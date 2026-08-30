Ayant terminé la préparation estivale par un large succès sur London City Lionesses (4-0), OL Lyonnes se projette bien vers la première journée de Première Ligue. Assumant de faire des tests durant cet été, Jonatan Giraldez se veut confiant.

Finir la préparation sur une belle victoire (4-0), c'est positif pour OL Lyonnes ?

Jonatan Giraldez : Je pense qu'on a fait un très bon match. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements entre tous les matchs de préparation. La pré-saison est fait pour ça, pour la préparation. Je n'aime pas beaucoup parler de la performance de l'équipe sur les dernières semaines, parce que, honnêtement, ce n'est pas l'habileté de cette équipe. Aujourd'hui, on a fait un très bon match, en général.Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à améliorer encore, particulièrement au début du match. Je pense que l'équipe a eu l'espace pour jouer, un peu de précision au début du match. On doit gérer un peu mieux, parce que la fin est un match amical.Et après, je pense que l'évolution pendant tous les matchs a été très positive. Oui, je suis très satisfait.

Sur le bilan général de la préparation, comment le jugez-vous ?

C'est positif. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueuses disponibles, particulièrement les dernières semaines. Pour moi, c'est important d'avoir tout l'effectif pour gérer les situations pendant l'entraînement. Après, pendant la saison, on sait que c'est plus difficile pour changer de système. J'aime beaucoup la pré-saison car on peut faire beaucoup de changements pour être prêt pour la saison. Mais je suis content parce que j'ai vu une évolution. La pré-saison, si on compare la matchs contre la Real Sociedad, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe a amélioré le niveau offensif-défensif chaque match. C'est comme ça. La saison, on doit continuer à améliorer pour être plus prêt pour la prochaine semaine. Parce que nous sommes au début de la saison maintenant.