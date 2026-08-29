Mercato : Caleta-Car en partance de l’OL vers l’Italie

Ne faisant pas partie des plans de Paulo Fonseca depuis son retour de prêt, Duje Caleta-Car va mettre les voiles. L’OL aurait trouvé un accord avec Sassuolo pour l’arrivée du Croate en Serie A.

L’opération dégraissage a clairement mis du temps à se mettre en route et pousse d’ailleurs l’OL à étudier toutes les options dans son effectif pour trouver les liquidités possibles. Avec la fin du mercato, tout devrait s’accélérer et le club lyonnais aurait trouvé un point de chute à un indésirable, selon plusieurs sources venues d’Italie. Dans les prochaines heures, Duje Caleta-Car devrait s’engager pour les deux prochaines saisons à Sassuolo, où il retrouvera Nemanja Matic.

Un gros salaire en moins

De retour à l’OL cet été, la Real Sociedad n’ayant pas levé l’option d’achat dont elle disposait, le défenseur croate était à la recherche d’un nouveau challenge. Ne participant pas aux entraînements collectifs, Caleta-Car attendait donc de trouver un nouveau point de chute dans cette fin de mercato. Si la rumeur d’une rupture anticipée de contrat n’avait pas lieu d’être, l’OL devrait récupérer quelques millions dans l’histoire, deux selon la presse italienne. Pas grand-chose, mais c’est toujours ça de pris, en plus d’un gros salaire en moins.