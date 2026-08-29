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Zachary Athekame avec l'OL face à Toulouse
Zachary Athekame avec l’OL face à Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Athekame (OL) : "La concurrence ne me dérange pas"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant connu une première titularisation avec l'OL à Toulouse, Zachary Athekame devrait enchaîner face au Havre, après une entrée intéressante mercredi. Malgré l'élimination pour la Ligue des champions, le Suisse ne regrette pas son choix.

    À votre arrivée à l'OL, il y avait encore l'espoir de jouer la Ligue des champions. Est-ce un regret de n'avoir que la Ligue Europa ?

    Zachary Athekame : Ça ne rend pas la saison plus fade. Évidemment, on sait ce que représente la Ligue des champions, on avait cet objectif-là. On n'a pas obtenu la qualification, mais ce n'est pas pour ça que je remets mon choix (de venir) en cause. Je suis très heureux ici. Je savais qu'il y avait des joueurs à mon poste, où je mettais les pieds. Si j'ai choisi de venir, c'est que j'ai aimé le projet du club, la manière dont il est structuré. L'OL est un grand club, historique, je regardais les matchs dans ma jeunesse.

    Il y a cette action litigieuse sur le but refusé de Boudache. Avez-vous compris ?

    La situation était complexe. Au début, on n'a pas trop compris ce qui se passait, la VAR a mis du temps à réagir. On était dans le doute, perplexes. De ce que j'ai compris, j'ai fait une faute, il n'y avait pas hors-jeu. Sur le moment, je n'étais pas d'accord avec ça. Après avoir revu les images, c'est du 50-50, et cette fois-ci, ce n'était pas en notre faveur.

    Vous avez fait de bons débuts. Que vous a dit Paulo Fonseca pour vous convaincre de venir en prêt ?

    On a parlé de la manière dont il allait m'utiliser. Ça n'a pas duré des heures, mais c'est aussi ce qui m'a poussé à signer. Il a dit que mon profil était intéressant pour l'équipe. Ce prêt est très important pour moi. À moi de tout donner. Mon objectif, c'était de jouer davantage. La concurrence ne me dérange pas, c'est même logique et ça peut aider. On ne peut pas trop esquiver. Et s'il faut évoluer comme piston, je peux le faire aussi. Je serai là où le coach me mettra.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - sam 29 Août 26 à 12 h 36

      Ça tombe bien, il n’en a pas 😂

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