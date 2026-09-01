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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Monaco (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

Mercato : Ainsley Maitland-Niles (OL) en route pour Everton

  • par Alban Nivet
  • 17 Commentaires

    • Ainsley Maitland-Niles va quitter l’Olympique lyonnais. Le latéral anglais doit s’engager avec Everton dans les dernières heures du mercato, dans une opération qui permettra au club rhodanien de poursuivre son dégraissage.

    Le départ se précise pour Ainsley Maitland-Niles. Selon L’Équipe et Sky Sports, l’OL a trouvé un accord avec Everton pour le transfert du joueur de 29 ans, qui doit s’engager avec les Toffees ce mardi soir. Une opération qui devrait rapporter environ 5 millions d’euros au club rhodanien. Arrivé libre à l’été 2023 en provenance d’Arsenal, l'Anglais était entré dans la dernière année de son contrat. Son départ permettra donc à l’Olympique lyonnais de récupérer une indemnité de transfert tout en allégeant sa masse salariale, un élément important avant la fermeture du marché estival.

    Une polyvalence appréciée à Lyon

    Capable d’évoluer au poste de latéral droit mais également au milieu de terrain, le footballeur de 29 ans aura apporté sa polyvalence durant ses trois exercices entre Rhône et Saône. Il avait notamment connu une première saison pleine sous les ordres de Fabio Grosso puis de Pierre Sage avant de voir son temps de jeu évoluer. Mais il a aussi marqué par son inconstance d'une semaine à l'autre. En 2026-2027, l'ex-Gunner a participé aux quatre premiers matchs sous les ordres de Paulo Fonseca, avec notamment un but inscrit face au Sparta Prague.

    Maitland-Niles, une solution pour Everton

    En recrutant Ainsley Maitland-Niles, Everton s’offre un élément pour compléter leur couloir droit. Son arrivée devrait également mettre fin à une autre piste. Il s’était renseigné sur Kenny Tete, le latéral droit de Fulham, mais le recrutement du Lyonnais devrait désormais pousser les Toffees à abandonner cette option. Pour l’OL, ce nouveau départ s’inscrit dans une fin de mercato particulièrement mouvementée. Il s’apprête à enregistrer une rentrée d’argent tout en réduisant sa masse salariale.

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    17 commentaires
    1. Avatar
      Outlander - mar 1 Sep 26 à 15 h 07

      Et en plus on fait une plus value, il est arrivé libre d'Arsenal !

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      1. OLVictory
        OLVictory - mar 1 Sep 26 à 15 h 08

        Ca c'est le plus étonnant

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    2. RBV
      RBV - mar 1 Sep 26 à 15 h 11

      Bon vent Ainsley mais on sentait bien qu’il n’en avait plus rien à foutre…il nous aura coûté un paquet de points importants la saison dernière (Toulouse…).
      En espérant que cela « débloque » un peu l’état d’esprit général du groupe…

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      1. OLVictory
        OLVictory - mar 1 Sep 26 à 15 h 13

        Il était beaucoup trop irrégulier chez nous, c'était ingérable.
        Dommage parce que j'aimais bien son jeu parfois…

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      tigana66 - mar 1 Sep 26 à 15 h 14

      Beaucoup de monde le critique mais bon, arrivé libre, il a presque pas couté un rond. Malgré ses sauts de concentration, un très bon joueur de ballon. Peut-être pas à sa meilleure place comme arrière droit. Bonne continuation Ainsley.

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      gOLdorak - mar 1 Sep 26 à 15 h 18

      Cadre et joueur clef sous Pierre Sage, puis n'a fait que dégringoler depuis lors, malgré quelques bons matchs encore l'année dernière (son but contre Paris!). Le vrai problème, c'est que derrière lui on n'a qu'Athekamé, sinon ce sera du bricolage avec Mata (qui n'a plus vraiment les jambes pour être latéral).

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 1 Sep 26 à 15 h 38

        Moi jai pas enterré Kango, faudrait savoir vous vouliez faire jouer les jeunes on en a un qui demande qu'a jouer..

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        1. Avatar
          gOLdorak - mar 1 Sep 26 à 15 h 42

          Je ne l'ai pas enterré non plus, mais on a bien compris que Fonseca ne l'alignera que contraint et forcé.

    5. RBV
      RBV - mar 1 Sep 26 à 15 h 32

      Dommage qu’on arrive pas à vendre Abner…on aura un côté gauche flippant ou les buts dans son dos risquent d’être encore une fois légion cette année…

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      1. Avatar
        gOLdorak - mar 1 Sep 26 à 15 h 36

        Si on vend Abner, sachant que Tagliafico est en route pour la Juve, pour le moment ça ne nous laisse que Ouédraogo derrière, et éventuellement Kluivert s'il n'est pas vendu.

        Ca ne fait quand même pas lourd.

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    6. OL-91
      OL-91 - mar 1 Sep 26 à 15 h 37

      Veiller à ce qu'il ne se trompe pas d'avion ! 😁

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    7. Avatar
      chiesa for ever - mar 1 Sep 26 à 15 h 43

      MLJ travaille décidément bien💪💪💪

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      pathetikOL - mar 1 Sep 26 à 15 h 44

      bon vent à lui ! il faut qu'il se refasse une virginité, à l'OL on avait fait le tour de ses qualités (et donc de ses défauts). Un couteau suisse n'est ni un vrai tourne vis, ni un vrai couteau, ni un bon tire bouchon, cela dit donc bien ce que ça veut dire.

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    9. Avatar
      zikos35 - mar 1 Sep 26 à 15 h 59

      Et kluivert il n'y a pas un club anglais pour le récupérer ?

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 1 Sep 26 à 16 h 25

        Je trouve pas que c'est le plus mauvais Kluivert. Quand il est arrivé il a eu un peu de mal mais ensuite j'ai trouvé une progression rapide de sa part, il s'est bien stabilisé pour le reste de la saison. D'ailleurs ici on était quasiment unanime pour dire qu'il avait trouvé sa place.

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    10. Avatar
      olgoneforever - mar 1 Sep 26 à 16 h 02

      PathetikOL...Sympa et parlant ton post qui résume bien son passage à l'OL.
      Bonne suite de carrière Ainsley !

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    11. Avatar
      Tondu69 - mar 1 Sep 26 à 16 h 14

      Ainsley Maitland-Niles est le latéral droit ayant délivré le plus de passes décisives avec l’OL sur les 12 dernières saisons.
      11 pour Rafael, 14 pour Christophe Jallet, 10 pour Kenny Tete ou encore 6 pour Malo Gusto.

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