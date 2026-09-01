Mercato : Ainsley Maitland-Niles (OL) en route pour Everton

Ainsley Maitland-Niles va quitter l’Olympique lyonnais. Le latéral anglais doit s’engager avec Everton dans les dernières heures du mercato, dans une opération qui permettra au club rhodanien de poursuivre son dégraissage.

Le départ se précise pour Ainsley Maitland-Niles. Selon L’Équipe et Sky Sports, l’OL a trouvé un accord avec Everton pour le transfert du joueur de 29 ans, qui doit s’engager avec les Toffees ce mardi soir. Une opération qui devrait rapporter environ 5 millions d’euros au club rhodanien. Arrivé libre à l’été 2023 en provenance d’Arsenal, l'Anglais était entré dans la dernière année de son contrat. Son départ permettra donc à l’Olympique lyonnais de récupérer une indemnité de transfert tout en allégeant sa masse salariale, un élément important avant la fermeture du marché estival.

Une polyvalence appréciée à Lyon

Capable d’évoluer au poste de latéral droit mais également au milieu de terrain, le footballeur de 29 ans aura apporté sa polyvalence durant ses trois exercices entre Rhône et Saône. Il avait notamment connu une première saison pleine sous les ordres de Fabio Grosso puis de Pierre Sage avant de voir son temps de jeu évoluer. Mais il a aussi marqué par son inconstance d'une semaine à l'autre. En 2026-2027, l'ex-Gunner a participé aux quatre premiers matchs sous les ordres de Paulo Fonseca, avec notamment un but inscrit face au Sparta Prague.

Maitland-Niles, une solution pour Everton

En recrutant Ainsley Maitland-Niles, Everton s’offre un élément pour compléter leur couloir droit. Son arrivée devrait également mettre fin à une autre piste. Il s’était renseigné sur Kenny Tete, le latéral droit de Fulham, mais le recrutement du Lyonnais devrait désormais pousser les Toffees à abandonner cette option. Pour l’OL, ce nouveau départ s’inscrit dans une fin de mercato particulièrement mouvementée. Il s’apprête à enregistrer une rentrée d’argent tout en réduisant sa masse salariale.