Mercato : l’OL et l’AC Milan en discussions pour Fofana

En recherche d’un milieu défensif sur cette fin de mercato, l’OL aurait fait de Youssouf Fofana sa priorité. Des discussions avec l’AC Milan porteraient sur un prêt.

Un Fofana peut en cacher un autre à l’OL. Tandis que Malick Fofana accapare toute l’actualité lyonnaise avec son possible départ d’ici à mardi soir, le club lyonnais continuerait de son côté à prospecter pour se renforcer. Il est notamment question du milieu de terrain où Paulo Fonseca aimerait compter sur un joueur puissant en position défensive. D’après Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato italien, l’OL aurait entamé des discussions avec l’AC Milan pour un prêt de Youssouf Fofana.

Vers un départ dans l'entrejeu lyonnais ?

L’international français, pourtant chaînon fort de la formation milanaise depuis deux ans (68 matchs de Serie A), ne fait pas partie des plans de Ruben Amorim, le nouveau coach. À la recherche d’une porte de sortie, le milieu pourrait donc retrouver la Ligue 1 qu’il a quittée en 2024 après des passages à Strasbourg et Monaco. Ce serait un joli coup pour l’OL, même si cela pose la question d’un départ dans l’entrejeu car il risque d’y avoir bouchon désormais…