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Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
Youssouf Fofana, milieu de l’AC Milan (Photo by Franco Romano / NurPhoto via AFP)

Mercato : l’OL et l’AC Milan en discussions pour Fofana

  • par David Hernandez
  • 21 Commentaires

    • En recherche d’un milieu défensif sur cette fin de mercato, l’OL aurait fait de Youssouf Fofana sa priorité. Des discussions avec l’AC Milan porteraient sur un prêt.

    Un Fofana peut en cacher un autre à l’OL. Tandis que Malick Fofana accapare toute l’actualité lyonnaise avec son possible départ d’ici à mardi soir, le club lyonnais continuerait de son côté à prospecter pour se renforcer. Il est notamment question du milieu de terrain où Paulo Fonseca aimerait compter sur un joueur puissant en position défensive. D’après Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato italien, l’OL aurait entamé des discussions avec l’AC Milan pour un prêt de Youssouf Fofana.

    Vers un départ dans l'entrejeu lyonnais ?

    L’international français, pourtant chaînon fort de la formation milanaise depuis deux ans (68 matchs de Serie A), ne fait pas partie des plans de Ruben Amorim, le nouveau coach. À la recherche d’une porte de sortie, le milieu pourrait donc retrouver la Ligue 1 qu’il a quittée en 2024 après des passages à Strasbourg et Monaco. Ce serait un joli coup pour l’OL, même si cela pose la question d’un départ dans l’entrejeu car il risque d’y avoir bouchon désormais…

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    21 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 31 Août 26 à 9 h 49

      Franchement je vois pas ce qu'on en foutrait si on n'a pas de départ

      Morton / Bidsdrup / Tolisso / Merah / Nartey / Tessmann / (le fameux De Carvalho si cher a Fonseca)

      ça fait déjà 6 (voir 7) joueurs pour 3 postes. Donc il doit y'avoir un départ s'il y'a une arrivée

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      1. Avatar
        Gerland Era - lun 31 Août 26 à 9 h 58

        Je comprends la crainte du départ de Morton, car si on veut faire beaucoup d'argent, c'est l'un des rares qui le permette. Mais pour l'instant il n'y a pas eu de rumeurs sur des liens éventuels avec un autre club et depuis plusieurs semaines, Fonseca dit vouloir recruter un MDF. Il faut évidemment faire partir d'autres MDF à vocation défensive. De Carvalho, le mieux serait de le vendre mais pourquoi pas un prêt si ça peut faire monter sa cote pour le vendre dans un an, et Tessmann, apparemment, il aurait des propositions depuis longtemps, mais il aurait des exigences sportives trop élevées. Peut être qu'une recrue de plus au milieu permet au club de lui signifier qu'il ne sera pas titulaire, et à peine remplaçant et qu'il a le choix entre revoir ses ambitions à la baisse pour bouger ou ne pas jouer jusqu'en janvier...

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    2. Avatar
      tigana66 - lun 31 Août 26 à 9 h 49

      ça sent le départ surprise de Morton pour 40M

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      1. OLVictory
        OLVictory - lun 31 Août 26 à 9 h 54

        Si c'est bonus et pourcentage compris, ce ne serait pas déconnant

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      2. Avatar
        leroilyon - lun 31 Août 26 à 10 h 00

        Oui malheureusement

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        1. RBV
          RBV - lun 31 Août 26 à 10 h 34

          Alors j’adore l’élégance de Morton mais clairement il n’est pas « dimensionné » pour la L1 et encore moins pour la manière de jouer de Fonseca…
          C’est un joueur « anachronique » et physiquement c’est une brindille pour jouer 6 et il n’est pas fait non plus pour jouer relayeur…
          Je précise que j’aime ce joueur (et tout ce qui vient de Liverpool d’ailleurs 😅) mais le remplacer par Fofana me paraît être une très bonne idée (malheureusement).
          Fonseca a une manière de jouer et il faut des joueurs capables de mettre en place sa stratégie…

    3. OLVictory
      OLVictory - lun 31 Août 26 à 9 h 52

      J'espère que le ou les départs éventuels concerneront Tessmann et pas Morton.
      Ce dernier aurait-il la tête ailleurs ?

