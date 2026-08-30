Remplaçant samedi soir lors du nul de l'OL contre Le Havre (1-1), Malick Fofana a été préservé par Paulo Fonseca. L’ailier belge souffrait des adducteurs avant le match contre Fenerbahçe.

Au retour des vestiaires, certains ont commencé à s’inquiéter. Mais où était donc passé Malick Fofana ? Pendant que des joueurs de l’OL commençaient leur échauffement en bord de terrain et que d’autres prenaient place sur le terrain, le Belge brillait par son absence. Ironiquement, des observateurs ont avancé qu’il était déjà à la douche, un transfert ayant été acté. Une boutade alors que le mercato occupe logiquement l’actualité lyonnaise. Finalement, tout est revenu à la normale quelques minutes plus tard, Fofana rejoignant le groupe des remplaçants. Il a même fait son entrée à la 62e minute, à la place de Kaïl Boudache, lors cet OL - Le Havre (1-1).

"Il a fait l'effort de jouer contre Fenerbahçe"

D’ailleurs, l’Algérien avait été préféré à l’ancien de la Gantoise en début de match. Une façon pour Fonseca de préserver Malick Fofana en vue d’un potentiel transfert ? Une thèse réfutée par le technicien, qui a fait une confidence. "Nous avions besoin de changer, car avant le Fener, il a eu un petit problème à l’adducteur, il a fait l’effort de jouer tout le match. J’avais besoin de joueurs plus frais sur le terrain." Malgré tout, en cette fin de mercato, tout reste lié à l'OL.