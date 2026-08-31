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Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
Mahamadou Diawara lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Mercato : Diawara en route vers le Red Star

  • par David Hernandez
  • 15 Commentaires

    • N'entrant pas dans les plans de Paulo Fonseca depuis plusieurs mois, Mahamadou Diawara devrait se relancer du côté du Red Star. Le club francilien a trouvé un accord avec l'OL pour un prêt avec option d'achat.

    Ce n'est pas forcément le départ que le club attendait avec impatience, mais cela permet malgré tout de se délester d'un élément sur lequel Paulo Fonseca ne comptait pas. Sur la touche depuis le début de la préparation, Mahamadou Diawara va aller chercher du temps de jeu en Ligue 2. Comme avancé par Le Parisien, le milieu de terrain va s'engager du côté du Red Star dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat fixée à 1,5M€.

    Six matchs la saison passée en prêt

    Lancé dans le grand bain par Fabio Grosso à l'automne 2024, Diawara n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL (16 matchs), étant notamment prêté la saison passée en Belgique, sans succès (6 matchs). Le milieu de terrain va désormais découvrir un nouveau projet avec le Red Star en Ligue 2. Cela lui permettra de gagner du temps de jeu et de se rapprocher de son socle familial, lui le natif de Longjumeau (Essonne). Convaincu par le discours du coach Damien Perrinelle, Mahamadou Diawara est attendu mardi dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer son prêt.

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    15 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 31 Août 26 à 16 h 02

      DCC, Diawara et maintenant Akohoukou ? Ça serait fou comme fin de mercato 😅

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      1. Ledromois
        Ledromois - lun 31 Août 26 à 16 h 16

        DCC c'était vraiment important car il avait un gros salaire. Si Tessmann, Abner, Kluivert et AMN partent aussi c'est le rêve et à la place tu prends Fofana en prêt et rideau.

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        1. RBV
          RBV - lun 31 Août 26 à 16 h 22

          Fofana, Nakamura et Ajorque ✌️

        2. Ledromois
          Ledromois - lun 31 Août 26 à 16 h 29

          Pas convaincu par Nakamura et après je préfère Sulc en 9 donc pour moi s'il reste pas besoin d'Ajorque. Ces pistes restent logiques, je pense juste que Nakamura est un leurre

        3. Avatar
          leroilyon - lun 31 Août 26 à 16 h 32

          Pareil que toi Ledromois, heureusement que RBV n'est pas recruteur on aurait eu Less Melou à la place de Morton 😀

        4. Ledromois
          Ledromois - lun 31 Août 26 à 16 h 37

          Tu es dur leroilyon, les pistes sont pas mauvaises en soi. On a eu des Danic, Beauvue, Miguel Lopes, Akouakou pour rappel je préfère ces pistes là et de loin 😉
          J'ai toujours bien aimé Ajorque par contre je préfère en 9 avoir une doublette Openda et Sulc. Plus bas je ne suis pas convaincu pour Sulc.
          Je trouve que sa principale qualité c'est son flair pour marquer et en 10, je ne le vois pas avoir la qualité technique et de vision du jeu pour jouer là

        5. Avatar
          leroilyon - lun 31 Août 26 à 16 h 44

          Tout pareil Ledromois !

        6. Avatar
          fandelol - lun 31 Août 26 à 16 h 47

          T'as pas intérêt d'avoir des blessés en défense après

        7. RBV
          RBV - lun 31 Août 26 à 16 h 49

          Hello Leroi, j’adore Morton, tu le sais, mais Lees Melou c’est pas le genre de mec à se cacher pendant 45 minutes dans un match, comme Morton contre le Fener…
          Au moins il a de la personnalité et c’est le genre de « salaud » qu’on préfère avoir dans son équipe.
          Pas nos gentils petits garçons scolaires qui se penchent en avant quand une raclure comme Guendouzi veut les provoquer…
          Donc oui je suis content d’avoir Morton plutôt que Melou mais faut pas oublier nos lacunes non plus…

        8. Avatar
          leroilyon - lun 31 Août 26 à 16 h 58

          Ok merci bon mais on ne peut pas vraiment le savoir ca tout simplement parce qu'il a atteint son plafond de verre et qu'il ne jouera jamais pour un club de notre standing..
          C'est un bon joueur de milieu de tableau et c'est deja tres bien..

    2. Auvoren
      Auvoren - lun 31 Août 26 à 16 h 31

      Objectif final : si MLJ parvient à exfiltrer Diawara, DCC, Kluivert, Tagliafico pour lesquels il y a des rumeurs, c'est bien. Ce serait mieux s'il pouvait aussi trouver une porte de sortie pour Tessmann, voire AMN...
      Quant à Sulc et Fofana, si une vraie offre importante arrive, dans notre situation, il ne faudra pas hésiter - car des plans B doivent déjà être dans les tuyaux.

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      1. Avatar
        Outlander - lun 31 Août 26 à 16 h 38

        Nakamura c'est pas mal, mais dans la rotation avec Fofana c'était terrible.
        Là en titulaire on s'affaiblit a gauche. C'est toi Auvoren qui énerve Teddy Spencer ? 😂

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      2. Ledromois
        Ledromois - lun 31 Août 26 à 16 h 38

        Tu as raison, les temps sont durs alors je me prends à rêver qu'on sorte Abner et AMN mais ça reste un rêve.

        La fin de mercato va être bouillante, le téléphone de MLJ va être en surchauffe

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        1. Avatar
          Tondu69 - lun 31 Août 26 à 16 h 43

          Les Lyonnais ayant délivré le plus de passes clés sur ce début de saison TCC :
          1. Corentin Tolisso : 11
          2. Ainsley Maitland-Niles / Abner : 10
          4. Ernest Nuamah : 5
          Source : OL Data

    3. Avatar
      Tondu69 - lun 31 Août 26 à 16 h 45

      Il n'y a donc pas que Fonseca qui n'ait pas conscience du potentiel de ce joueur 😉
      Mais aussi tous les autres entraîneurs de L1

      Signaler

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