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 31 Août 26 à 10 h 02

        Si Fofana vient ca sera pour etre titulaire indiscutable..
        Donc comme Bistrup vient d'arriver il reste Morton et Tessman, mais comme Tessman est remplacant ca sent pas bon pour Morton..

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - lun 31 Août 26 à 10 h 08

          Morton qui est un de nos meilleurs joueurs faudrait pas l'oublier.

        2. OLVictory
          OLVictory - lun 31 Août 26 à 10 h 22

          Comme Fofana et Sulc.
          Si on a besoin d'injecter une grosse somme dans les comptes de l'OL, c'est un de ces joueurs qui sera concerné.

        3. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - lun 31 Août 26 à 10 h 26

          Pas forcément il suffirait de vendre Tessman et Nuamah et ça pourrait faire la maille. Alors oui on perd 2 joueurs au lieu d'1 mais on a un effectif largement suffisant pour combler ces deux là. On pourrait même prendre l'international japonais qui joue à Reims, il doit pas être très cher.
          Bon faudrait déjà pouvoir les vendre 😅

        4. OLVictory
          OLVictory - lun 31 Août 26 à 10 h 30

          On sera peut-être obligés de faire les deux, vendre un des trois meilleurs et en vendre un deuxième, Tessmann ou Nuamah

    4. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 31 Août 26 à 9 h 55

      Super nouvelle. Il manque cruellement et depuis plusieurs saisons d un vrai milieu défensif puissant . Avec Niakhate et Blacher la charnière centrale va assurer ! Quand au départ d’un milieu c’est évident. Maintenant savoir lequel ? C’est une question d’offre et de demande tout simplement ! Ma préférence serait Tessmann et Nartey.

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 31 Août 26 à 9 h 59

        Moi ma préférence serait De Carvalho et Akouokou mais nos préférences à nous ils s'en tamponne..

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - lun 31 Août 26 à 10 h 19

          Eux c'est une évidence mais ils rapporteront que dal, et ils font parti des plus "petits" salaires, 8000 euros brut pour De Carvalho et 12 000 pour Akouokou.

        2. RBV
          RBV - lun 31 Août 26 à 10 h 35

          Tu es clairement le meilleur « commentateur du site de l’histoire récente de l’OL » le roi 😂

        3. Avatar
          leroilyon - lun 31 Août 26 à 10 h 50

          Ah ben merci 😀
          En ce moment je suis surtout le plus grand faignant de l'histoire récente de mon taf..
          Je fou rien depuis ce matin, enfin si je commente..

      2. OLVictory
        OLVictory - lun 31 Août 26 à 10 h 08

        On renforce l'axe mais il ne faudrait pas dans le même temps déplumer les ailes.

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    5. Avatar
      ciresglover - lun 31 Août 26 à 10 h 01

      N'oubliez pas Akouokou et Diawara meme si ils s'entrainent avec la réserve sont dans l'effectif il faudrait un certain nombre de départ Tessman De Carvahlo et les 2 lofteurs car les autres ont des profils différents et potentiellement d'autres positionnements.
      En meme temps pour une fois que la rumeur ne concerne pas un BoxToBox comme c'etait la grand hype chaque année avec au final des mecs qui savent pas vraiment ou se mettrent.

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    6. Avatar
      Gerland Era - lun 31 Août 26 à 10 h 03

      En tous cas c'est un profil qui confirme ce que je dis depuis des semaines : le plan qui se dessine est d'être costaud défensivement, surtout dans l'axe (on se déplume à gauche dans le même temps avec le départ de Tagliafico) et de jouer le contre. On ne recrute pas un créatif au milieu, mais un joueur qui vient muscler la récupération. DD likes it !

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    7. Avatar
      Gerland Era - lun 31 Août 26 à 10 h 13

      Cela dit son poste de prédilection est plutôt 8 que 6. Donc ce serait peut-être le pendant de Tolisso à droite, Morton restant en 6.
      Pas le trio le plus créatif, mais il y aura de la densité physique et de la projection vers l'avant (typiquement le milieu d’une équipe de contre). Normalement il y aura assez de matchs pour bien intégrer et developper Bidstrup qui me semble intéressant et sur qui le club semble compter vu la somme investie sur lui. Sans oublier Nartey et Merah. C'est bien qu'il puisse y avoir du turnover au milieu.

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