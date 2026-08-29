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Duje Caleta-Car lors d'OL - RWDM Brussels
Duje Caleta-Car lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Mercato : Caleta-Car en partance de l’OL vers l’Italie

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ne faisant pas partie des plans de Paulo Fonseca depuis son retour de prêt, Duje Caleta-Car va mettre les voiles. L’OL aurait trouvé un accord avec Sassuolo pour l’arrivée du Croate en Serie A.

    L’opération dégraissage a clairement mis du temps à se mettre en route et pousse d’ailleurs l’OL à étudier toutes les options dans son effectif pour trouver les liquidités possibles. Avec la fin du mercato, tout devrait s’accélérer et le club lyonnais aurait trouvé un point de chute à un indésirable, selon plusieurs sources venues d’Italie. Dans les prochaines heures, Duje Caleta-Car devrait s’engager pour les deux prochaines saisons à Sassuolo, où il retrouvera Nemanja Matic.

    Un gros salaire en moins

    De retour à l’OL cet été, la Real Sociedad n’ayant pas levé l’option d’achat dont elle disposait, le défenseur croate était à la recherche d’un nouveau challenge. Ne participant pas aux entraînements collectifs, Caleta-Car attendait donc de trouver un nouveau point de chute dans cette fin de mercato. Si la rumeur d’une rupture anticipée de contrat n’avait pas lieu d’être, l’OL devrait récupérer quelques millions dans l’histoire, deux selon la presse italienne. Pas grand-chose, mais c’est toujours ça de pris, en plus d’un gros salaire en moins.

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    5 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - sam 29 Août 26 à 15 h 54

      Bonne nouvelle pour toutes les parties.

      Signaler
    2. florentdu42
      florentdu42 - sam 29 Août 26 à 15 h 54

      On ne va pas cracher dessus surtout quand on sait qu'on a essayer de résilier le contrat.
      Mais si on récupère même 2M€ c est franchement bienx et en plus un salaire a plus de 300k par mois en moins, c est très bien.

      Bon ça 'e change pas qu'il va y avoir de la perte de joueurs important (kluivert, fofana Sulc).
      Tessmann si il part, c est pas non plus une grosse perte surtout vu son salaire

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    3. Avatar
      Olreal - sam 29 Août 26 à 16 h 00

      Alors les miracles existent encore…
      Non mais sérieusement on va même prendre des sous ???
      Ça serait une excellente nouvelle.
      Se débarrasser d’un indésirable avec un gros salaire et de l’argent en plus.
      Quand je vois qu’on prend en charge la moitié du salaire de Mangala qui lui n’était pas un indésirable mais juste un gros salaire… on peux garder espoir pour garder FOFANA ?
      20 milions pour Tessman
      10 pour Niles
      😅

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    4. Ledromois
      Ledromois - sam 29 Août 26 à 16 h 01

      Wahou c'est un miracle, voila une bonne nouvelle ! La meilleure décision eut été de ne jamais le faire venir.

      Il reste Akouakou, un arrière gauche (j'espère Abner mais ça sera Taglia), Kluivert (trop de dc et il a une petite valeur), Kango en prêt ou AMN, De Carvalho, Diawara, AGR en prêt, Tessmann
      Il restera Sulc ou Fofana (ça serait le rêve de garder les 2) et il faudrait recruter un milieu

      Signaler
    5. Avatar
      gOLdorak - sam 29 Août 26 à 16 h 03

      Enfin une bonne nouvelle.

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