’une violente agression à caractère raciste aux abords du stade, alors que nous rejoignions notre véhicule", a-t-elle condamnée. L’élue n’a pas été la seule victime d’agression raciste en marge de la rencontre de Ligue 1.

    "Ils ont failli tuer mon fils"

    Un adolescent, qui ne se rendait pas au match, a toutefois été pris à partie par un groupe d’individus "cagoulés et équipés de matraques". Sortant d’un futsal à OL Vallée, le lycéen de 17 ans a eu le malheur de faire cette mauvaise rencontre en compagnie de ses amis. Si ces derniers ont réussi à s’enfuir, ce ne fut pas son cas, comme rapporté par Le Progrès. Rué de coups, le lycéen a été transporté à l’hôpital Edouard-Herriot. Bilan : une mâchoire fracassée, un nez cassé, des plaies, des ecchymoses et 30 jours d’ITT. "Ils ont failli tuer mon fils, ils l’ont massacré. Je ne vous souhaite pas de voir votre enfant comme ça. Il a besoin d’un chirurgien facial", avait écrit sa maman sur Facebook. Elle a porté plainte. Tout le groupe est très choqué de cette brutale agression raciste. Une enquête est en cours afin d’en identifier les auteurs.

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    2 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mer 2 Sep 26 à 9 h 35

      Ah ça je l'ai toujours dit, le tabac c'est mauvais pour la santé !

      Au delà de cette(mauvaise) blague, ...Y'a un moment l’espèce humaine me dépasse...

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    2. Avatar
      Olisev - mer 2 Sep 26 à 9 h 40

      Ils étaient nombreux, cagoulés, et donc.. Courageux ?
      Une plaie pour la race humaine.

      Signaler

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