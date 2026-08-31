OL - Mercato : Diawara en route vers le Red Star

N'entrant pas dans les plans de Paulo Fonseca depuis plusieurs mois, Mahamadou Diawara devrait se relancer du côté du Red Star. Le club francilien a trouvé un accord avec l'OL pour un prêt avec option d'achat.

Ce n'est pas forcément le départ que le club attendait avec impatience, mais cela permet malgré tout de se délester d'un élément sur lequel Paulo Fonseca ne comptait pas. Sur la touche depuis le début de la préparation, Mahamadou Diawara va aller chercher du temps de jeu en Ligue 2. Comme avancé par Le Parisien, le milieu de terrain va s'engager du côté du Red Star dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat fixée à 1,5M€.

Six matchs la saison passée en prêt

Lancé dans le grand bain par Fabio Grosso à l'automne 2024, Diawara n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL (16 matchs), étant notamment prêté la saison passée en Belgique, sans succès (6 matchs). Le milieu de terrain va désormais découvrir un nouveau projet avec le Red Star en Ligue 2. Cela lui permettra de gagner du temps de jeu et de se rapprocher de son socle familial, lui le natif de Longjumeau (Essonne). Convaincu par le discours du coach Damien Perrinelle, Mahamadou Diawara est attendu mardi dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer son prêt.